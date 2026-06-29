"Hilar fino" con los gastos, el propósito que se marca Aniano Cabrera para que el CB Canarias "sigan siendo competitivo"

Dos semanas después de haber puesto final a la temporada 25/26, y tras haber presentado ya a Jaka Lakovic como nuevo rector de banquillo aurinegro, Aniano Cabrera, presidente del CB Canarias, ha hecho un repaso por la actualidad del club lagunero. Tanto a modo de balance por lo sucedido en este curso reciente, como por los retos a afrontar por el cuadro isleño, en especial el referente al de su participación en la Eurocup. Todo dentro de un delicado contexto económico contra el que batalla "a diario" al consejo de administración canarista, con el objetivo de "seguir creciendo".

Aniano Cabrera, en la rueda de prensa de este lunes. / Andrés Gutiérrez

Se congratuló Cabrera por "el crecimiento" experimentado por el club "en muchos aspectos" y también por un mayor "control financiero y económico". "Ahora sabemos lo que hay y sabemos dónde están los gastos; dónde tenemos que intentar hilar más fino, porque estamos en una situación en la que es muy importante el control del gasto". Control de lo que se derrocha, y también "intentar mejorar el crecimiento a través de otro tipo de patrocinios o eventos, o generar recursos que no sean solamente en la parte relacionada con la deportiva", apuntó Aniano como receta para tratar de "seguir siendo competitivos". Una fórmula de "intentar dar un paso" que conllevará, según el dirigente, "el externalizar algunos servicios".

Se apunta al superávit, pero...

Ahondó Cabrera, justo a las puertas del cierre del ejercicio contable 25/26, en la situación económica actual de la entidad, resaltando que "el control aquí es más empresarial" lo que da al club "margen para reaccionar" ante un imprevisto. Así, el presidente abogó por "intentar acertar ahora en el gasto deportivo, porque durante el año es más complicado. Es importante invertir bien en verano porque en octubre, noviembre o diciembre, si hay cualquier eventualidad, es más difícil de llegar", especificó.

Cabrera contó con el apoyo explicativo del Director General del club, Eusebio Díaz, que se retrotrajo a la época del covid para explicar la situación actual del club. "En esas dos temporadas tuvimos pérdidas 1,7 millones, algo que en una situación normal, hubiese puesto al club en causa de disolución. La única forma de salir de esto es teniendo beneficios. Así, entre los del año pasado y los de esta temporada, pasamos los 700.000 euros", comentó el responsable económico del club, descartando "el riesgo de entrar, a 30 de junio" en esa citada disolución. Cabrera añadió que tampoco se contempla "ni ampliación de capital, ni venta del club", ni nada parecido.

Unos tres millones de "deuda antigua"

Lo qué sí advirtió Díaz es que aactualmenteel CB Canarias afronta "unos 3 millones de euros" que le "quedan pendientes de cobro" y que denominan "deuda antigua". Situación que Cabrera no ve "alarmista", sino realista. "El alarmismo también es realidad, porque muchas veces te gustaría ir a un perfil deportivo que ahora mismo no es acorde con nuestras posibilidades", expuso de unas limitaciones sobre las que han tenido al tanto a "instituciones y grandes accionistas". "Vamos teniendo reuniones muy puntuales para explicar la situación, que estén informados y no haya alarmismo", señala el presidente, para el que "ahora las perspectivas son más positivas". "Aunque si el esfuerzo que estamos haciendo no lo mantenemos, poco nos va a servir todo lo realizado", añadió.

Ya en lo deportivo para Cabrera, hay motivos para "estar orgullosos, felices y de enhorabuena por la temporada" realizada por La Laguna Tenerife. "En todos los torneos hemos competido hasta el final y con un nivel excelente; queremos seguir en esa línea". Un listón ya alto de por sí y que se espera mantener en el inicio de lo que fue calificado como "un nuevo horizonte" cargado de "frescura", en referencia a su incursión en la Eurocup tras 10 años en la BCL.

El título de la BCL hubiera impedido el cambio

Un cambio de acera continental que "ya estaba decidido antes de la Final Four de Badalona", aunque con un condicionante. "Si hubiéramos ganado la Champions no habríamos podido irnos, ya que no se cobraba el millón.Peroo si no ganábamos lo teníamos claro, y llevamos ya tiempo sabiendo que íbamos a tener ese cambio", explicó Cabrera, que no considera esta ruptura como "un divorcio", ni la ve como resultado de un hastío por el nivel arbitral, sino como lanecesidadd de buscar "algo nuevo, frescura". Un cambio también necesario por la variación en el banquillo, con el fin de que el que llegara "no fuera a estar continuamente comparado" con su antecesor.

En este cambio de torneo continental, en el CB Canarias también ven como punto a favor el hecho de que los partidos sean emitidos por Movistar y no "por una plataforma online". "La visibilidad es mucho mayor para los patrocinadores", señala Cabrera, al margen de que "también hay una aportación económica mayor que la de la BCL", expuso en referencia a los 150.000 euros que de salida recibe el club lagunero.

Una muestra de ambición y exigencia

También quiso dejar claro Cabrera que la elección de la Eurocup es una muestra más de "una ambición y una exigencia" que dentro del club son "continuas". "Que fuera se sepa que en el club queremos mejorar, y muestra de ello es que, a las primeras de cambio nos hemos metido en el grupo de 20 equipos con licencia para cinco años. Eso es gestión, no se hace con una varita", señala el presidente, sabedor, eso sí, que luego "son los resultados los que te pondrán en tu sitio". "Queremos seguir haciendo las cosas bien y compitiendo al máximo nivel contra los mejores", dijo igualmente, para añadir que, pese a "no haber empezado todavía la nueva travesía", si por casualidad se encontraran "con ese premio, habría que valorarlo y contemplarlo; no se puede descartar de entrada".

Con todo, Cabrera desempolvó ese objetivo prioritario, el de "seguir siendo una de las 18 ciudades de la ACB", recordando ejemplos como el del Gran Canaria de este año, que "se quedó a una victoria de la Copa del Rey" y acabó bajando; o el de hace cuatro cursos protagonizado por el Andorra, semifinalista en la Eurocup y que también terminó descendiendo. "Evidentemente todos queremos lo máximo. ¿A quién no le gusta ir a la Copa del Rey, o estar en cuartos de la Eurocup", se preguntó el presidente, advirtiendo que "desde finales de septiembre hasta mediados de enero" van a vivir un tramo "muy intenso de competición".