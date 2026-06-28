Liga Endesa
Jaka Lakovic, nuevo pasajero del puente aéreo VIP entre Tenerife y Gran Canaria
El técnico aurinegro, vigesimosegundo profesional en haber militado en los dos representativos canarios en la ACB
Por diversos motivos, como la cercanía geográfica, y también por estudios, la lista histórica de baloncestistas que han jugado en Tenerife y en Gran Canaria es inmensa. Esa nómina, sin embargo, se reduce cuando entra en juego un filtro, el de la Liga ACB. Ahí el listado se reduce a 22 en común. Poco más de dos decenas de privilegiados en la que ha entrado un nuevo miembro, Jaka Lakovic, que tras cuatro cursos dirigiendo al Granca, ahora ha tomado las riendas del CB Canarias.
El estreno, a finales de los 80
Un trasvase, a modo de particular puente aéreo isleño, que estrenó Antonio Sacedo. El alero madrileño jugó con el Canarias en la 83/84, y tras varios años en el Breogán regresó a las Islas para defender los colores del Granca en la 91/92.
Compañero de Sacedo en el CB Canarias, el palmero Juan Méndez vivió los tres primeros cursos del Canarias en la recién creada ACB, pero más tarde cambiaría de Isla. Pepón Artiles y Ken Johnson también repetirían procedimiento en el origen y en el destino.
Dos décadas sin trayectos
Pero con el CB Canarias lejos de la élite durante más de dos décadas, el puente aéreo isleño dejó de operar. Una conexión que se restableció en 2012 (ascenso del Canarias), pero con la mayoría de los trayectos a la inversa respecto a como fueron en la década de los 80 y los 90 del siglo pasado. Esto es, jugadores que primero saborearon la élite con el Granca y luego lo hicieron de nuevo en La Laguna.
Los encargados de reinaugurar esta línea fueron el tinerfeño Richy Guillén y Fotios Lampropoulos, miembros de la plantilla canarista que logró subir de manera brillante y que posteriormente se salvó con holgura en su regreso a la ACB. En esos primeros años también se movieron bajo patrón similar jugadores como Carl English, Dan Kickert, Xavi Rey, Ian O'Leary y, por encima de todos, un Javi Beirán que pasó más de una década entre los dos representativos.
Una unidireccionalidad difícil de cambiar
Esta unidireccionalidad se extendió algo más con la llegada a Tenerife de jugadores como Fran Vázquez, Nico Brussino, Sasu Salin y hasta Álex López, que disputó como claretiano sus primeros duelos en la élite.
La tendencia pareció cambiar poco a poco, con el CB Canarias ya más que consolidado en la máxima categoría, y a la vez ejerciendo en una especie de banco de pruebas para el Granca. Fe de ello pueden dar Mike Tobey y también Ferran Bassas. Sirve igualmente el caso de Fotis Katsikaris, preparador aurinegro en la 17/18 y posteriormente del Gran Canaria en la 19/20.
Sin embargo, la inercia ha vuelto a cambiar en estos últimos años, y es el Canarias el que acoge a jugadores que previamente ya han pasado por la isla vecina. Lo hizo con Ilimane Diop, también con Oliver Stevic (durante unas semanas), y más recientemente con Dylan Bordón. A esta nómina se une ahora Jaka Lakovic, responsable del banquillo claretiano las cuatro últimas campañas y que cruza el pequeño charco canario para probarse como local en el Santiago Martín.
La lista (20 jugadores y dos técnicos) podía ser mayor, pero el trasvase entre islas no cumplió con todos los requisitos. Así, Iván Rodríguez se formó en las categorías inferiores del Canarias, pero solo jugó en ACB con el Granca; con Petit Niang sucedió lo mismo, pero a la inversa. Luke Sikma, por su parte, explotó en LEB con el UB La Palma, vinculado del Granca, pero fue el Canarias quien lo pescó. Caso aparte, Pablo Aguilar, tres cursos en el Granca y fichado luego en La Laguna. Fue cortado por una lesión en la muñeca que le impidió debutar de aurinegro.
Nico Brussino, ¿el primero en hacer cuatro trayectos?
En el caso de que el CB Canarias acabe concretando y llevando a buen puerto su interés por Nico Brussino, el argentino se podría convertir en el primer jugador en hacer, dentro de la ACB, cuatro trayectos entre el Canarias y el Granca. El alero de Las Parejas llegó al Granca, tras un efímero paso por la NBA, en el verano de 2017. Como claretiano estuvo un año antes de comprometerse con el CB Canarias para la 18/19. Y tras un paso por el Zaragoza, volvió a Las Palmas, donde ha completado estos cuatro cursos más recientes. Ahora podría llevar a cabo otro trayecto más. Una vuelta de tuerca que le permitiría desempatar con Javi Beirán: el madrileño estuvo desde 2010 a 2014 en el Granca, luego cinco años más en Los Majuelos, volviendo a Las Palmas dos campañas más.
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