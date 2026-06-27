Dylan Bordón cambia La Laguna Tenerife y la ACB por la liga universitaria estadounidense

Otro movimiento confirmado en la plantilla de La Laguna Tenerife de cara al ejercicio 26/27. Y también de salida. Pese a haberse comprometido el pasado verano con un contrato de dos temporadas y otras dos opcionales, Dylan Bordón ha decidido poner fin a esta relación para emprender el mismo camino que muchos otros jóvenes que empezaban a despuntar de la ACB: jugar en la liga universitaria (NCAA) estadounidense.

Lo hará, concretamente (y según ha anunciado el periodista norteamericano Jon Chepkevich), en los San Francisco Dons, uno de los equipos integrantes de la West Coast Conference, y mismo centro en el que militó este pasado ejercicio el tinerfeño Guille Díaz-Graham. Allí Bordón coincidirá con Gustav Knudsen, exterior danés de 23 años y que este pasado ejercicio militó en el Manresa.

Una marcha casi cantada

Esta salida parecía evidente por varias razones. Una de ellas la llegada de Jaka Lakovic, un técnico con el que el argentino no tuvo demasiadas oportunidades en su periplo en el Gran Canaria; e igualmente por las atractivas ofertas que se vienen manejando desde la NCAA. La salida también le reportará un pequeño beneficio ecónómico al CB Canarias.

Esta marcha se une a las cuatro que ya anunció el conjunto lagunero el viernes. Así, no seguirán en la entidad canarista en la 26/27, Patty Mills, Kevin Yebo y Elvar Fridriksson, los tres últimos en llegar; así como Thomas Scrubb, que había vestido de aurinegro en las dos campañas más recientes.

Dylan Bordón tira a canasta en el partido Canarias-Andorra. / E. Cobos (ACB Photo)

Apariciones esporádicas en Liga Endesa

El argentino (con pasaporte italiano), de 21 años y 1,91 metros, estuvo siempre en la dinámica del primer equipo canarista, en especial cuando los otros bases aurinegros pasaron por algún problema físico. Su presencia en la cancha, eso sí, fue bastante esporádica de la Liga Endesa, con un total de 25 minutos jugados en nueve partidos, donde aportó seis puntos, una asistencia y cuatro recuperaciones.

Su condición de cupo (por los años de formación en el Gran Canaria), sí le permitió contar con un mayor protagonismo en la Basketball Champions League, donde acumuló, en seis partidos, 45 minutos para una producción de 21 puntos, cuatro rebotes y nueve asistencias.

Pero gran protagonismo en la Liga U

Pero al margen de esa aportación en el primer equipo, donde Bordón tuvo un gran impacto fue en la incipiente Liga U, en la que fue uno de los jugadores más destacados del Fundación CB Canarias. El argentino promedió 19 puntos (cuarto mejor de toda la competición), tres rebotes y cinco asistencias (el registro más alto global), para 19,3 de formación.

Además, Bordón se ha hecho un hueco en la selección argentina absoluta, con la que ha tenido presencia en las dos últimas ventanas FIBA celebradas en diciembre de 2025 y febrero de este año.