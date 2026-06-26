El CB Canarias anuncia cuatro salidas de jugadores que no tenían contrato para la temporada 26/27

Salidas antes de anunciarse las llegadas y los fichajes. El CB Canarias ha dado a conocer este viernes que hasta cuatro de los jugadores que integraron su plantel en los compases finales de la temporada 25/26, no formarán parte de la plantilla aurinegra que, en el ejercicio 26/27, dirigirá el esloveno Jaka Lakovic.

Los descartes en cuestión son Thomas Scrubb, Patty Mills, Kevin Yebo y Elvar Fridriksson. El primero pone fin a un periplo de dos años en el conjunto lagunero, mientras que los otros tres habían llegado en el tramo final al cuadro lagunero para cubrir sendas lesiones.

Scrubb, el hombre orquesta

De estas cuatro salidas, la que quizá pueda sorprender más es la de Thomas Scrubb. El canadiense había firmado dos temporadas sobrias, precisamente una de las características de su baloncesto, al más puro estilo navaja suiza. En el curso 24/25, el de su llegada desde el Obradoiro, fue el jugador del CB Canarias que más tiempo estuvo en cancha en cada una de las tres competiciones (Liga, Copa y BCL), para un total de casi 1.400 minutos.

Este pasado ejercicio, con la llegada de Rokas Giedraitis para compartir el puesto de tres, su cuota de participación bajó un tanto, pero entre las lesiones de otros jugadores, e incluso con algunos momentos yéndose al cuatro, Tommy acabó con casi 1.100 minutos en sus piernas.

Thomas jugó un total de 111 encuentros oficiales con la camiseta canarista, repartidos entre todas las competiciones: 79 en Liga Endesa; 28 en la Basketball Champions League; tres en la Copa del Rey y uno en la Supercopa Endesa. Este ejercicio, en la ACB, promedió 6,4 puntos (con un 66,3% de acierto en tiro de dos, la decimotercera mejor cifra de toda la competición), 3,4 rebotes y 0,9 asistencias para 8,6 de nota.

Mills, el final de un cuento de hadas

La salida de Patty Mills, por su parte, eran tan previsible como el final de un cuento de hadas. Y es que los 100 días (llegó el 8 de marzo) que ejerció como canarista el base australiano se convirtió, casi sin ningún género de dudas, en el fichaje con mayor impacto de la historia del club lagunero.

Pero no solo por el palmarés que posee como indiscutible tarjeta de presentación, sino también por lo que, en estos algo más de tres meses, hizo tanto dentro como fuera de la cancha. En la pista dejó actuaciones memorables, en especial en los playoff por el título ante el Real Madrid (16 puntos en el último cuarto para certificar el pase a semifinales) y el Barça (36 tantos en el Palau).

Y lejos de ella se convirtió en el mejor embajador posible del club lagunero... y de toda la Isla. El australiano quedó encantado con lo que vivió en Tenerife, hasta el punto de abrazar la cultura aborigen guanche, y presentarse en un partido ataviado con el traje de magos de La Orotava coincidiendo con el Día de Canarias. Además, tuvo detalles constantes con el resto de la plantilla, como el de regalarle, al estilo del MVP de la NBA, un bolso a todos sus compañeros.

Mills jugó un total de 23 encuentros oficiales con La Laguna Tenerife, entre la Liga Endesa y la Basketball Champions League; y promedió 16,7 puntos y 1,8 asistencias. Números más que notables y carisma todavía mayor que hicieron a la afición canarista pedir a gritos su renovación. Patty, sin embargo, tiene en mente cambiar de aires, y tras asociarse su nombre con los Brisbane Bullets de su país, también se le ha vinculado recientemente con el Partizán de Belgrado, por lo que debutaría en Euroliga.

Yebo, otro amor casi a primera vista

También se ganó el cariño de la parroquia aurinegra Kevin Yebo. A pesar de sentirse perdido en sus primeros días en el equipo lagunero, el alemán de origen marfileño solo necesitó un par de semanas para dejar huella con grandes encuentros en cuartos y semifinales.

Elvar Fridriksson y Kevin Yebo, el día de su presentación en el CB Canarias. / María Pisaca / MARIA PISACA

Yebo llegó del Niners Chemnitz de la Bundesliga y disputó siete partidos oficiales, con medias de 11,7 puntos y 3,6 rebotes. Su peculiar juego (a medio camino entre un cuatro y un cinco) ha condicionado sus posibilidades de quedarse en el plantel canarista, donde las necesidades principales pasan, dentro de la zona, por dar con un pívot más grande y dominante.

Fridriksson, sin mucha suerte

La salida más previsible entre las anunciadas este viernes es la de Elvar Fridriksson. Pese a cuajar buenos partidos en sus dos primeras citas (Granada y Bilbao), luego perdió protagonismo, en gran medida por la recuperación de Marce Huertas. El islandés llegó procedente del Anwil Wloclawek polaco y durante su estancia en la Isla disputó cinco encuentros oficiales, en los que promedió 4,2 puntos y 2,2 asistencias.

Tras estos cuatro anuncios de salidas el CB Canarias debe terminar de definir si anuncia alguna despedida más. Marcha que podría llegar de los jugadores sin contrato en vigor, también desde los dos que cuentan con la posibilidad de una extensión (Fitipaldo y Guerra), e incluso desde la vertiente de los que sí cuentan con vinculación para el ejercicio 26/27.