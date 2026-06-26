La Laguna Tenerife ya conoce la fecha a la que le gustaría llegar con vida en la Eurocup

Fechas definidas para intentar llegar lo más lejos posible en su estreno en la Eurocup. El CB Canarias conoció este viernes cómo será, cronológicamente hablando, su camino en esta nueva andadura continental, cuyo recorrido se prolongará al menos por un lustro, tiempo por el que la organización del torneo le ha garantizado una licencia a la entidad presidida por Aniano Cabrera. Un periplo, tras diez años en la BCL que arrancará a finales de septiembre y que se prolongará, como mucho, con un total de 26 encuentros.

Ya avisó en su presentación Jaka Lakovic que el arranque de la temporada iba a estar sumamente cargado de compromisos a causa del apretado calendario de partidos de la Eurocup. Y no le faltaba razón el preparador esloveno, que advertía de que “hasta enero casi no habría parones” intersemanales.

Partidos, martes o miércoles

En su hoja de ruta dada a conocer este viernes, el board de la Eurocup ha descubierto un cronograma que constará de hasta 14 encuentros -los de la fase de grupos- entre finales de septiembre y mediados de enero. Todos a disputar entre martes y miércoles. Así, el torneo dará comienzo el 29 o 30 de septiembre, apenas dos o tres días después de que el CB Canarias se ponga en marcha en la Liga Endesa 26/27, su decimoquinto curso consecutivo en la élite.

Jaka Lakovic, con el trofeo de campeón conquistado en 2023. / Eurocup

También habrá jornada en las cuatro semanas de octubre (6/7, 13/14, 20/21 y 27/18), así como en las tres primeras de noviembre (3/4, 10/11 y 17/18), antes de que tenga lugar el parón por la habitual ventana FIBA. Y pese a que la primera jornada de diciembre no llegará hasta los días 8 o 9, también habrá un total de cuatro fechas en el último mes de 2026, con partidos el 15 o 16, el 22 o el 23, y el 29 o 30.

La fase regular se cerrará, sin descanso en el inicio de 2027. Lo hará con una jornada el 5 o 6 de enero y otra entre el 12 y el 13. En total, 14 encuentros en apenas tres meses y medio que supondrán un duro examen para el plantel canarista en esta nueva etapa.

Menos partidos, pero más relevantes

En ese tramo de la temporada el calendario baja de intensidad aunque suba de trascendencia con la llegada de las eliminatorias de octavos de final (el Canarias necesita acabar entre los cuatro primeros de su grupo de ocho para jugarlos), programadas con un primer duelo a jugar el 2 o el 3 de febrero, un segundo el 9, mientras que el hipotético tercero quedaría para el 12 de ese mes. Entre la Copa del Rey y la ventana FIBA entre el 22 de febrero y el 2 de marzo, la Eurocup parará hasta el 9 y 10 de marzo, coincidiendo con los inicios de los cuartos. O lo que es lo mismo, un equipo que siga adelante a esas alturas del torneo podría verse obligado a afrontar solo un par de encuentros en casi dos meses.

Los cuartos, desde mediados de marzo

El segundo de los cruces clasificatorios tendrá un nuevo episodio el 16 de marzo, con el hipotético tercero a jugarse el viernes 19. Las semifinales, también al mejor de tres encuentros, comenzarían el miércoles 31 de marzo, quedando para el martes 6 de abril el segundo duelo, y para el viernes 9 un posible tercero. Y con una semana en medio de respiro, llegaría la final a partir del 21 de abril; el 27 se jugaría el segundo choque, mientras que el campeón se conocería, como muy tarde, el viernes 30.

Serían, en caso de estrenarse a lo grande en el torneo dependiente de la Euroliga, entre 22 y 26 los partidos a afrontar por el CB Canarias en un periplo que, sí se prolonga a lo largo de siete meses será sinónimo de éxito. Y es que tanto el campeón como el subcampeón de la competición obtendrán billete directo para la Euroliga.