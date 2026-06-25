El CB Canarias tira de viejos conocidos: Kyle Guy y Nico Brussino, opciones serias para la 26/27

Tras la llegada del entrenador, tiempo para los movimientos de jugadores en el CB Canarias 26/27. A expensas de los baloncestistas con contrato en vigor (cinco), aquellos con los que el club podría ejercer una ampliación (Fitipaldo y Guerra), y otros que podrían renovar (la continuidad de Marcelinho Huertas y Aaron Doornekamp está avanzada) Jaka Lakovic ya tiene claro el nombre de algunos de los que le gustaría que fueran integrantes de su plantilla para el ejercicio venidero. Y ahí, la filosofía hace que los aurinegros tiren de valores seguros.

Fiabilidad y calidad ya testadas, porque el conjunto lagunero ha puesto sus ojos en dos jugadores que, de concretarse su incorporación, no solo conocen lo que es el canarismo, sino que además están llamados a darle un salto de calidad a la escuadra lagunera: Kyle Guy y Nico Brussino.

El ansiado regreso de Kyle Guy

Kyle Guy ya vistió de aurinegro durante el tramo final de la 23/24, en el que tuvo un tremendo impacto tanto en la ACB como en la Copa del Rey, donde el cuadro tinerfeño llegó a cuartos de final y semifinales respectivamente; así como en la BCL, competición en la que fue subcampeón. En el torneo liguero nacional promedió 14,7 puntos, mientras que en la cita europea su media se elevó a los 21,5 tantos. Hasta en tres partidos diferentes llegó a los 34 puntos.

Tras esa etapa aurinegra, y pese a existir un acuerdo para su continuidad, Guy decidió tomarse una etapa sabática. De hecho, el propio jugador habló abiertamente de una retirada definitiva tras pasar por caja para poder desligarse del club lagunero. Pero después de solo un año como entrenador asistente de la Universidad de Virginia, Guy volvió a descolgar las botas.

Lo hizo para tratar de regresar a la NBA, si bien acabaría en el filial de los Indiana Pacers, los Noblesville Boom de la G-League. A mitad del pasado ejercicio decidió cambiar de aires y aceptó una suculenta oferta de los Shanxi Brave de la CBA china. En medio, alguna presencia con la selección de Estados Unidos en las ventanas FIBA.

Mata el gusanillo con el World Tour 3x3

En la actualidad, y una vez ha concluido la competición en suelo asiático, Guy se ha pasado al 3x3, militando en el equipo Phoenix que toma parte en algunas pruebas del World Tour. La última de ellas celebrada el pasado fin de semana en Amsterdam y saldada con una sexta plaza.

La posibilidad de regreso al CB Canarias la adelantó este jueves la periodista Olga Lorente, extremo que este periódico puede confirmar. De hecho, el propio Guy, quizá en deuda por no haber cumplido el contrato firmado en su día, ve con buenos ojos la posibilidad de regresar a la Isla para vivir, a sus 29 años (los cumple el 11 de agosto) su segunda experiencia como aurinegro. “Lo importante es que el jugador que fichemos quiera venir”, expuso Lakovic en lo que parecía un mensaje oculto. Y a Guy, desde hace días, esa idea le seduce.

Lo conocido, elevado al cuadrado

El factor de lo conocido se eleva al cuadrado con otra de las piezas que se encuentra en un lugar prioritario de la agenda de Jaka Lakovic. Y es que con el baloncestista en cuestión el nuevo preparador aurinegro no solo tendría un jugador que conoce al canarismo y todo su entorno, sino que además habría coincidido con él en estas cuatro últimas campañas.

Y esas cualidades las cumple Nico Brussino. Jugador del CB Canarias en la 18/19, el alero argentino ya había pasado en la 17/18 por el Granca, donde ha militado, en una segunda etapa, desde la 21/22 tras dos años en Zaragoza.

El de Las Parejas (2,05 metros y 33 años) ha sido, con diferencia, el jugador más empleado por Lakovic en las cuatro temporadas que coincidieron en el club claretiano. Alero titular en todos sus encuentros de ACB -lleva años sin perderse ni uno-, Nico ha promediado siempre más de 25 minutos por encuentro. Este pasado curso, de hecho, acabó con una media cercana a los 28. Sus promedios este ejercicio más reciente en la Liga Endesa fueron 10,8 puntos, 3,6 rebotes y 2,2 asistencias.

Nico Brussino trata de anotar ante la defensa de Shermadini entre uno de los partidos entre el Gran Canaria y el Canarias de la pasada campaña. / ACB Photo

Primero, desligarse del club claretiano

Como ocurre con Guy, Brussino valora enormemente la opción de continuar residiendo en las Islas, así como de seguir siendo uno de los hombres de confianza de Lakovic. En caso de concretarse este nuevo trasvase entre los clubes canarios, Nico sería ese "tres" al que también se refirió el esloveno como puesto a reforzar de manera obligatoria.

Aquí, el mayor obstáculo con el que se encuentra el CB Canarias, o al menos el que le impide mover ficha todavía, es la relación contractual que mantiene Brussino con el Granca, toda vez que el argentino amplió su contrato hace algo más de una vez Aún así, el hecho de bajar de categoría hasta la Primera FEB puede hacer que su desvinculación -como sucede con otros jugadores de la entidad claretiana- resulte mucho más sencilla.