Liga Endesa
Jaka Lakovic y Marcelinho Huertas, y el idioma en común que acerca al paulista a su continuidad en el CB Canarias
El nuevo técnico aurinegro deja varios mensajes que dejan entrever la continuidad del base paulista
Tras su presentación oficial de este miércoles, Jaka Lakovic se acerca a la velocidad crucero como técnico del CB Canarias, la configuración de la plantilla de La Laguna Tenerife 26/27 es ahora mismo el nudo gordiano a resolver, a corto plazo, dentro de la entidad aurinegra. Una composición en la que el anhelo de muchos pasa por la continuidad de Marcelinho Huertas.
Una renovación que parecía evaporarse hace solo unos días con la marcha de Txus Vidorreta, pero que ahora parece muy próxima a concretarse. Esa es la deducción que se puede extraer por varios motivos, entre ellos ese "mismo idioma" que hablan el base paulista y un Jaka Lakovic que, entre líneas, ha dejado mensajes que invitan al optimismo del canarismo.
El deseo de que "lidere este proyecto"
Durante su puesta en escena pública el esloveno puso encima de la mesa referencias directas al base brasileño. "He hablado con Marce varias veces, de muchas cosas. Hemos sentido que hablamos en el mismo idioma", apuntó el técnico a modo de paralelismo, antes de manifestar abiertamente su deseo respecto al veterano director de juego. "Siempre que Marce quiera continuar y jugar...", dijo al ser cuestionado por su continuidad.
Además, Lakovic calificó a Marce como "un líder y un seguro de vida", de esos jugadores que "hace equipo y mejores a sus compañeros". "Mi deseo es que pueda continuar y liderar este proyecto", añadió de forma meridiana.
Las señas de identidad que encajan con el paulista
En la misma senda Lakovic habló de algunas de las virtudes principales que quiere para su plantel 26/27. Unos atributos que pasan por "el carácter, la experiencia y el liderazgo", señas de identidad más que manifiestas en el director de juego brasileño. "A cualquier pista a la que va, tanto de España como de Europa, este equipo sabe dónde va y cómo hay que jugar... y eso lo queremos mantener. Esas cualidades no se pagan con dinero", expuso igualmente Lakovic sobre este asunto.
Asimismo Lakovic aboga por quedarse con "la solidez, la constancia en el juego y en el día a día" que mostraba el CB Canarias de su antecesor Vidorreta. "Creo que vengo de un equipo que nos parecíamos bastante", señaló Jaka, refiriéndose, en cierto sentido, al ritmo bajo de juego. Otro factor en el que Marcelinho Huertas debe encontrarse más cómodo.
Los puestos a reforzar... sin un base
También durante su puesta en escena como jefe del banquillo aurinegro, y pese a pedir "paciencia" a tenor de las limitaciones actuales y "lo disparado que está el mercado", Lakovic habló de qué posiciones en las que está obligado a reforzarse el CB Canarias de la 26/27. Ahí el esloveno comentó la necesidad de fichar “un alero, un pívot y un uno-dos”. Una señal más que da a entender que la posición de base está ya bien cubierta. O dicho de otra forma, la ecuación formulada por el esloveno explica entre líneas que Huertas seguirá ejerciendo de capitán general en el puesto de uno.
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