Liga Endesa
Jaka Lakovic, nuevo entrenador del CB Canarias, tiene claro lo que quiere para su equipo: "Compromiso de todos, trabajo diario y ambición"
En su presentación oficial el técnico esloveno reconoce que es "un honor" y a la vez "una responsabilidad"emprender esta nueva andadura en el cuadro aurinegro
Jaka Lakovic ya ejerce de manera plena como técnico del CB Canarias. El técnico esloveno ha sido presentado este miércoles como técnico del conjunto aurinegro, en un proyecto con dos temporadas de contrato (más una tercera opcional) y que el preparador toma "como un honor" y "una responsabilidad" que asume "con mucha ilusión" con el objetivo de crear "un futuro bonito para todos".
Un Lakovic que sin hablar de aspectos concretos del juego, sí dejó claros lo que él considera "tres pilares básicos" para que su andadura en Tenerife sea exitosa: "Compromiso de todos, trabajo diario y ambición". Máximas que el esloveno, por lo que conoce a los jugadores aurinegros, está convencido que estarán presentes en todo momento.
"Hemos encontrado lo que necesitábamos"
Aniano Cabrera, presidente del club, comandó una puesta de largo que calificó como el inicio de "un reto ilusionante, y un nuevo horizonte cargado de energía e ilusión". "Con Jaka hemos encontrado lo que necesitamos", expresó el directivo sobre lo que definió como "aire fresco y esperanzador" dentro de la entidad aurinegra.
Según Lakovic, la que se le presenta en el Canarias es "una gran oportunidad" dentro de "un club, con mucha ambición y una afición fantástica". "Con la gente que he conocido estoy encantado", expresa el esloveno, que lejos de hablar de su pasado, asegura llegar "con las ideas muy claras".
Las cualidades de la plantilla
Aunque admite que todavía quedan por delante "muchos análisis y reflexiones", a la vez que insiste en "tener paciencia para configuar la plantilla", Lakovic tiene claro que desea prolongar ciertas señas de identidad. "Este equipo tiene mucho carácter, experiencia y liderazgo. A cualquier pista a la que va sabe dónde va y cómo hay que jugar... y eso lo queremos mantener. Esas cualidades no se pagan con dinero", detalló el preparador balcánico.
Prolongación en el tiempo de cualidades que Lakovic también extendió a virtudes como "la solidez, la constancia en el juego y en el día a día", al margen de reseñar que su juego en el Gran Canaria se "parecía bastante" al promulgado por Txus Vidorreta. "Competir y estar entre los mejores", añadió como retos básicos, concretados en "pasar al playoff de la Eurocup, clasificarse para la Copa del Rey y luego para los playoff de la Liga Endesa".
Un roster de al menos 13 jugadores
Sin entrar a hablar de nombres propios, Lakovic habló de reforzar varios puestos específicos, como "un uno-dos, un alero y un pívot". Una composición de plantilla que se irá a 13 jugadores (más Giedraitis) y en la que, entre líneas, se puede adivinar la continuación de Marce Huertas. "Siempre que Marce quiera continuar y jugar... Es un líder y un seguro de vida, hace equuipo y mejores a sus compañeros. Mi deseo es que pueda continuar y liderar este proyecto", dijo del paulista. "He hablado con él varias veces y de muchas cosas. Hemos sentido que hablamos el mismo idioma", añadió.
Lakovic también habló de una pretemporada que arrancará el 16 de agosto, y con la idea de jugar entre cinco o seis amistosos. Preparación intensa desde el inicio. Y es que en esta nueva andadura, Jaka quiere estar en positivo desde el día uno. "Quiero ganar desde el primer entrenamiento", sentenció el esloveno.
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