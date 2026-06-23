El CB Canarias ya sabe cuándo se enfrentará por primera vez al Unicaja de Txus Vidorreta

Txus Vidorreta ya está en ‘modo verde’. Este martes fue presentado como nuevo entrenador del Unicaja. El acuerdo es por dos años. En la comparecencia, de tres cuartos de hora de duración, el extécnico del Canarias contó, entre otras cosas, que el acuerdo de la contratación se cerró en "36 horas" y que la que ahora comienza es la "gran oportunidad" de su carrera.

"Sí me la tomo como la gran oportunidad de mi carrera", dijo sin olvidar que también pasó por el Valencia, pero con la diferencia de que el Unicaja le ofreció dos temporadas y el equipo naranja, uno. "La mejor decisión que tomé fue volver a Tenerife después de entrenar al Valencia, eso es algo que me ha permitido tener esta confianza", añadió Vidorreta refiriéndose a la apuesta del Unicaja.

Txus reveló que el acuerdo se cerró "en 36 horas", ya que la directiva del club malagueño no necesitó realizar ningún casting para encontrar al sustituto de Ibon Navarro. "En menos de 72 horas ya estaban conmigo en Tenerife para diseñar la plantilla", indicó, satisfecho por estar "en green mode", al menos "por dos años".

El vizcaíno apuntó que alguna que otra vez llegó a sonar como posible entrenador del Unicaja, pero hasta ahora no había recibido una "oferta en firme" de la entidad presidida por Antonio Jesús López Nieto. "La acepté rápidamente, en mi cabeza estaba la idea de entrenar algún día al Unicaja", confesó Txus sin pasar por alto que la de Tenerife ha sido la "mejor etapa" de su carrera deportiva.

Abundando en la conexión establecida con los dirigentes de su nuevo equipo, explicó que el pasado domingo, un día antes de su despedida de La Laguna Tenerife, estaba "más o menos avisado" de que era "la primera y única opción" para el Unicaja. "Entendían que para dar continuidad a un proyecto ganador, el objetivo era encontrar a un entrenador que estuviera acostumbrado a jugar contra los mejores de manera continuada", explicó Vidorreta, que quiso aclarar que nunca llegó a "firmar nada" con el Zaragoza, un destino que sonó con fuerza a finales de la temporada 2025/26.

Unicaja, Real Madrid y La Laguna Tenerife

López Nieto lo confirmó y agregó el dato de que el Unicaja tuvo que negociar la salida del Canarias de Vidorreta para acordar la ruptura anticipada de un contrato que tenía vigencia hasta el final del curso 26/27. "El Tenerife dejaba libre a Txus para que fuera cualquier equipo menos a los cuatro de Euroliga y el Unicaja. Por algo será. Me senté con mi amigo Aniano (Cabrera, presidente del Canarias) y llegamos a un acuerdo ventajoso. Ellos jugarán el Torneo Costa del Sol, de manera que Txus se medirá por primera vez al Tenerife este verano", avanzó López Nieto. Será un triangular que se celebrará en el pabellón Martín Carpena, todavía sin fecha, en el que también participará el Real Madrid.

Disculpas a la afición

En otra intervención, Vidorreta aprovechó para "pedir disculpas" a los aficionados del Unicaja que se sintieron molestos por alguna declaración realizada en los diferentes duelos de competición protagonizados por el conjunto malagueño y el Canarias. En cierto modo, Txus fue la imagen de uno de los rivales directos del Unicaja en las últimas temporadas, no solo en Liga Endesa, también en la Basketball Champions League y la Copa del Rey. Ylos momentos de tensión trajeron lo suyo. "Pido disculpas. Todo lo que hago es por defensa de mi club, nunca he puesto por delante mis intereses y no me arrepiento de nada de lo que he dicho, pero sí reconozco que a veces me equivoco", admitió.

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Con la seguridad de haber acertado con el paso dado en su carrera y el "compromiso" de dejarse "la piel" por los colores verde y blanco y la idea de "competir junto a los mejores", Vidorreta compartió algunos de los mensajes recibidos por parte de sus compañeros de profesión y jugadores. Por ejemplo, los aurinegros Jaime Fernández, Gio Shermadini y Tim Abromaitis, con pasado en el Unicaja, le aseguraron que será «muy feliz» en Málaga. También le escribió Sergio Scariolo: "Me dijo que yo había comentado que quería estar cerca de casa, pero no que iba a estar cerca de su casa".