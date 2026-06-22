El CB Canarias y Tim Abromaitis, más partidos que nunca en la 25/26

Pese a quedarse en las semifinales de la Supercopa, y no pasar de los cuartos en la Copa del Rey, el CB Canarias vivió, en la 25/26, una de las temporadas más ajetreadas de su historia. Cuatro competiciones para un total de 59 partidos, cifra que iguala su anterior tope, fijado en su día en la 20/21. Los 60 seguirán siendo una barrera a derribar, aunque quizá algo más factible en la 26/27 gracias al trasvase continental desde la BCL a la Eurocup, donde los aurinegros se podrían ir por encima de los 20 compromisos.

Tim, al borde del pleno

A nivel individual, en la recién acaba 25/26, el jugador con más presencias fue Tim Abromaitis, que saltó a la cancha en 58 de los 59 encuentros celebrados. Solo se perdió la cita en casa contra el Tofas, pero por decisión técnica con el fin de cuadrar los cupos. Esos 58 partidos jugados le permiten al norteamericano igualar el registro que alcanzó en la 22/23. En la 20/21 Bruno Fitipaldo también llegó a 58. En su caso con un pleno esa campaña. Nadie más, como canarista, ha jugado tantos partidos en un mismo ejercicio.

Tim Abromaitis lanza un tiro libre en el Andorra. / Arturo Jiménez / t

En 56 partidos, por su parte, se quedó Aaron Doornekamp (se perdió por lesión tres en el tramo final de la Liga Endesa), si bien el canadiense concluyó, a sus 40 años, como el jugador que más minutos acumuló en el presente ejercicio. El ala pívot totalizó 1.270, algo más de 22 y medio por compromiso. El segundo en esta lista, el más veterano de la plantilla, un Marcelinho Huertas que pese a verse descabalgado de un total de 10 compromisos, elevó su contador hasta los 1.134 minutos. O lo que es o mismo, más de 23 por choque.

Una racha negativa en casa

También llama la atención la racha aurinegra como local pese a terminar el curso, en el global, con más victorias que derrotas: 30 frente a 29. En el Santiago Martín el balance en BCL fue de 7-1 frente al 10-9 de la Liga Endesa. Pero es que el bache final de los laguneros fue inédito: seis derrotas seguidas ante su afición, contra Andorra, Joventut, Bilbao, Real Madrid y, en dos ocasiones, ante el Barça. Algo a lo que solo se acercaron las siete derrotas, en ocho compromisos, sufridas en el tramo final de la 13/14.

De hecho, en el epílogo de este curso, el CB Canarias solo fue capaz de vencer en tres de sus 15 últimos choques. Eso sí, fueron victorias a las que sacó el máximo rendimiento: triunfo en Granada para asegurar los playoff, y dos éxitos sonados en la cancha del Real Madrid para meterse, por segundo año consecutivo, en las semifinales de la Liga Endesa.