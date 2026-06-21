Txus Vidorreta no se casó con nadie el año de su despedida de La Laguna Tenerife

Lo que ya parecía, por uno u otro motivo, una tendencia en el CB Canarias sin haber alcanzado siquiera el ecuador de la temporada, no solo se acabó confirmando, sino que incluso se reafirmó: un quinteto inicial diferente casi para cada partido. Una muestra de que Txus Vidorreta, en el que ha resultado ser su último curso en el conjunto lagunero, no se casaba prácticamente con nadie.

Así, de los 59 partidos que afrontó el CB Canarias en cuatro competiciones diferentes (Supercopa, Liga Endesa, Champions y Copa del Rey), el técnico bilbaíno tiró de hasta 37 combinaciones diferentes para arrancar sus encuentros. Un registro ya de por sí elevado, y más aún dentro de un organigrama, el Txus Vidorreta, bastante esquematizado y que nunca había mostrado tanta variedad de cara al salto inicial.

Solo tres combinaciones en más de dos partidos

Esta tendencia se acentúa si se sacan de la ecuación tres quintetos iniciales concretos. Los únicos de los que tiró Vidorreta en cuatro ocasiones diferentes. Así, Marcelinho Huertas, Bruno Fitipaldo, Thomas Scrubb, Aaron Doornekamp y Fran Guerra salieron de inicio contra Andorra, Valencia, Gran Canaria y Zaragoza. Cambiando a Huertas por Wes Van Beck resulta el equipo que arrancó los duelos frente a Real Madrid, Trapani, Gran Canaria (BCL) y Burgos.

Por su parte, el formato Fitipaldo, Van Beck, Rokas Giedraitis, Doornekamp y Gio Shermadini inició los encuentros frente a Baskonia (ACB y Copa), Breogán y Nymburk. O dicho de otra forma, sin estas tres combinaciones, Vidorreta utilizó 34 quintetos iniciales distintos en apenas 47 partidos. Y ninguno de ellos salió a escena más de dos ocasiones.

Contadas las repeticiones de una jornada a otra

Pero al margen de acabar el curso sin un quinteto inicial marcadamente favorito, también escasean las ocasiones en las que Txus Vidorreta eligió repetir el mismo quinteto que el escogido en el encuentro inmediatamente anterior. De hecho, no lo hizo hasta los partidos números 14 y 15 (Real Madrid y Trapani), dejó pasar luego casi dos meses (Gran Canaria y Burgos en los duelos 28 y 29), y repitió fórmula casi de corrido: Breogán y Baskonia en la Copa (31 y 32); y Gran Canaria y Valencia Basket (34 y 35).

Los dos episodios más recientes de reedición se dieron en el playoff: segundo y tercer choque de cuartos de final frente al Real Madrid, e igualmente los dos últimos choques de las semifinales contra el Barça.

Las distintas parejas de manejadores

Aunque Fitipaldo acabó saliendo de inicio en 36 partidos, y Huertas lo hizo en 33, lo cierto es que esa dupla ya tan reconocible en los momentos calientes, apenas coincidió de entrada en 13 encuentros. Ahí, Txus Vidorreta pudo jugar una barbaridad con la cantidad de manejadores que tuvo a su disposición.

Txusa Vidorreta se dirige a sus jugadores durante un Instant Replay. / Andrés Gutiérrez / t

También tuvieron mucho que ver las diferentes lesiones, como las diversas molestias de Marcelinho (se perdió 10 partidos) o la rotura muscular final de Fitipaldo. Así, fueron múltiples las combinaciones en las que se encontraban Wes Van Beck, Jaime Fernández y, más recientemente Patty Mills. Pero nunca más de dos a la vez, por mucho que acabara siendo un sello de nuevo cuño el ver hasta tres pequeños juntos en pista, generalmente con Van Beck haciendo de improvisado alero.

El tres casi intocable

Precisamente, una de las posiciones en las que más cerrado estuvo el abanico fue en la de alero. Ahí Thomas Scrubb fue titular en 33 ocasiones y Giedriatis en 25. De no haberse lesionado el lituano en la semifinal de la BCL -con otros 12 partidos todavía por delante- seguramente el equilibrio entre ambos hubiera sido mucho mayor. Ahí solo hubo una excepción: la de Joan Sastre al tres en el tercer partido de cuartos ante el Galatasaray, el que le diera la clasificación a los isleños para la Final Four.

Y un cinco que se hizo pequeño

Si bien cuando estuvieron sanos, tanto Gio Shermadini como Fran Guerra eran prácticamente indiscutibles de inicio (solo sorprendió Vidorreta tirando de Kostadinov en la Supercopa), con las lesiones del georgiano y el grancanario, el técnico tuvo que reinventarse y usar ese comodín que varias ya había empleado en ciertos tramos puntuales: llevar a Abromaitis al cinco haciendo pareja con Doornekamp.

Sucedió así en los tres partidos de la serie contra el Real Madrid, mientras que en el arranque de la eliminatoria de semifinales frente al Barça fue Kevin Yebo, casi recién aterrizado, el que protagonizó el salto inicial.

Todos, menos Costa y Alderete

Precisamente Yebo es uno de los ejemplos de esa variedad de la que tiró Txus Vidorreta. Y es que de los 18 integrantes que formaron parte del primer plantel canarista, hasta 16 salieron de inicio en al menos un partido. Al margen de los citados Kostadinov y Yebo, Elvar Fridriksson formó parte del quinteto inicial contra el Bilbao, mientras que Dylan Bordón fue titular contra el Herzliya. Los únicos que se quedaron fuera de este privilegio fueron Lluis Costa y Héctor Alderete, si bien el madrileño acabó la temporada con casi 300 minutos acumulados.

Aaron, casi indiscutible

En el polo opuesto de esta lista se encuentra Aaron Doornekamp, que fue el cuatro titular en 49 de los 56 encuentros que disputó. Segundo en la lista aparece Bruno Fitipaldo con 36, seguido de las 33 titularidades de Marce Huertas y Thomas Scrubb. Algo más atrás quedan Fran Guerra con 29, así como Gio Shermadini y Rokas Giedraitis, ambos con 25 presencias. La lista la completan Wes Van Beck (15), Joan Sastre (14), Tim Abromaitis (13), Jaime Fernández (10), y Patty Mills con 9.