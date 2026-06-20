Patty Mills se despide de Tenerife y del “mejor año” de su carrera

Un mensaje en forma de despedida. Eso es lo que ha publicado este sábado Patty Mills en sus redes sociales, justo una semana después de poner fin a la participación con el CB Canarias en las semifinales de la Liga Endesa. Una misiva, acompañada por varios de sus highlights, dentro y fuera de la cancha, en estos tres meses que ha pertenecido a la disciplina aurinegra.

Un encuentro por casualidad

“Casualmente me topé con una isla en el Atlántico que se convirtió en el mejor año de mi carrera”, arranca Mills con su mensaje antes de dar “las gracias a la gente de Tenerife por recibir” a su “familia con los brazos abiertos”, así como por compartir “las vivencias, la historia y la cultura que hacen de esta isla algo tan especial”.

Patty Mills, durante el tercer partido de semifinales ante el Barça. / Arturo Jiménez

Añadiendo a su misiva con la expresión “Al golpito” -muy habitual en algunos jugadores en el vestuario canarista-, Mills admite que “poco a poco, esta isla se sintió menos como un destino y más como un lugar de pertenencia”. Una unión en la que el australiano admitió que tuvieron mucho ver sus orígenes, tanto por venir de una Isla como por sus raíces aborígenes.

También sus exhibiciones en la cancha

Además, y según comenta Patty, “en algún punto intermedio, también hubo algunos momentos bastante especiales en la cancha” a lo largo de los 23 encuentros que jugó con la camiseta del CB Canarias. Instantes para el recuerdo como su debut en la cancha del Unicaja, donde anotó 24 puntos, solo uno más de los que luego le haría al propio club andaluz en la BCL.

También quedarán en la retina del aficionado canarista los 30 tantos contra el Joventut, los 29 en el tercer y definitivo encuentro de cuartos ante el Real Madrid, y sobre todo los 36 hasta los que se fue en el segundo choque de semifinales frente al Barça. En sus 17 duelos en ACB promedió 18,1 puntos, frente a los 13 que hizo de media en sus seis choques de la Champions.

Despedida con una frase en guanche

Mills eligió despedirse con una frase no en castellano, sino en guanche, la cultura por lo que se interesó a lo largo de su estancia en Tenerife. Su “Ar emir iyen, Tenerife” es, traducido, un “hasta luego” que, sin embargo, suena a despedida definitiva.

Después de esta publicación, Mills ha recibido una infinidad de muestras de agradecimiento. Tanto de aficionados como desde dentro del CB Canarias. Así, Marcelinho Huertas, su amigo y uno de los responsables de que el australiano recalara en la Isla, expresó lo siguiente: "¡Te damos las gracias por tanto en tan poco tiempo!". El propio club aseguró que el corazón de Patty "es amarillo y negro". Ambos añadieron a respuesta el que se puede considerar su rebautizo. Y es que de ser conocido en redes como Bala Pat, ha pasado a ser llamado en la Isla como Bala Guanche.