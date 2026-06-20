Liga Endesa
Patty Mills se despide de Tenerife y del “mejor año” de su carrera
El base australiano publica un mensaje que suena a despedida después de haber conectado con la Isla a lo largo de estos tres meses
Un mensaje en forma de despedida. Eso es lo que ha publicado este sábado Patty Mills en sus redes sociales, justo una semana después de poner fin a la participación con el CB Canarias en las semifinales de la Liga Endesa. Una misiva, acompañada por varios de sus highlights, dentro y fuera de la cancha, en estos tres meses que ha pertenecido a la disciplina aurinegra.
Un encuentro por casualidad
“Casualmente me topé con una isla en el Atlántico que se convirtió en el mejor año de mi carrera”, arranca Mills con su mensaje antes de dar “las gracias a la gente de Tenerife por recibir” a su “familia con los brazos abiertos”, así como por compartir “las vivencias, la historia y la cultura que hacen de esta isla algo tan especial”.
Añadiendo a su misiva con la expresión “Al golpito” -muy habitual en algunos jugadores en el vestuario canarista-, Mills admite que “poco a poco, esta isla se sintió menos como un destino y más como un lugar de pertenencia”. Una unión en la que el australiano admitió que tuvieron mucho ver sus orígenes, tanto por venir de una Isla como por sus raíces aborígenes.
También sus exhibiciones en la cancha
Además, y según comenta Patty, “en algún punto intermedio, también hubo algunos momentos bastante especiales en la cancha” a lo largo de los 23 encuentros que jugó con la camiseta del CB Canarias. Instantes para el recuerdo como su debut en la cancha del Unicaja, donde anotó 24 puntos, solo uno más de los que luego le haría al propio club andaluz en la BCL.
También quedarán en la retina del aficionado canarista los 30 tantos contra el Joventut, los 29 en el tercer y definitivo encuentro de cuartos ante el Real Madrid, y sobre todo los 36 hasta los que se fue en el segundo choque de semifinales frente al Barça. En sus 17 duelos en ACB promedió 18,1 puntos, frente a los 13 que hizo de media en sus seis choques de la Champions.
Despedida con una frase en guanche
Mills eligió despedirse con una frase no en castellano, sino en guanche, la cultura por lo que se interesó a lo largo de su estancia en Tenerife. Su “Ar emir iyen, Tenerife” es, traducido, un “hasta luego” que, sin embargo, suena a despedida definitiva.
Después de esta publicación, Mills ha recibido una infinidad de muestras de agradecimiento. Tanto de aficionados como desde dentro del CB Canarias. Así, Marcelinho Huertas, su amigo y uno de los responsables de que el australiano recalara en la Isla, expresó lo siguiente: "¡Te damos las gracias por tanto en tan poco tiempo!". El propio club aseguró que el corazón de Patty "es amarillo y negro". Ambos añadieron a respuesta el que se puede considerar su rebautizo. Y es que de ser conocido en redes como Bala Pat, ha pasado a ser llamado en la Isla como Bala Guanche.
Suscríbete para seguir leyendo
- Misión imposible en la calle El Cine: la vía de La Laguna que obliga a infringir las normas de tráfico para acceder
- El barrio de Juan XXIII en Santa Cruz a un paso de acceder al programa ARRU tras años de esfuerzo vecinal
- El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para disfrutar en verano: comida casera a precios económicos
- Muere un hombre de 79 años tras caer por un barranquillo en Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife necesita más fiestas en la calle todo el año': la capital se viste de blanco para dar la bienvenida al verano
- Gastronomía, música y comercio se unen en la gran fiesta de bienvenida al verano en el Puerto de Santa Cruz
- Así nació el imperio de la pesca deportiva: de un garaje en Tenerife al mundo entero
- Tacoronte desbloquea cinco urbanizaciones para casi 200 viviendas privadas