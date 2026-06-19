Un banquillo estable para el sustituto de Txus Vidorreta en el CB Canarias

Banquillo libre en el CB Canarias. No tardará mucho en quedar ocupado. Se espera que en estos días, el club aurinegro anuncie el nombre del sustituto de Txus Vidorreta, que decidió anticipar en un año la extinción de su contrato para vivir una experiencia nueva en el Unicaja. Todos los indicios sitúan a Jaka Lakovic como el elegido. Falta la confirmación, que sea oficial.

La trayectoria del Canarias en la Liga ACB ha sido estable en lo que a técnicos se refiere. De hecho, desde que equipo tinerfeño debutó en la máxima categoría nacional, en 1983, solo tuvo que cambiar de capitán en cuatro campañas con la competición iniciada, casi siempre por motivos deportivos, para tratar de mejorar los resultados. Le pasó por primera vez en su segundo curso en ese nivel, el 84/85. El estadounidense Gary Trevett no consiguió repetir o acercarse a los números del ejercicio anterior y fue relevado después de 18 encuentros. José Felipe Antón y Paco Santamaría intentaron mejorar el rumbo, pero aquel Canarias acabó perdiendo la categoría.

La época de Hernández Rizo

En el regreso a la Liga ACB, en la temporada 86/87, José Carlos Hernández Rizo marcó una época. Dirigió a los de Ríos Tejera en tres campañas completas. Su sustituto, Jaume Ventura, mantuvo el listón alto en la 98/90, pero en el siguiente ejercicio no pudo llegar tan lejos. La campaña 90/91 metió al Canarias en una espiral negativa. Ventura fue despedido tras 17 partidos y Pedro Maristany hizo de puente hacia el regreso de Rizo. Tampoco él pudo impedir un descenso que abrió una profunda brecha entre el club y una competición en la que había sido habitual durante la década de los 80. El 7 de mayo de 1991 se produjo el gran apagón tras una derrota en la cancha del OARFerrol correspondiente al playoff de permanencia.

El regreso y la consolidación con Alejandro Martínez

El retorno también tuvo a un entrenador duradero: Alejandro Martínez. Después de ascender en 2012, firmó una desahogada permanencia en la 12/13 y fue sentando las bases del Canarias de ahora. La regularidad fue el gran mérito de un equipo dispuesto a no pagar la novatada. Alejandro continuó en el cargo dos temporadas más, pero a la cuarta decidió dar un paso al costado. Comenzó la 2015/16 y al cuarto partido renunció. El club presidido en ese entonces por Félix Hernández y guiado en la dirección deportiva por Aniano Cabrera, reaccionó rápido y llamó a un profesional que terminó haciendo historia en la entidad aurinegra, Txus Vidorreta. Aquella primera conexión fue un indicio de lo que acabaría ocurriendo, la consolidación del Canarias entre los mejores de la Liga Endesa y uno de los pioneros de la Champions League. Con el ahora preparador de Unicaja, el Canarias conquistó la primera edición de esa competición europea (15/16). Ese éxito captó el interés del Valencia, un destino que se convirtió en un ida y vuelta para Vidorreta. En el curso 2018/19 regresó al Santiago Martín como local. En medio, en la 17/18, el club vivió una campaña de transición con la apuesta fallida por Markovic –cuatro victorias en las nueve primeras jornadas– y la llegada de Katsikaris para arreglar el año.

Contando a entrenadores principales y a interinos, el Canarias ha estado dirigido por once técnicos en 21 temporadas en ACB –se podría añadir a Juan Gatti, que cubrió a Vidorreta en tres jornadas por la baja por enfermedad de su jefe–.

El de mayor presencia por el número de encuentros dirigidos es el que acaba de marcharse, Vidorreta, seguido de otros dos históricos, José Carlos Hernández Rizo y Alejandro Martínez. Con menos recorrido, Jaume Ventura, Gary Trevett, que fue el primero de todos, Fotis Katsikaris, Markovic...

Si finalmente cristaliza el fichaje de Jaka Lakovic, el Canarias se hará con los servicios de un técnico con 133 partidos en Liga Endesa, cuatro con el Bilbao y los demás con el Gran Canaria, y un balance de 62 victorias y 71 derrotas.