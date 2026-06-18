Txus Vidorreta firma con el Unicaja de Málaga por dos años

Confirmado. Txus Vidorreta ya es entrenador del Unicaja. El club malagueño anunció este jueves la contratación por dos temporadas del expreparador de La Laguna Tenerife. El vizcaíno sustituye a Ibon Navarro, que decidió anticipar su despedida –le quedaba un año de vínculo laboral– para iniciar una etapa en el extranjero, en concreto, en el Estrella Roja de Belgrado.

Para dejar pistas, el Unicaja publicó un vídeo en sus redes sociales en el que aparece Ibon Navarro dejando su oficina en el pabellón Martín Carpena y colocando en su mesa una camiseta y un llavero del Athletic –son amigos y simpatizantes de este equipo–. Por si quedaba alguna duda, Ibon se va escribiendo en la pizarra el siguiente texto en euskera:Ungi etorri, Txus, ta zorte on. O lo que es lo mismo, bienvenido, Txus, y buena suerte.

La "fórmula" del Unicaja

Lo cierto es que la llegada de Vidorreta al Unicaja no ha sido ninguna sorpresa. Al menos, en los últimos días. Sí lo fue en su momento, cuando, una vez dado el paso de desligarse del Canarias, Txus fue relacionado con el Zaragoza. Ese parecía que iba a ser su destino. Pero la opción malagueña terminó siendo más convincente.

En cualquier caso, en la familia aurinegra ya habían asumido que Vidorreta iba a ser rival en la campaña venidera. Lo será en la Liga Endesa –habrá que ver si también en la Copa del Rey–, pero no en territorio continental, ya que La Laguna Tenerife se estrenará en la Eurocup y el Unicaja continuará en la Basketball Champions League.

En su despedida del Canarias, voluntaria porque tenía contrato, Txus se limitó a contar que tenía la "prioridad" de encontrar "la fórmula para seguir en activo al máximo nivel". Y el Unicaja se la ofrece. Si bien no participó en las eliminatorias por el título de la Liga Endesa –quedó noveno, justo por detrás del Canarias–, el malagueño es un equipo acostumbrado a aspirar a todo, o a casi todo. Por poner algunos ejemplos no muy lejanos, fue campeón de la BCL y de la Intercontinental en 2024 y 2025, de la Copa del Rey en 2023 –derrotó en la final al Canarias– y 2025, y de la Supercopa de 2024.

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La búsqueda de otro entrenador

Para Vidorreta, que este sábado cumplirá 60 años, será su sexto equipo de ACB. Debutó en la campaña 2004/05 con el Bilbao, siguió a partir de la 2010/11 en el Alicante, pasó en 2012 al Estudiantes, abrió el 2015 su primer tramo en el Canarias, probó suerte en la 17/18 en el Valencia y regresó al equipo tinerfeño en la 18/19 para seguir sin pausa hasta la reciente ruptura amistosa. Un punto y final que dejó vacío el puesto de entrenador. Pero no por mucho tiempo. El club presidido por Aniano Cabrera se ha ido moviendo para resolver este asunto lo antes posible y continuar con la configuración de la plantilla. El mejor situado para relevar a Vidorreta es Jaka Lakovic, esloveno, de 47 años y con 133 partidos dirigidos en la Liga Endesa, tanto de fase regular como de eliminatorias. Empezó esa trayectoria en el Bilbao en el ejercicio 17/18 y estableció luego una relación con el Gran Canaria de casi cuatro temporadas completas. No llegó al final de la 25/26 por la crisis de resultados que condujeron al conjunto amarillo a tener que pelear por la permanencia, un objetivo que no logró con Néstor García al frente en los últimos partidos.