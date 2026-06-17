Txus Vidorreta cambia de rumbo, elige al Unicaja... y el CB Canarias sale ganando

Giro de 180 grados en el que el CB Canarias sale ganando. Resignado desde hace días a dejar salir a un Txus Vidorreta que reconocía no garantizar las ganas mínimas necesarias para tirar del que hubiera sido su undécimo proyecto aurinegro, la entidad lagunera se ha puesto manos a la obra para buscar un sustituto. Recambio que, salvo sorpresa mayúscula, será el esloveno Jaka Lakovic, ex del Gran Canaria, con el que el acuerdo está más que avanzado.

En esas cuitas mayores de dar con un recambio para el bilbaíno, La Laguna Tenerife miraba de reojo la recolocación de su anterior técnico en un destino que parecía más que claro: el Casademont Zaragoza. Sin embargo, el preparador de Indautxu va a protagonizar un volantazo tan inesperado como radical.

El Unicaja aparece en escena

Y es que el bilbaíno ha sido tentado en los últimos días por un proyecto mucho más exigente que el maño, pero también de un mayor atractivo: el del Unicaja Málaga. Con la salida de Ibon Navarro y sin haber concretado la llegada de sus primeras opciones –se habló de un Pablo Laso que se queda finalmente en Efes–, la entidad presidida por Antonio Jesús López Nieto se ha fijado en Vidorreta para llevar a cabo su particular reconstrucción. Esa labor que el propio técnico puso, el lunes, como motivación principal de cara a su nuevo destino. Escenario que cumple esas condiciones, pero que también obligará a Vidorreta a mantener casi los mismos niveles de desgaste en un club que jugará BCL –el Zaragoza solo se centrará en la ACB– y que además posee miras mayores: optar a una plaza e la futura NBA Europa.

Este cambio de rumbo hará que, de manera indirecta, el CB Canarias salga ganando. Hablaba Vidorreta en su rueda de prensa de despedida de la existencia de varias cláusulas no escritas dentro del acuerdo de su salida. Como por ejemplo, la de no tocar a ningún jugador de La Laguna Tenerife con contrato. Pero también nombró otras condiciones escritas. Entre ellas, una con la que la entidad presidida por Aniano Cabrera se cubría las espaldas: recibir una compensación en caso de que no cuajara el acuerdo con el Zaragoza y Vidorreta recalara finalmente en un club de mayor enjundia. Y en esa lista figuraba el nombre del Unicaja.

De esta forma, si bien Txus va a ser a partir de la 26/27 la cabeza visible del que se podría considerar el rival más directo de los aurinegros en estos últimos ejercicios, el conjunto lagunero ve como no solo se ahorra la ficha del vasco sino que además recibirá una suculenta cuantía por parte del club de Los Guindos.

Similar a lo ocurrido en 2018

Paradójicamente esta segunda salida de Vidorreta guarda similitudes con la anterior. Y es que en 2018, cuando el vizcaíno se marchó a Valencia Basket también tuvo que romper su contrato con la entidad lagunera. En aquella ocasión con el añadido de que ese buy-out para marcharse se aplicó igualmente a Aaron Doornekamp, petición expresa del entonces nuevo entrenador taronja. El canadiense había formalizado su renovación con el club lagunero apenas unas semanas antes y ahí, como ahora, el CB Canarias ingresará un dinero en sus arcas.