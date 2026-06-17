Kevin Yebo (29 años, jugador): "En el CB Canarias he disfrutado al lado de compañeros de tanta calidad; y eso es algo que te hace mejorar"

Fue, a las puertas del playoff, el último en llegar a un CB Canarias que se derrumbaba a causa de las lesiones. De inicio se le vio algo perdido y descolocado, pero acabó dando un impacto casi superlativo para sorprender a propios y extraños. Kevin Yebo (Bonn, 6 de noviembre de 1996) admite haber disfrutado como un niño estas semanas en La Laguna Tenerife y en la Isla, y no cierra la puerta a verse jugando la temporada 26/27 en la Liga Endesa.

¿Qué tal han ido estas semanas en el equipo?

Muy bien. Lo primero es que pude jugar con leyendas del baloncesto y eso me ha permitido aprender mucho. Los aficionados, la ciudad, la isla... son encantadores. La gente aquí es genial, y el ambiente que me he encontrado en el pabellón ha sido fantástico. He disfrutado mucho estas semanas, y realmente estoy muy agradecido de que me ayan traído aquí.

Kevin Yebo lanza a canasta en el tercer partido de semifinales contra el Barcelona. / Arturo Jiménez

¿Qué es lo que más le ha gustado de esta corta estancia?

Principalmente el disfrutar tanto de tener al lado a jugadores tan buenos y con tanta experiencia. Eso lo hace todo más fácil, porque si tienes jugadores así a tu lado, tú también mejoras. Al principio es verdad que estuve algo perdido, pero al final acaba siendo muy gratificante cosas tan simples como comunicarme con ellos en la cancha y que me dieran esas señales. Oye, oye, aquí, aquí. Haz esto... Solo con una señal ya sabía lo que querían decir. Es como si no hiciera falta hablar, sino que con una sola mirada sabes lo que quieren.

Supongo que para usted no es normal caer en un equipo con jugadores tan veteranos...

Me ha encantado jugar así. Esta temporada jugué en Alemania y desde luego que no fue así. Alíí era yo el que casi tenía que ser un líder y enseñar a los demás jugadores, pero aquí es otro nivel y lo disfruto mucho. Es un nivel muy profesional.

Lo que más ha llamado la atención de usted es que ni es un cuatro ni un cinco clásico. ¿Cómo se le puede definir?

Creo que es difícil decirlo. Yo me considero un pívot, pero sé que tengo que esforzarme mucho contra estos jugadores más altos que yo; pero a la vez creo que eso también me da cierta ventaja. Tengo mucha confianza en lo que hago y por eso pienso que puedo jugar de ala-pívot o de pívot. Incluso considero que puedo evolucionar para jugar de alero y darle al equipo lo que necesite. Lo que sea para ayudar al equipo a ganar partidos. Como si es quedarme en la esquina y tirar triples sin oposición, también lo haría. No me importa.

Tuvieron muy cerca la posibilidad de forzar al menos un cuarto partido contra el Barça. ¿Acabaron tristes por ver cómo se les escapaba la victoria?

Como todas las derrotas, la del otro día dolió. Especialmente porque fue contra un equipo de Euroliga, la máxima competición en Europa y creo que demostramos que podemos competir contra ellos. De hecho, creo que, como equipo, en estos playoff jugamos un baloncesto de nivel Euroliga. Disfruté mucho jugando con estos compañeros. Sé que dimos lo mejor de nosotros y pudimos ponerle las cosas muy difíciles a estos rivales de alto nivel. Creo que esta plantilla se ha ganado el respeto del club, de la gente y de la Isla. Espero que les hayamos enorgullecido.

Ahora que puede hacer una comparativa, ¿es mucho mejor la ACB que la liga alemana?

Sí, por supuesto. Personalmente, y eso es algo que puedo expresarlo ahora, si hay una cosa por la que me iría de Alemania es porque busco aventuras más grandes, un baloncesto mejor y de mayor nivel. Y en este sentido creo que la ACB es, sin duda, una liga mejor que la alemana.

¿Tiene contrato para el año que viene en el Niners Chemnitz?

Sí, tengo un contrato de un año más otro, pero también tengo una cláusula de rescisión.

¿Y contempla hacer efectivo ese buy-out? Porque aquí ha dejado una muy buena impresión...

No lo sé. Ese no es mi trabajo, sino el de mi agente. Ellos hablan con los clubes ya y luego vemos lo que ocurre. Pero como dije, realmente disfruté estar aquí, en la isla y todo lo que la rodea. Y eso es algo que valoro mucho.

Cuando el CB Canarias lo fichó usted estaba dando continuidad a su temporada en la pista jugando un torneo 3x3. ¿Repetirá en verano?

Ahora mismo mi familia está aquí y descansaremos todavía unos días más en la Isla. Pero en verano siempre juego baloncesto callejero. Nunca le diré que no este tipo de baloncesto porque lo llevo en el corazón y es mi pasión. Ese soy yo. Así que buscaré algunos torneos en los que jugar basket 3x3; pero no muchos, porque también quiero cuidar mi cuerpo; necesito descansar para la próxima temporada.