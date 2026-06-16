La sentida despedida de Marcelinho Huertas en La Laguna Tenerife

Aunque fuera un secreto a voces, la marcha de Txus Vidorreta del CB Canarias se encuentra todavía en proceso de asimilación y digestión. Fin de una era que quedará marcada en la historia del club lagunero, y también en la de muchos de los jugadores que han sido protagonistas de esta época seguramente irrepetible. Y en la parte más alta de esa lista aparece Marcelinho Huertas.

Una primera etapa en Bilbao

El brasileño ya coincidió con el técnico vasco en el Bilbao Basket de la 07/08, donde el paulista firmó grandes números. Más de una década después el propio Txus fue uno de los grandes responsables en convencer a Marcelinho para fichar en el CB Canarias y liderar el nuevo proyecto del club aurinegro. Por mucho que el base tuviera ya 36 años. Lejos de terminar siendo una apuesta arriesgada, aquel reencuentro significó una simbiosis casi perfecta a lo largo de estos siete cursos más recientes.

Ahora, y salvo sorpresa, los caminos del técnico y el director de juego se separan. "Hoy es un día duro para los canaristas… ¿Y qué te voy a contar yo?", apunta el brasileño con una contundente frase en el inicio de un mensaje de despedida publicado en su cuenta de Instagram. Una manera de expresar esa especie de dolor, toda vez que Marcelinho reconoce que junto a Vidorreta su versión ha rozado siempre la excelencia. Tanto por rendimiento individual como por resultados colectivos.

Marcelinho Huertas atiende unas indicaciones de Txus Vidorreta al ser sustituido en un partido. / ACB Photo

Su mejor versión durante muchos años

"El entrenador que siempre ha sabido sacar lo mejor de mí. En etapas diferentes, en momentos en los que había dudas sobre mi potencial o, incluso, sobre si todavía podía jugar a un buen nivel. En todas estas situaciones, me hiciste sonreír, disfrutar, soñar y mostrar mi mejor versión como jugador durante tantos años", expresa el paulista.

"Gracias por darme toda tu confianza, por ponerme a prueba, retarme, escucharme y darme libertad. Gracias por enseñarme tantas cosas, creer en mí y, muchas veces, también en mis locuras", apunta igualmente Huertas, que asegura que estará "eternamente agradecido por todo" al técnico. "Solo me queda desearte siempre lo mejor, coach", añade como conclusión el jugador sudamericano.

Unos números que no ofrecen discusión

Pero más allá de esas meras sensaciones que expresa el brasileño, lo cierto es que los números junto a Txus Vidorreta no ofrecen discusión. Así, las ocho temporadas (de las 19 que ha disputado en total en ACB) en las que más ha anotado Huertas, han sido de la mano del preparador de Indautxu. La inicial en Bilbao y las siete más recientes en el CB Canarias. De hecho, sus dos mejores registros datan de los dos últimos ejercicios: 14,9 en la 25/26 (campaña en la que más tiros de dos ha anotado, con 4,7 de media) tras los 15 cerrados que firmó en la 24/25.

Este superlativo registro abarca también el apartado de las asistencias, con siete de los ocho guarismos más altos en asistencias del paulista cuando coincidió con Txus, en este caso todos en el Canarias. Por extensión esa gran productividad abarca también la valoración, donde ocho de sus nueve datos más elevados también han llegado de la mano de Vidorreta. Números que en los tres ejercicios más frescos (23/24, 24/25 y 25/26) han alcanzado una sostenida notoriedad: 14,7 puntos, 6,31 asistencias y 16,08 de valoración por encuentro.

Difícilmente se puede encontrar, en la historia más reciente de la ACB, una pareja tan bien avenida y productiva como la que han formado Txus Vidorreta y Marcelinho Huertas. Se entiende así la emoción contenida del brasileño en sus últimas comparecencias públicas. Se explica a la perfección este mensaje a modo de despedida.

Huertas escucha a Vidorreta en un entrenamiento previo a la Copa del Rey de 2026. / ACB Photo

La respuesta de Txus Vidorreta

Un mensaje que tuvo su respuesta por parte del otro integrante de la dupla, un Txus Vidorreta que no ha dudado en calificar al que hasta ahora era su pupilo como "O número 1, dentro y fuera de la pista". "Gracias por tu esfuerzo y compromiso sin límites. Ejemplo mundial", apuntaba igualmente el técnico vasco sobre Huertas.