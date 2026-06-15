El desgaste puede con Txus Vidorreta, que pone fin a una época gloriosa en el CB Canarias

Por segunda vez se acaba un ciclo. Ahora parece que de forma definitiva. Si hace nueve años Txus Vidorreta decidía dejar la disciplina del CB Canarias -tras algo menos de dos temporadas a los mandos- para aceptar la atractiva propuesta del Valencia Basket, esta vez el técnico bilbaíno ha decidido poner fin a su segunda andadura al frente del conjunto lagunero. Así lo han anunciado la entidad isleña y el propio técnico en una rueda de prensa llevada a cabo este mediodía en el Santiago Martín.

Una comparecencia presidida por Aniano Cabrera, máximo dirigente del club aurinegro, y a cuyo lado se encontraba Txus Vidorreta. Todo en una sala de prensa que ha contado con la presencia de prácticamente la totalidad de personas vinculadas de manera directa con el CB Canarias: resto de staff técnico, directivos (incluso el expresidente Félix Hernández), jugadores y empleados.

"Hay un momento en el que nos solicita poder liberarse del contrato, y con una persona que le ha dado tanto al club, lo más fácil es facilitarle esa salida. Nos quedamos con todo lo bueno que le ha dado a este club. Sempre serás parte de esta entidad", señaló el presidente Cabrera. "Muchas gracias y te deseamos lo mejor en el futuro", añadió el dirigente.

Lastrado por el cansancio

Esta vez la marcha de Vidorreta no se produce por emprender retos de mayor calado, sino por el desgaste. Ya había venido avisando el preparador canarista de todo el cansancio que generaban los largos y continuos desplazamientos, tanto nacionales como internacionales. "En la vida hay que saber cuando un ciclo llega a su fin; y eso lo hemos estado hablado durante un tiempo. El proyecto necesitaba caras nuevas y eso implicaba que yo siera un paso al costado para que siguiera habiendo la misma ilusión", explicó el técnico.

Vidorreta también reconoce "estar agotado para haber emprendido una nueva temporada" al frente del club. "Necesitaba estar plenamente convencido y no lo estaba", añadió, incluyendo la premisa de "salir bien" de la Isla, ya que no se perdonaría "volver a salir mal" de otro sitio como ya la ocurrió "en Bilbao". "Tengo la sensación de que aquí había tocado techo", señaló igualmente en relación a una trayectoria que se ha extendido a un total de 530 partidos oficiales.

Agradecido a todos los que le rodean

Em su comparecencia el preparador vizcaíno quiso agradecer "el trabajo" de todos los que le han rodeado, así como "la implicación de los jugadores" para hacer posibles "temporadas brillantes y hasta históricas". También agradeció Vidorreta la "confianza de Aniano Cabrera", así como el "apoyo de todo el Santiago Martín". "Gracias a toda la gente de Tenerife que ha hecho que mi vida personal y profesional hayan sido extraordinarias estos años. Nos hemos sentido siemore muy queridos y valorados", añadió.

Aniano Cabrera y Txus Vidorreta, en el acto oficial de despedida del técnico. / Andrés Gutiérrez

También ha tenido que ver el aspecto familiar, ya que a partir del próximo curso dos de los tres hijos de Vidorreta comenzarán sus estudios fuera de la Isla. "Los tres han pasado buena parte de su infancia en la Isla", comentó el respecto.

Con la marcha de Vidorreta, cuyo destino apunta desde hace ya algunas semanas, hacia el Casademont Zaragoza, el club afronta ahora la complicada labor de reemplazar el hueco que deja el técnico bilbaíno, que también puso encima de la mesa la existencia de una especie de pacto de no agresión. "La prioridad sobre la situación de los jugadores de esta plnatilla la tiene el Canarias; ya si se comunicara alguna baja, estaremos atentos", especificó.