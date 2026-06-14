Vidorreta: «Ha sido una gran temporada; nos tenemos que felicitar todos»

Digno final, con un poso de emoción evidente. Adiós oficioso -que no oficial- el vivido ayer sábado en el Santiago Martín de la afición aurinegra hacia uno de los suyos, Txus Vidorreta, tras la eliminación de La Laguna Tenerife frente al Barça (76-85), en lo que apunta a ser su último partido al frente del banquillo canarista después de diez años y medio de una etapa que pasará a la posteridad. Sin confirmación oficial de su salida pero con el club ya asumiendo un posible fin de ciclo, Vidorreta puso en valor el esfuerzo de sus jugadores en una serie de hercúlea exigencia marcada por un importante peaje físico que se pagó muy caro.

El entrenador vasco compareció en sala de prensa con el tono de quien acaba de ver concluir otra temporada histórica para la entidad lagunera. Dolido por la derrota y la eliminación, pero orgulloso por la respuesta de un equipo que volvió a «mirar de tú a tú» a uno de los grandes tras enlazar seis partidos en once días entre Real Madrid y Barcelona.

«Nos tenemos que felicitar todos otra vez por el gran partido que ha realizado el equipo», arrancó Vidorreta. Una reflexión que marcó el resto de su comparecencia y que sirvió para poner contexto a una eliminatoria en la que el Canarias volvió a pelear hasta el límite, hasta el final. «No es fácil mantener el nivel y la ilusión que hemos tenido en los últimos 80 minutos de esta serie y en 100 de los 120 minutos de la eliminatoria contra el Real Madrid», añadió.

Entendió Txus que la clave del encuentro estuvo en la pérdida progresiva de energía de los suyos tras una primera mitad sobresaliente en la que llegaron a dominar por 14 puntos. «Después de un primer tiempo extraordinario, en la segunda parte nos han faltado piernas y frescura. Eso ha limitado nuestra capacidad anotadora», explicó.

La sensación de oportunidad perdida estuvo presente en varios momentos de su análisis. Vidorreta cree que su equipo estuvo muy cerca de poder forzar un cuarto encuentro, aunque siempre desde el reconocimiento al potencial de su rival de ayer. «Enfrente tenemos a uno de los mejores equipos de la Liga ACB y de Europa. Cuando tienen a todos sanos ya habéis visto el nivel que pueden alcanzar. Son un equipo mucho más grande, mucho más largo y ahora mismo pueden tener hasta 14 jugadores disponibles».

No escatimó en elogios hacia el conjunto azulgrana ni hacia su técnico. «Tienen un plantillón muy bien dirigido por Xavi Pascual y han sido mejores que nosotros en el balance general de la serie», admitió antes de dejar una reflexión inevitable sobre el desgaste acumulado: «Con un poquito más de descanso creo que podríamos haber sacado el partido adelante, pero eso no existe; es baloncesto ficción».

El preparador aurinegro insistió varias veces en que la falta de frescura acabó condicionando el rendimiento ofensivo de su equipo. Especialmente en una segunda mitad en la que La Laguna Tenerife dejó escapar dos ventajas importantes tras encajar parciales de 0-14 y 0-13.

«Las piernas condicionan el acierto», resumió sobre un tercer cuarto donde sus jugadores siguieron encontrando tiros liberados y situaciones favorables, pero ya sin la precisión mostrada durante la primera mitad. «Tuvimos tiros cómodos tanto de dos como de tres puntos. Luego esa falta de frescura hizo que Marce perdiera algunos balones ante una defensa de hombres muy grandes».

También se detuvo en la actuación de Patty Mills, claramente condicionado ayer tras el enorme esfuerzo realizado en el segundo partido de la serie. «Patty notó muchísimo los 34 minutos que tuvo que jugar en el Palau para intentar ganar allí. Venía jugando alrededor de 20 minutos porque entendíamos que era para lo que estaba preparado. Ante una defensa tan física y con jugadores tan grandes no se sintió cómodo».

Vidorreta describió además la enorme superioridad física del Barça durante muchos tramos del choque. «Llegaron a jugar con un quinteto en el que no bajaba nadie de los dos metros: Satoransky, Clyburn, Parra, Shengelia y Vesely».

Aunque evitó centrar su discurso en el arbitraje, sí dejó caer su desacuerdo con varias decisiones que llegaron en momentos delicados del encuentro. Especialmente sobre las dos acciones de Laprovittola: «Creo que una no es falta y la otra es violación. Nos castigan con dos acciones que acaban en triples, pero independientemente de eso sabíamos que para ganar al Barcelona teníamos que seguir anotando como en la primera parte», comentó sin querer profundizar demasiado en la cuestión.

En una noche inevitablemente cargada de balance, Vidorreta también quiso quedarse con los mejores recuerdos de unos playoffs que, pese al 3-0 final frente al Barça, considera extraordinarios. El técnico eligió sin dudarlo el triple de Jaime Fernández y la posterior defensa sobre Hezonja para tumbar al Real Madrid como los momentos más especiales.

«Eso ya queda para la historia del club», afirmó. También quiso destacar el espectacular segundo encuentro frente a los blancos y la exhibición de Patty Mills en el Palau: «Estar presente mientras Patty hacía lo que hizo también es algo que queda para la historia del club».

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La comparecencia terminó con una reivindicación del trabajo realizado durante una temporada que concluirá con La Laguna Tenerife en la cuarta posición de la Liga Endesa. «Ha sido una gran temporada. Dos semifinales seguidas en Liga, tres en los últimos seis años. Estoy muy satisfecho por el esfuerzo general de jugadores, cuerpo técnico, empleados del club y por el apoyo que hemos recibido durante todo el año», concluyó.