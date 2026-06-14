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Txus Vidorreta aplaza su adiós como entrenador de La Laguna Tenerife: «No es el momento»

El entrenador del club aurinegro aún tiene un año de contrato garantizado y otro condicionado que se evaluarán tras el curso, aunque todo apunta a su salida

El CB Canarias - FC Barcelona de playoff, en imágenes

El CB Canarias - FC Barcelona de playoff, en imágenes

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El CB Canarias - FC Barcelona de playoff, en imágenes / Arturo Jiménez

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Santa Cruz de Tenerife

Txus Vidorreta quiso -y logró- esquivar cualquier titular concluyente sobre su futuro en su comparecencia en la sala de prensa del Santiago Martín tras la derrota del CB Canarias frente al Barça, aunque tampoco disipó las dudas sobre un posible adiós que cada vez cobra más fuerza. Cuestionado directamente sobre si se encuentra ante el final de una etapa, el técnico señaló: «No estamos hablando de un fin de ciclo porque ahora mismo estamos pendientes de terminar la temporada».

El staff técnico del CB Canarias, al término del partido contra el Barça.

El staff técnico del CB Canarias, al término del partido contra el Barça. / Arturo Jiménez

Sin embargo, acto seguido dejó entrever que, una vez bajado el telón del curso, llegará el momento de abordar una reflexión conjunta con el club. «Tengo un año más de contrato garantizado y un segundo condicionado. Son muchos años, diez en el equipo, con mucha ilusión y muchos meses desplazándonos. Ahora nos tenemos que sentar y nos vamos a sentar».

Un pacto de silencio... que acabará en días

Una respuesta medida, calculada y en línea con el pacto de silencio que ambas partes parecen haber acordado hasta que llegue el momento oportuno. Pero, entre líneas, costaba no percibir cierto aroma a final de trayecto. A despedida sin despedirse. Cuando se le volvió a cuestionar sobre los rumores y sobre los tiempos que maneja para aclarar su futuro, Vidorreta se mantuvo firme en su mismo discurso: «No es el momento». Y remató: «Es lo que hemos pactado con el club. Hoy toca hablar del partido y de la temporada». Pese a esa postura hermética, todo apunta a que la resolución definitiva podría conocerse a comienzos de esta misma semana.

Noticias relacionadas y más

Partidario de jugar la Eurocup

A falta de confirmar su marcha y el que podría ser su nuevo destino, el Casademont Zaragoza, sí se mostró mucho más explícito Txus Vidorreta, cuando fue cuestionado por la decisión de abandonar la BCL para competir el próximo curso en la Eurocup: «Apoyo ese cambio. Creo que se necesita refrescar el proyecto y una de las formas de hacerlo es jugando la Eurocup», cerró.

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