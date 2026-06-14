Joan Sastre, Tim Abromaitis y Jaime Fernández, tres con contrato que quieren quedarse en el CB Canarias 26/27

Aún fresca la eliminación en semifinales, al CB Canarias no le queda más remedio que pensar en el futuro. Esfuerzos centrados, básicamente, en la configuración del plantel para la 26/27 y que, salvo sorpresa, contará con muchas caras nuevas. Tanto dentro como fuera de la cancha. Más movimientos de los habituales de los que podrían quedar exentos varios jugadores con contrato en vigor... salvo que el club lagunero decida lo contrario. Son los casos de Joan Sastre, Jaime Fernández y Tim Abromaitis. Los tres han expresado su deseo de seguir vistiendo de aurinegro al menos un año más.

A Joan Sastre la queda "un uno más uno"

Es el caso de Joan Sastre, que en el verano de 2025 renovó por dos temporadas con una tercera (27/28) opcional. "Yo tengo contrato y mi idea es seguir aquí un año más", comentaba el sábado el de Inca, recordando también la extensión que figura en su relación. "Tengo un uno más uno", añadió el exterior, que tras unos meses bastante flojos recuperó protagonismo en los partidos finales, con casi 12 minutos de media entre las dos rondas de playoff.

Abromaitis quiere "hacer mucho más" en el club

También el pasado verano, y solo unos días después del anuncio de Joan Sastre, el CB Canarias selló la continuidad de Tim Abromaitis por dos años más, la que ahora termina y la 26/27. "Mi plan es seguir, claro. No sé cuál es el plan del resto [en referencia al club] pero mi idea es continuar; quiero hacer más cosas para el Canarias", aseguraba el norteamericano.

Reconocía también Abromaitis que tras una primera parte del curso discreto, su impacto final fue notable. "A veces las cosas no van como quieres, y así sucedió al principio de la temporada", comenta Tim, para añadir que "tras un cambio de rol" sí consiguió "un poco más de ritmo al final". "Yo quiero hacer más y ese es mi objetivo del año que viene. Tanto de manera particular como con el equipo en general".

Jaime Fernández, "más tranquilo" que el verano pasado

Caso similar es el de Jaime Fernández, otra renovación bianual realizada por el CB Canarias el pasado verano. Fue de hecho, la del madrileño, una continuidad anunciada justo antes que la de Sastre, y tras un año complicado a causa de grave la lesión de rodilla que le mantuvo lejos de la cancha durante 300 días.

Jaime Fernández dialoga con Antonio Conde en el partido del sábado. / Arturo Jiménez

"Tengo contrato y estoy más tranquilo que el año pasado. He podido jugar unos playoff sin estar pensando, como ocurrió el año pasado, si me iba a quedar o si me iba a ir", expresa el madrileño. "La vida da muchas vueltas, pero de momento tengo contrato y estoy bastante tranquilo", insistió el internacional madrileño.