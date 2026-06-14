El CB Canarias de la temporada 26/27: cambio de ciclo... pero con más de media plantilla con contrato

El CB Canarias ya se mete de lleno en la próxima temporada. En lo que se barrunta como un inevitable cambio de ciclo, todo hace pensar en una revolución poco habitual, pero lo cierto es que, hoy por hoy, más de la mitad de la plantilla tienen contrato -o podría tenerlo- para el ejercicio 26/27. Pero es que algunos que no lo tienen parecen piezas indispensables.

Jugadores y técnicos, en el riqui-raca del final del partido del sábado. / Arturo Jiménez

Una salida que se debe oficializar este lunes

Pese a que los resultados -sobre todo por las semanas finales- no invitan a pensar de manera necesaria en ello, el término fin de ciclo parece inevitablemente anexado a este CB Canarias. Un cambio de rumbo obligado por ciertos motivos y necesario a causa de otras razones. Se avecina, por tanto, una especie de revolución similar a la llevada a cabo hace siete veranos, el de 2019, cuando solo se dio continuidad a Tomasz Gielo... y también al entrenador.

Y esta vez ese cimiento principal, el del técnico, es uno de las que se desintegra. Con todos los pronunciamientos para que Txus Vidorreta ponga fin a su segunda etapa como aurinegro y se marche a Zaragoza, el club está obligado a buscar nuevo capitán general. Una salida que seguramente se confirme este mismo lunes en la rueda de prensa institucional que tiene previsto llevar a cabo el club aurinegro a partir de las 12:00 del mediodía. Para esa más que segura vacante ya han sonado los nombres de Diego Ocampo (se queda en Manresa) y Carles Duran (se marcha al MHP Riesen Ludwigsburg alemán), aunque parece que es el ex del Granca, Jaka Lakovic, el mejor colocado.

Definir el estilo para saber si hay volantazo

Más allá de su identidad también habrá que tener en cuenta el estilo del mismo. Bien para dar continuidad a un sello más que definido, o bien dar un volantazo y variar de registro. Y ahí es donde entra en escena la cuestión de cuántos jugadores de este CB Canarias 25/26 regresarán a la Isla a mitad del próximo mes de agosto.

Pero para saber con qué virulencia se va a mover el árbol, también hay que tener en cuenta la cantidad de jugadores que, a día de hoy, tienen contrato en vigor -o lo pudieran tener por respectivas extensiones- con la entidad lagunera para el curso 26/27. Y ahí, la nómina se extiende a un total de ocho jugadores. Más de la mitad de la plantilla de esta 25/26.

Ocho jugadores con cierta vinculación

Así, poseen vinculación asegurada Joan Sastre, Rokas Giedraitis (ambos con la 27/28 como opcional), Gio Shermadini, Jaime Fernández, Tim Abromaitis y Wes Van Beck. Por su parte, la entidad lagunera también tiene la potestad, de manera unilateral, de mantener en nómina a Fran Guerra, mientras que con Bruno Fitipaldo también existe una posibilidad de alargar el contrato.

Con Guerra y Fernández como piezas casi indispensables, tanto por rendimiento como por identidad y condición de cupo -si bien este curso la obligatoriedad se queda en cuatro-, la gran incógnita se cierne sobre Shermadini, al que la arritmia que sufrió semanas atrás le podrían condicionar su continuidad como jugador profesional.

La lesión de Giedraitis... y el puesto de tres al descubierto

En esa lista, otro de los que parecen tener garantizado seguir por relación contractual es Rokas Giedraitis. Pero precisamente su actual lesión de largo plazo (sería una sorpresa que regresara antes de 2027) casi obliga a una renovación, la de Thomas Scrubb. Los dos años de buen y sacrificado rendimiento del canadiense son aval suficiente para apostar por su continuidad, más aún cuando -a expensas de los fichajes- el club se queda sin otro referente en el puesto de alero.

En el otro lado de la balanza, un rendimiento irregular a lo largo de estos meses más recientes pone en la picota la continuidad de jugadores como Sastre y Fitipaldo. Por identidad ambos tendrían cabida. Su irregularidad, sin embargo, los condiciona.

El resto, un caso particular

Al margen de esos ocho jugadores con total o cierta vinculación para la 26/27. El resto de los casos merecen casi un análisis individualizado. Y ahí el principal protagonista es Marce Huertas, que podría optar por la retirada o bien apostar por seguir en activo un año más.

Marcelinho huertas marca jugada ante Juani Marcos. / Arturo Jiménez

En una tesitura similar a la del paulista se encuentra Aaron Doornekamp, ya por encima de los 40 y que ha acabado las dos últimas campañas con serios problemas físicos; lastre mayúsculo en un jugador que se caracteriza por no negociar la lucha. En su caso, la retirada parece una opción nada descabellada.

El sacrificio de Héctor Alderete

Por su parte, cuenta con muchas papeletas para entrar en la ecuación de seguir vistiendo de aurinegro Héctor Alderete. El madrileño ha cumplido en los minutos de los que ha tenido en la cancha. Más en defensa que en ataque. Su brega, su condición de cupo y su margen de mejora (24 años) le posicionan como una pieza atractiva para el fondo de armario canarista de la 26/27. Por su parte, Dylan Bordón, también con contrato, parece enfocado a ser otro de los que caiga en las tentadoras garras de la NCAA.

La continuidad de Patty Mills para un año entero se antoja casi como una quimera, tanto porque ya han surgido rumores de la vuelta a la liga de su país, como porque de prolongar su estancia en la Isla se expondría a jugar casi 70 partidos.

Kevin Yebo, una agradable sorpresa

Con Elvar Fridriksson no habiendo cuajado lo esperado -básicamente por la recuperación de Huertas- en estas semanas, las sensaciones son totalmente opuestas con Kevin Yebo. El alemán, casi un rara avis para lo que se venía estilando en el club en sus posiciones interiores, ha rendido en la mayoría de los partidos de una manera superlativa, hasta el punto de que, más allá de los números, se ha metido por completo a la afición en el bolsillo. El interior nacido en Bonn mantiene una vinculación con su club germano, el Chemnitz... pero con cláusula de corte.

Kevin Yebo lanza a canasta ante Joel Parra en el último Canarias-Barça. / Arturo Jiménez

Le espera al CB Canarias, con Aniano Cabrera y Nico Richotti a la cabeza, un largo verano por delante. Estación que ya ha arrancado desde hace unas semanas. De su correcta ejecución dependerá el inicio de otro ciclo esperanzador para el canarismo.