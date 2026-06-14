El enigmático mensaje de Marcelinho Huertas, jugador de La Laguna Tenerife, sobre su futuro

Apenas unas horas después de concluir la temporada, y más allá de un nuevo balance en positivo, el foco se centra, casi irremediablemente, en el futuro. ¿Cómo será el CB Canarias de la 26/27? Una cuestión sobre la que pivotan, por ascendencia e impacto, dos actores principales. Txus Vidorreta y Marcelinho Huertas.

Marcelinho Huertas le firma la camiseta a un aficionado al término del partido del sábado. / Arturo Jiménez

Aunque el técnico no quiso pronunciarse tras el partido del sábado, todo indica que su ciclo como técnico del CB Canarias ha llegado a su fin para emprender una nueva andadura en el Casademont Zaragoza. Con el paulista, sin embargo, las dudas todavía parecen por despejar... No solo por su edad -pese a que con 43 años ha firmado una de sus mejores temporadas-, sino también por el mensaje que el base ha publicado en sus redes sociales.

"Una temporada que ha tenido de todo"

"Fin a una temporada que ha tenido de todo. Ayer no pudimos cerrar el año con una victoria, pero eso no puede borrar todo lo que hemos conseguido durante estos meses", resalta Huertas antes de recordar todos los hitos alcanzados por su equipo. "Hemos competido por la Supercopa, la Copa del Rey y la Final Four de la BCL; y hemos llegado hasta las semifinales de la Liga Endesa. No hemos podido levantar ningún título, pero hemos luchado por todo hasta el final. Puede parecer fácil, pero no lo es", recalca el brasileño.

Un recorrido por el que Huertas admite estar "muy orgulloso", misma sensación que posee hacia sus "compañeros, el cuerpo técnico y una afición que ha llenado el Santiago Martín en cada partido”. “Gracias por vuestro apoyo incondicional y por demostrar, una vez más, que este equipo y esta familia son especiales".

Una frase esperanzadora

Pero lejos de lanzar una despedida, Huertas cierra su misiva con una frase esperanzadora. "¡Ahora toca recargar pilas!", expresa, en lo que parece una puerta abierta a su continuidad como jugador profesional. No hay certeza de ello. Y menos aún de si lo seguiría haciendo como aurinegro, y e lo que sería su octava campaña en el club lagunero. Eso sí, por rendimiento y pasión por el basket, no habría duda alguna. Y así lo ratifica, en una de sus respuestas su esposa Graziella, Su "Seguimos!!" puede ser sintomático de que la longevidad baloncestística de Marce todavía no ha llegado a su fin.