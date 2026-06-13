La Laguna Tenerife vuelve a dar la cara, pero claudica ante un Barça más acertado y dice adiós a la temporada (76-85)

Adiós con la cabeza muy alta. La Laguna Tenerife se ha despedido de la temporada 25/26 tras caer por 76-85 ante el Barça en un partido en el que los isleños dominaron en la primera parte, con hasta 14 puntos de renta (40-26), si bien los de Txus Vidorreta no lograron mantener luego las mismas prestaciones, recibiendo sendos parciales de 0-14 y 0-13 de los que no se pudieron levantar.

Marce Huertas, autor de 17 puntos y seis rebotes, fue el mejor de los canaristas, con Kevin Yebo yéndose hasta los 16 tantos y seis capturas. Muy atinado desde el perímetro hasta el intermedio (4/4 de Doornekamp), luego el 1/7 y no poder frenar a Punter (17 puntos), Hernangómez (nueve puntos, cuatro rebotes y dos tapones) y Clyburn después sentenciaron a los aurinegros, que también se vieron lastrados por el ojo partido de Patty Mills, autor de solo dos puntos.

Intensidad atrás y acierto de Huertas

Anotó con cierta facilidad de inicio el Barça cuando pudo explotar los 1x1 de Punter, y aunque el CB Canarias no vio aro en sus dos primeras acciones, no perdió la compostura para entonarse poco a poco. Lo hizo siendo intenso en líneas de pase (provocando dos robos) y paciente en ataque para dar con la mejor opción pese a que Mills estuvo atado en corto por Marco.

Con Doornekamp acertado desde el arco y Huertas finalizando hasta en cuatro ocasiones desde media distancia el 2x2 ante un Fall muy hundido, el cuadro lagunero llegó a disfrutar de una renta de seis puntos (14-8). Ventaja que el Barça equilibró con con una nueva aportación de Punter (nueve puntos de los 11 primeros de los suyos) y con un par de mates castigando la ausencia de segundas ayudas (16-16).

Espesura que desaparece gracias a Van Beck

Tirando ya de rotaciones, el Canarias se mostró bastante más espeso a la hora de atacar, sobre todo con su batería de manejadores, incapaces de generar situaciones claras. Aún así, pese a varios errores en el tiro y una pérdida, el cuadro isleño frenó la reacción visitante coincidiendo con el final del primer cuarto (19-19).

Pero esa ausencia de frescura desapareció por la irrupción en escena de Wes Van Beck, autor de siete puntos y una asistencia que obraron otro pequeño arreón de los locales (28-22), muy aguerridos en defensa y aún más sólidos a la hora de cerrar su rebote, hasta el punto de que el Barça solo sumaba una segunda opción tras 14 minutos de partido.

Doornekamp, un puñal desde el 6,75

Sin bajar un ápice su intensidad atrás y un equipo de pequeños (Tim y Aaron dentro) el Canarias golpeó de nuevo con la primera canasta de Mills y, sobre todo, con Doornekamp impoluto desde el arco (4/4 en triples) para alcanzar su máxima renta hasta ese momento (36-22). Diferencia sostenida a continuación pese a que el Barça dio con la tecla de cómo producir con la movilidad de Shengelia al cinco (40-29).

Doornekamp, tras anotar uno de sus cuatro triples en la primera parte. / Arturo Jiménez / t

Esos momentos de brillantez ofensiva (42-29) se esfumaron por completo con hasta seis ataques seguidos sin poder producir ni un solo punto. Errores en el tiro, pérdida, posesión agotada... Regalo muy goloso para el Barça que de estar contra las cuerdas se fue al descanso ocho abajo (42-34), si bien la diferencia no fue menor por la citada implicación defensiva constante de los locales.

Sin haber estado excesivamente brillante en ataque –al menos de manera regular- en 20 minutos el Canarias solo había permitido dos rebotes ofensivos, únicamente una canasta a la contra, encima había producido más en la pintura (16-14) que su rival, y tenía ya en tres faltas a Punter. Sin excesos, pero los de Txus Vidorreta parecían haber dado con el camino adecuado para soñar con un parto partido. Y todo esto, con Mills en apenas dos puntos tras 1/4 en tiros.

Esa tendencia de los minutos finales de la primera parte se extendió, y de forma más preocupante, en el arranque de la segunda, a la que el Canarias salió demasiado frío. Delante, con la sensación de ir muy corto de ideas, desperdició sus cinco primeros ataques, a la vez que no pudo evitar que su rival corriera, explotara su superioridad física en el 1x1 y también hiciera daño en el rebote ofensivo.

Parcial de 0-14 para perder toda la ventaja

Casi sin enterarse de la película, el cuadro lagunero había encajado un 0-14 que le situaba por debajo en el marcador después de mucho minutos (42-43). El verse por debajo en el marcador despertó a los isleños, de nuevo agarrados a la electricidad en los dos lados de la pista de de Van Beck y Yebo (49-45). Punto de inflexión que no terminó de ser efectivo porque el Canarias, pese a su actividad atrás, erró tres triples seguidos y hasta una contra (saldada con golpe no visto sobre Scrubb.

El partido se había convertido en un peligroso correcalles en el que el conjunto azulgrana parecía menos incómodo (49-48), toda vez que el Canarias dejó al descubierto su rebote (cinco segundas opciones de su rival), no vio desde el arco (llegó a estar con 0/5 en este tercer periodo), y sobreviió como pudo con los tiros libres (7/9) para el 55-54. Huertas, desde el 6,75, rompió la sequía de más de seis minutos con una sola canasta en juego (58-54), pero una penetración de Laprovittola y un mal ataque final dejaron a los aurinegros solo dos arriba antes de los diez minutos finales (58-56).

Otro golpe en forma de 0-13

Pese al 60-56 de Guerra, La Laguna Tenerife volvió a pasar por un bache al no saber definir delante, verse perjudicado por una falta sobre Laprovittola que no era y no saber dar con el punto para frenar a Hernangómez, invitado inesperado en los dos lados de la pista (60-63). Al pívot se unió un letal Kevin Punter, autor de dos triples seguidos con Doornekamp encima. Resultado, un 0-13 que dejaba ahora al Canarias al borde del abismo (60-69, 34').

Logró el cuadro isleño sacar de la ecuación a Punter (eliminado por faltas), y entre una falta provocada por Huertas y dos penetraciones se agarró con uñas y dientes al partido con más cuatro de cuatro minutos por jugarse (68-72). Pero ahí, el Barça golpeó como lo hizo casi en el mismo momento del segundo partido: triples liberados al borde la posesión de Clyburn y Parra para el 68-78.

Lejos de rendirse antes de tiempo, el Canarias sumó con sendos 2+1 de Abromaitis y Yebo, y pese a dejarse por el camino un tiro sencillo del segundo, el propio alemán, con un mate, abrió una puerta a la esperanza con 1'39'' por jugarse (76-80).

Pero ahí un triple de mucha calidad de Clyburn y un error desde el arco de Fernández tiraron por tierra las opciones de los laguneros, ya rendidos a la evidencia, pero arropados por una calusora y larga ovación de una grada puesta en pie para honrar la temporada de los suyos, sabedora también de que posiblemente estuviera asistiendo al fin de un ciclo glorioso e irrepetible en el conjunto aurinegro.