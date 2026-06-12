El CB Canarias, aceptado en la próxima Eurocup, que ya conoce su lista de participantes

La Laguna Tenerife comienza a conocer su hoja de ruta continental para la 26/27. Todavía en plena participación en los playoff de la Liga Endesa 25/26, el CB Canarias ha recibido la confirmación de su aceptación en la Eurocup de la próxima campaña. Cambio de rumbo después de una década en la Basketball Champions League, donde la entidad isleña firmó dos títulos (2017 y 2022), otro par de subcampeonatos (2019 y 2024) y un tercer puesto (2023).

La noticia de esta luz verde al club aurinegro la ha dado a conocer la Euroliga este viernes, un pasaporte que define el futuro a medio plazo en Europa del club lagunero: tres años garantizados más otros dos prorrogables en el caso de que la entidad aurinegra así lo considere; así como una bolsa asegurada de 150.000 euros por temporada. En caso de llegar a la final en alguna edición del torneo -al margen de obtener billete para la Euroliga- el premio aumentaría a los 100.000 euros, mientras que el bonus para el campeón sería de 300.000.

Plazas garantizadas y otras por 'wild card'

Al margen del CB Canarias también han recibido una participación garantizada otros 21 clubes: Aris Salónica, AS Monaco, Bahcesehir, Bertram Tortona, Besiktas, Buducnost, Cedevita, JL-Bourg-en-Bresse, Trento, Hapoel Jerusalem, Le Mans, Lietkabelis, London Lions, Neptunas, Chemitz, PAOK, ULM, Frankfurt, Turk Telekom, Cluj-Napoca y Reyer Venezia.

El resto de los 32 conjuntos que tomarán parte en la Eurocup 26/27 acceden a ella mediante una wild card de la organización. Entre ellos se encuentra el Manresa, el otro club español que ha optado por este torneo. Los otros son: Botevgrav, Roma, Napoli, Riga Zelli, Rostock, Siauliai, Slask Wroclaw, Tofas y al menos un último invitado por definir.

Con el Besiktas y el Mónaco como candidatos a ocupar plaza en la Euroliga 26/27, se abriría incluso una segunda plaza a la que optan varios clubes más, entre ellos algunos españoles como el San Pablo Burgos y el Basquet Girona.

Listado de participantes en la Eurocup 26/27 / El Día

El nuevo formato

Con el incremento de 20 a 32 equipos, la Eurocup también cambia de formato, si bien se siguen garantizando a todos los participantes un mínimo de 14 partidos. La primera fase estará conformada por cuatro grupos de ocho conjuntos cada uno bajo liguilla a ida y vuelta. Los cuatro primeros de cada uno pasarán al denominado Top 16. En este segundo episodio, la Eurocup quedará dividida en otros cuatro grupos, en este caso de cuatro clubes. Después de seis jornadas con doble enfrentamiento entre todos, los dos primeros de cada uno accederán a los cuartos de final, suprimiéndose el play-in.

También varía la definición de las eliminatorias, ya que se pasará del partido único a jugarse cruces al mejor de tres. Incluida la semifinal y la final, formato que ya usó este torneo años atrás, como en la temporada 16/17, cuando el Unicaja se impuso en tres encuentros al Valencia.

Podrían ser casi 30 partidos

Esta variación significará para el CB Canarias un posible aumento en el número de choques a disputar respecto a los que venía afrontando en la BCL, aunque nunca deberá hacer frente el club isleño a dobles jornadas intersemanales. El tope podría estar en 29 encuentros: 14 de la primera fase, seis de la segunda, y tres en cada una de las tres posibles eliminatorias. Serían bastantes más que el techo de la Champions, donde el Canarias jugó este curso un total de 17 sobre un máximo posible de 20. También se incrementa la cifra de choques, en caso de llegar a una hipotética final, respecto a la propia Eurocup 25/26, donde el máximo hubieran sido 26 duelos. Un torneo que acabó ganando el JL Bourg-en-Bresse, al imponerse en dos partidos al Besiktas turco.

Esta inclusión del CB Canarias en la Eurocup deberá ser ratificada -aunque casi como mero formalismo- en la Junta General de la ECA de la Euroliga, a celebrar el próximo mes de julio.