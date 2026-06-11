Txus Vidorreta apunta al arbitraje: "Estoy muy contento porque en juego le hemos ganado 75-77 al Barça"

Tampoco hubo éxito para La Laguna Tenerife en el segundo partido de la serie de semifinales de la Liga Endesa contra el Barça (97-89). Esta vez, eso sí, aunque el desenlace fuese el mismo, la derrota, el cuadro aurinegro plantó batalla hasta el final. De ahí que Txus Vidorreta comenzase su análisis alabando a sus chicos. "Me quito el sombreo con los jugadores que tengo", comenzó diciendo. El preparador, muy molesto con las decisiones arbitrales -aunque no fue explícito-, celebró con acidez en el tono el tanteo sin contar los tiros libres. "Estoy muy contento porque en juego hemos ganado 75-77. Eso tiene mucho mérito".

"Me quito el sombrero por los jugadores que tengo, de los que estoy disfrutando esta década y, de alguno, incluso terminando la anterior. Otros como Abromaitis o Doornekamp, desde el primer año que aterricé en La Laguna. Hemos hecho un partido extraordinario. Hoy se ha visto al equipo que veníamos siendo en la primera eliminatoria", arrancó exponiendo nada más tomar asiento en sala de prensa.

El desacierto en el segundo cuarto, un lastre

"Hemos jugado el primer cuarto muy bien, dominando. No hemos podido abrir más diferencias porque el Barça ha anotado canastas de mucho mérito. Tienen también jugadores extraordinarios. En el segundo cuarto mantuvimos el mismo nivel, pero fallamos cuatro triples completamente solos. Cuando juegas contra el Barça en el Palau, tienes que anotarlos si quieres ganar. Al menos un par de ellos para no irte diez abajo al descanso, sino cuatro o cinco", prosiguió el preparador algo más resignado.

Aunque al equipo le faltó finura en el segundo cuarto, su reacción antes del descanso fue "muy positiva". "Felicité a los jugadores porque teníamos que seguir en esa línea, trabajando nuestras virtudes y mejorando nuestros defectos. Lo hicimos sensacional en el tercer cuarto y, sobre todo, en el inicio del último. El 5-1 en faltas nos ha condicionado, especialmente cuando Marce ha perdido un balón delante del árbitro principal que para mí era una falta clara que no se ha señalado. El equipo ha seguido teniendo mucha fe, mucho coraje. Lo he visto por la tele, por eso lo digo [al ser descalificado]", matizó para, a su manera, lanzar el primer dardo a los colegiados.

Txus Vidorreta, enfadado por una decisión arbitral. / Agencia LOF

La lesión de Fran Guerra preocupa

Entretanto, la lesión de Fran Guerra puede ser "clave". "Nos preocupa porque ha hecho otro partidazo y no sabemos cuál va a ser su evolución porque ya llegaba tocado. Ha hecho un esfuerzo máximo porque ha ayudado al equipo y eso hay que ponerlo en valor. Justo después tuvimos un saque de fondo y dos triples liberados que fallamos y ellos han anotado el 89-82 y ya no pudimos llegar. El equipo ha demostrado por qué está en semifinales", indicó con orgullo Vidorreta justo antes de insistir, de nuevo de forma velada, en que los árbitros habían perjudicado a La Laguna Tenerife. "Estoy muy contento porque en juego hemos ganado 75-77. Eso tiene mucho mérito".

Llegó entonces la pregunta directa. ¿Han sido clave las decisiones arbitrales? A medio camino interrumpió Txus Vidorreta para aclarar que no le habían señalado tres técnicas, sino dos -el límite-. "La última falta técnica que me han pitado ha sido mi segunda, no la tercera [se apresuró a explicar]. Era la tercera de equipo porque la primera se la habían pitado a Jaime Fernández, que debe medir 2,20 y es muy fácil verle protestar. Durante todo el partido, cuando nosotros estábamos abajo en el marcador, había más posibilidades de que pudiéramos tener alguna opción. Cuando estábamos igualados, ha sido más difícil", lamentó. 2,20 no mide Jaime, sino Fall, que poco después recorrió media pista gesticulando para protestar una falta en ataque mientras Vidorreta pedía para el azulgrana el mismo castigo que para Jaime antes. La técnica se la acabaron pitando al técnico vasco.

Protestas sobre la labor arbitral

Así, el entrenador continuó aseverando que en "playoff hay que hacerlo todavía un poco mejor para poder ganar en el Palau". "Hay que ganar con... [se detuvo] con más solvencia. Si no, es imposible. En la primera parte nos hemos dejado muchos tiros que hicieron que fuésemos a remolque. Con la segunda parte que hemos hecho, si hubiésemos metido esos tiros estaríamos hablando de otra cosa".

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Finalmente, y esta vez recibió la pregunta con una enorme sonrisa socarrona. A Vidorreta le cuestionaron por la lucha en el rebote. Tardó unos segundos antes de contestar, pero acabó yendo al ataque. "Me alegra que me hagas esta pregunta. Lo que me parece increíble es que estemos compitiendo a este nivel sin pívots. A Fran casi no lo tuvimos en el primer partido y en la primera eliminatoria tampoco. Es inevitable perder el rebote. Juegas contra Fall, contra Vesely, Shengelia... Yo ya tengo claro que vamos a perder esa batalla, pero tenemos que compensarlo con otros aspectos del juego. Hoy lo hemos hecho muy bien y es lo que tenemos que seguir haciendo", reflexionó inicialmente antes de concluir con otro dardo. "No podemos sacar de la zona de rebote a un jugador de 2,20 como Fall si tiene la fortuna de que le tratan como a otros jugadores de esa estatura que conocemos en la Liga, y a los que os enfrentáis mucho [se refería a Edy Tavares, del Madrid], y nunca hacen tres segundos. Es imposible. A Kevin Yebo le han señalado tres faltas en seis minutos. Esa batalla la damos por perdida, pero lucharemos por hacer un partido igual de bueno. No sé con qué jugadores ni con cuánta energía", acabó.