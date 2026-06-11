La Laguna Tenerife mejora y planta batalla casi hasta el final, pero cae de nuevo ante el Barça (97-89) y se queda sin margen de error

Una imagen más que decorosa y unas prestaciones para optar a la victoria... pero nueva derrota en el Palau. El CB Canarias ha caído por segunda vez consecutiva en el Palau Blaugrana (97-89) pese a una más que evidente mejora respecto al primer partido de su eliminatoria de semifinales de Liga Endesa. Tropiezo pese a la primorosa actuación de Patty Mills, autor de 36 puntos y que hizo todo lo posible para que los aurinegros se agarraran el choque cada vez que las cosas se le pusieron peliagudas.

De hecho, el Canarias llegó a verse 14 abajo antes del descanso y con desventaja de 15 ya avanzado el tercer cuarto (61-46) antes de un arreón que dio esperanzas a los laguneros (73-73). Sin embargo, en el momento de la verdad, el Barça sacó provcecho de su presencia en el tiro libre (9/10 en el cuarto periodo y 0/0 del Canarias) y acabó sentenciando con dos triples de Clyburn. Un apartado, el de los tiros de tres, en el que La Laguna Tenerife fue mucho más reconocible (13/30), pero ese paso al frente no le dio para poner las tablas en el cruce.

Una gran puesta en escena de Mills

Con Fran Guerra de regreso al cinco titular, algo más sólido atrás y con la superlativa inspiración de un Patty Mills que también salió de inicio, el arranque del CB Canarias fue muy diferente al del martes (7-9 con siete puntos del australiano) pese a que el cuadro lagunero no logró evitar que Fall rebañara (abajo, no arriba) un par de rebotes ofensivos.

Patty Mills trata de marcharse de Darío Brizuela. / Agencia LOF

Con Mills en completo trance (10 puntos) el cuadro isleño ya sumaba tantos triples en menos de cinco minutos que los que produjo en todo el partido con el que se estrenó la eliminatoria. En ese momento de inspiración, Patty añadió a su hoja de servicios un 2+1 para el 14-19 en apenas seis minutos de juego. Sin embargo, con las rotaciones el CB Canarias no mantuvo el nivel superlativo de su puesta en escena, tanto por la actividad polivalente de Vesely y la insistencia culé (varias veces con un golpe de suerte) en el rebote ofensivo (seis capturas en el primer acto).

Primera resistencia gracias al triple

Esa sensación de cambio de tendencia la frenó el Canarias golpeando con la movilidad de Yebo (que luego se puso en dos faltas), y sobre todo con su buen día, hasta ese momento, desde el arco: triples de Fernández y Abromaitis para un global de 5/9 y un 24-27 (10'). Sin embargo, esa capacidad para agarrarse al choque se esfumó en el arranque del segundo episodio, tanto por unas deficientes prestaciones en ataque como por la incapacidad de minimizar el daño de un impoluto Vesely (5/5) desde la media distancia.

En apenas dos minutos de periodo Vidorreta tuvo que pedir tiempo para intentar parar la caída (7-0 para el 31-27). Los laguneros dieron la sensación de reordenarse (33-31), pero ahí el Canarias se encontró con un desatado Laprovittola. El argentino anotó hasta tres triples seguidos, dos de ellos con una defensa algo blanda, y otro de mucha calidad. Todo lo contrario que el conjunto lagunero, que llegó a estar con un 0/5 desde el arco (pese a disponer de varios tiros liberados) para encajar un parcial de 18-4 (42-31).

Superado poco antes del descanso

Fernández cortó la racha (42-34), pero poco más aportó en ese tramo el equipo aurinegro, errático en en ataque, haciendo aguas en su rebote y también desquiciado por el criterio arbitral a la hora de señalar los contactos (técnica a Jaime). El Barça llegó a tener una máxima de 14 (48-34) e incluso tuvo tiro para el +16. Sin noticias de un Mills mucho mejor defendido (dos libres como única aportación del periodo), el Canarias dio ciertos síntomas de descomposición, si bien un poco más de aplicación defensiva le permitió minimizar daños.

Lastrado por los triples (1/7, con tiro para el -7), los de Txus Vidorreta lograron al menos irse al descanso con vida pese al 23-11 del segundo acto (48-38). Una diferencia que también se explicaba por otro factor que determinante en el primer choque del cruce: el rebote. Hasta 25 capturas firmaron los locales en apenas 20 minutos. De ellas, 10 ofensivas, solo una menos de todas las que sumaba en global el cuadro lagunero.

Un cuarto de saber sufrir

Al regreso de vestuarios La Laguna Tenerife sufrió por no poder frenar en las alturas a Fall (cinco puntos), situación respondida por la asociación bidireccional entre Huertas y Guerra y dos libres de Doornekamp (53-46). Pero a ese amago por meterse en el choque, el Canarias se topó con un 8-0 (seis puntos de Punter) que puso al Barça 15 arriba (61-46) haciendo estéril todo el trabajo previo de los aurinegros. Situación ya más que preocupante, por la diferencia y el tiempo, y que los isleños amortiguaron con otra pequeña aparición de Mills (63-51), el acierto en los libres de un Guerra también aplicado atrás, y sobre todo con la entrada en escena de Scrubb.

El canadiense, inédito hasta ese momento, pero que sumó ocho puntos en un visto y no visto para dar vida a las aspiraciones de los laguneros (66-61). Llegó incluso el Canarias, y pese al tiempo de Pascual, a ampliar su parcial hasta el 3-14 (66-63), si bien el triple sobre la bocina de Parra fue otro puñal (69-63) a esas más que notables prestaciones previas. En su cuarto más equilibrado, y habiendo cerrado su hemorragia anterior en el rebote (6 a 11 a favor en ese periodo), La Laguna Tenerife se plantaba en los diez minutos finales con opciones de asaltar el Palau.

Y una nueva aparición de Patty Mills

Posibilidades aún más serias cuando Mills se empeñó en reeditar su puesta en escena del inicio del duelo. Sin cincos puros (con Abromaitis y Doornekamp en pista), el australiano aportó ocho puntos seguidos (ya en 28) para empatar el choque a 71-71, asistiendo después para el mate de Abromaitis (73-73). Pero el Barça volvió a apretar atrás (al límite), con la segunda técnica a Vidorreta, y una falta no señalaba sobre Abromaitis, el Barça volvió a poner tierra de por medio, agarrado también en las continuas presencias en el tiro libre de los locales (81-73, 34').

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Por enésima ocasión, el Canarias veía como como se le venía abajo todo su trabajo antes de un intercambio de canastas (84-77) que al menos sirvió para que los isleños se recompusieran para que a continuación irrumpiera en escena Mills (triple y asistencia para el 86-82). Tuvo ataque incluso el cuadro isleño para colocarse a solo dos, pero a la pérdida de Yebo y el triple errado por Mills, respondió el Barça para, ahora sí, sentenciar el choque gracias a dos triples casi clavados de Clyburn (92-82) con solo 1'38'' por jugarse. El Canarias no dimitió antes de tiempo, pero no hubo opción a la sorpresa. El Santiago Martín, el sábado y, quizá el lunes, tabla de salvación para alargar la temporada aurinegra.