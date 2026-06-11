La Laguna Tenerife pone el contador a cero para el segundo partido de semifinales contra el Barça

Contador a cero en el segundo partido de la serie entre el Barça y La Laguna Tenerife. Después de un contundente 100-67 a favor del cuadro catalán en el primer partido de la serie, el equipo aurinegro busca hoy (19:00, Palau Blaugrana), un triunfo en tierras catalanas que le permita igualar a uno la eliminatoria al mejor de cinco.

La distancia entre los dos equipos, aparentemente enorme si se tiene en cuenta únicamente el marcador del choque disputado el martes, se relativiza al ponerse sobre la mesa un puñado de argumentos positivos. Para empezar, que el equipo de Txus Vidorreta venía de ganarle al Barça tres partidos consecutivos hasta que el cuadro azulgrana asaltó el Santiago Martín en Liga el pasado 17 de mayo. Incluso entonces el tanteo fue ajustado: 97-102.

Previa Barça-La Laguna Tenerife. / El Día

Levantar el ánimo, primer paso para la remontada

Indudable es que la dimensión entre los equipos catalán e isleño es gigantesca, pero no así su capacidad de juego. El equipo de Xavi Pascual, de hecho, ni siquiera fue capaz de ser cabeza de serie y, aunque eliminó al Ucam Murcia en cuartos de final, llegó a perder frente a los murcianos en su pista en el segundo partido tras haber vencido en el primer partido. De este Barça nadie puede dudar que sea un gran equipo y tampoco de la altísima calidad de sus jugadores. Pero es carnal e irregular. Ya cerró la liga regular cayendo por 77-102 y siendo pitado por su público frente al Valencia.

Para La Laguna Tenerife, en cualquier caso, será clave levantar el ánimo tras el bajonazo de verse siempre a remolque en la primera batalla e incapaz de contener a los azulgranas durante todo un partido que ya estaba sentenciado al descanso con una diferencia de 19 puntos a favor de los locales (46-27). Ya dijo Vidorreta, en sala de prensa, que lo primero que había que cambiar eran «las caras».

Una experiencia reciente, el mejor ejemplo posible

El camino ya lo conocen los jugadores canaristas, un grupo experimentado y ambicioso que ya demostró en cuartos su capacidad para sobreponerse a un mal resultado, cuando tras el inesperado 0-1 en el Movistar Arena, el Madrid arrasó en el Santiago Martín en el segundo partido para hacer regresar la serie a la capital. Con todo en contra, los 29 puntos de Patty Millls –que se inspiró en el pueblo guanche, como explicó después–, la batuta del mejor Marcelinho y la estelar aparición de Kevin Yebo dinamitaron el feudo blanco por segunda vez en cuatro días y certificaron un histórico pase a semifinales. ¿Por qué no un segundo imposible?

Obligado será, al menos para equilibrar la balanza, mejorar el acierto en los lanzamientos, especialmente desde la línea de tres. Con un 3/18 hace dos días, el Canarias marcó su tercer peor registro absoluto desde su regreso a la ACB. Solo en la 17/18, ante el Valencia, y en la 15/16, frente al Fuenlabrada, se anotaron menos intentos de tres. Fueron dos esas veces. Contra el Madrid, los aurinegros venían de meter 40 en los 120 minutos: 16, 11 y 13.

La vuelta de Fran Guerra, la mejor noticia

El deseado –e inesperado– regreso de Fran Guerra a la pista fue la mejor noticia del primer duelo de la serie de semifinales. Seguramente la única. Aunque el grancanario apenas disfrutó de siete minutos de juego –el que menos y el único por debajo de la decena– y no pudo dejar su sello en el partido, su puesta en escena podría acabar siendo clave.

Sin Shermadini por su problema cardiaco y con Yebo como único pívot en los tres choques de cuartos, el regreso de Fran supone ahora una estupenda novedad para Vidorreta, que necesitará una versión mejorada del interior para compensar la superioridad física del Barça.