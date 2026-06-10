La letra pequeña del rock and roll: La Laguna Tenerife encaja ahora más de 97 puntos de media por partido
El Canarias ha recibido 97,14 unidades de promedio en los últimos 14 partidos, por los 79,2 de los anteriores 24 en el torneo doméstico
El rock and roll aurinegro tiene letra pequeña. Si bien la animada sintonía de La Laguna Tenerife se convierte en un rodillo cuando la guitarra eléctrica, la batería y la voz suenan en armonía, la banda desentona en los días en los que falta finura. La explicación es sencilla, el combinado canarista recibe más puntos que nunca, por lo que su éxito en los partidos depende del acierto en ataque.
De esta manera, 14 son los partidos que el equipo de Txus Vidorreta ha disputado en la Liga Endesa desde principios de abril (contando la fase regular y los cuatro duelos de 'playoff' jugados hasta la fecha), coincidiendo con la visita al Hiopos Lleida que acabó en derrota por 103-101. En total, el combinado insular ha encajado desde entonces 1.360 puntos (incluyendo la cita en el Barris Nord), una media de 97,14 por partido. La cifra, altísima en sí misma, destaca aún más si se compara el balance con el de los 24 duelos ligueros anteriores. El Canarias había recibido 1.901 puntos en 24 citas para un promedio de 79,2. Esto es, una media de casi 18 puntos menos por jornada (17,94).
Más puntos en los dos aros, pero mayor diferencia en el propio
Del 5 de abril en adelante: 103 del Hiopos Lleida, 94 del Girona, 90 del Real Madrid, 86 del Murcia, 90 del Andorra, 102 en Gran Canaria, otros 102 en el duelo de liga regular contra el Barça, 100 en la Isla ante el Joventut Badalona, 96 en la pista del Coviran Granada, 87 frente al Bilbao Basket, 97-118-95 en cuartos ante el Madrid, y 100 en el Palau frente a un Barça que encontró en Brizuela a su máximo anotador con 18 puntos.
Cierto es que el cuadro lagunero también supera en el mencionado lapso de tiempo los 90 puntos a favor por partido. Un montante de 1.286 para el también notable 91,86 por partido. El rock and roll se hace notar en los dos lados de la pista, pero mucho más en el propio que en el del oponente. Mientras que la diferencia en defensa se eleva hasta los 17.94 puntos más encajados, en ataque es mucho más pequeña, de los 91,86 de los últimos dos meses a los 88,08 de los anteriores 24 choques. Es decir, La Laguna Tenerife anota apenas 3,78 unidades más cada 40 minutos.
Ganar sale muy caro: mínimo 95 puntos
Con todo lo expuesto anteriormente, no extraña en absoluto que, desde el 103-101 en Lleida, el cuadro insular haya encajado más de 90 puntos en 12 de los 14 partidos del intervalo en cuestión. Los 86 del Ucam Murcia y los 87 del Bilbao Basket en la última jornada de la fase regular. Y el Canarias perdió los dos. Asimismo, la cantidad mínima de puntos con la que el cuadro tinerfeño ha sido capaz de ganar han sido los 95 con los que sorteó al Madrid en la fase regular.
Del mismo modo, 97 hicieron falta para doblegar al un combativo Girona (97-94), 109 para vencer en la salida a Granada (que sumó 96), y 98 y 107 (ya en cuartos de final del 'playoff') para vencer al Real Madrid. Lo curioso de este repaso es que, mientras el equipo de Vidorreta solo ha sido capaz de vencer en cinco de sus últimos 14 duelos en Liga, tres de esos triunfos se produjeron ante el equipo blanco. Toda una proeza casi imposible de explicar desde la lógica.
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