Ponen a Marcelinho Huertas en la órbita del París... ¡como opción para el banquillo!

Todavía no ha terminado la temporada para La Laguna Tenerife y en Europa ya se fijan en Marcelinho Huertas. Pero esta vez no como director de juego en la pista, sino fuera de ella. Así, y según informa desde Francia el portal digital 'bebasket.fr', el Paris Basketball tendría al paulista en su agenda como posible entrenador de cara a la próxima temporada. Huertas, que renovó en su día por dos temporadas con el Canarias, termina contrato este verano y, con 43 años, su futuro es incierto pese a sus notables registros esta campaña.

La opción Huertas parece precipitada para un club puntero en su país y que juega Euroliga, pero casa perfectamente con la filosofía del equipo parisino. Su actual entrenador es el jovencísimo Julius Thomas, que se hizo cargo del banquillo a finales de marzo para sustituir a Francesco Tabellini. El técnico alemán, nacido en el año 1997 y de tan solo 28 años, se convirtió entonces en el 'coach' más joven de la máxima división de Francia (Betclic Élite) y de la Euroliga. En el torneo continental, se quedó a las puertas del récord de precocidad que todavía ostenta Gasper Potocnik (dirigió al Union Olimpija en la Euroliga con 27 años en el 2008).

La conexión con Splitter, una clave

También había apostado de forma arriesgada el París cuando firmó a Tiago Splitter en verano de 2024. Splitter, con una brillante trayectoria como jugador, venía de ser asistente en la NBA en los New York Nets y los Brooklyn Rockets, pero nunca había ejercido como primer entrenador. Tenía 41 años y consiguió meter al equipo en la eliminatoria previa a la Final Four de la Euroliga para acabar regresando a la NBA. Lo curioso es que Splitter, brasileño y muy amigo de Marcelinho Huertas, fue contactado por el equipo francés gracias al propio Huertas. Según explicó Tiago en una entrevista en 'L’equipe' tiempo después, Marcelinho tuvo una conversación con David Kahn (presidente del club) y le hizo saber al dirigente que Splitter estaba deseando tener la oportunidad de entrenar.

Es más, tal y como cuentan en 'bebasket.fr', el París Basketball trató de fichar a Marce en verano de 2024, coincidiendo con la llegada de Splitter al cuadro parisino. La idea era que el paulista firmase una temporada con el combinado galo y, después, se incorporase al cuadro técnico como ayudante de Splitter. El base, finalmente, decidió renovar con La Laguna Tenerife por dos temporadas.