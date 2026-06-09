EL DÍA sortea 5 entradas dobles para el emocionante partido de semifinal de la Liga Endesa entre La Laguna Tenerife y Barça

La cuenta atrás para una de las grandes citas de la temporada ya ha comenzado. La Laguna Tenerife afronta las semifinales de la Liga Endesa y lo hará ante un rival de máximo nivel, el Barça, en un encuentro que promete emociones fuertes, máxima intensidad y un ambiente espectacular en el Pabellón Santiago Martín.

Con motivo de este importante compromiso, EL DÍA sortea 5 entradas dobles entre sus lectores para que puedan disfrutar en directo de una noche de baloncesto de primer nivel y apoyar al conjunto aurinegro en un momento decisivo del curso.

Los ganadores tendrán la oportunidad de asistir gratuitamente al partido de semifinales que se disputará el sábado 13 de junio a las 19:00 horas en el Santiago Martín, una cita clave en la lucha por alcanzar la gran final de la Liga Endesa.

El Santiago Martín se prepara para una gran noche de semifinales

La Laguna Tenerife continúa haciendo historia en el baloncesto nacional. Tras una brillante temporada y una nueva demostración de competitividad en los playoffs, el equipo dirigido por Txus Vidorreta se encuentra a solo unos pasos de disputar una final liguera.

Para conseguirlo, deberá superar a un Barça que llega a esta eliminatoria con el objetivo de pelear por el título. Se espera una serie de máxima igualdad en la que cada detalle contará, especialmente en los encuentros disputados en Tenerife.

Por ello, el respaldo de la afición aurinegra volverá a ser fundamental. El Santiago Martín aspira a presentar un gran ambiente para empujar al equipo en una de las citas más importantes del año y convertir la cancha tinerfeña en un auténtico fortín.

Una experiencia única para los amantes del baloncesto

Asistir a un partido de semifinales de la Liga Endesa es una ocasión especial para cualquier aficionado. La emoción de los playoffs, el nivel de los jugadores sobre la pista y la pasión que se vive en las gradas convierten cada encuentro en un espectáculo inolvidable.

Gracias a este sorteo, EL DÍA brinda a sus lectores la posibilidad de formar parte de una jornada histórica para el baloncesto canario y disfrutar en primera persona de uno de los enfrentamientos más atractivos del campeonato.

Los afortunados ganadores disfrutarán de:

🏀 Una entrada doble para asistir al encuentro junto a la persona que elijan.

💛 El ambiente único del Santiago Martín, uno de los pabellones con mayor personalidad de la Liga Endesa.

🔥 Un apasionante duelo de semifinales entre La Laguna Tenerife y el Barça, con un puesto en la final en juego.

Una oportunidad excepcional para vivir desde cerca la emoción de los playoffs y acompañar al conjunto aurinegro en una noche que puede marcar el rumbo de la temporada. ¡Participa y no te quedes sin tu plaza para una de las grandes citas del baloncesto nacional!

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar en el sorteo de 5 entradas dobles para el La Laguna Tenerife-Barça es muy sencillo. Los lectores deberán seguir las instrucciones a seguir:

Regístrate en EL DÍA: Si aún no eres lector registrado, puedes hacerlo de forma gratuita en cuestión de minutos. Rellena el formulario del sorteo con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando por la posibilidad de vivir el partido desde las gradas.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se celebrará al mediodía del viernes 12 de junio. Ese mismo día, EL DÍA se pondrá en contacto con las personas ganadoras.

Recuerda mantener actualizados tus datos de contacto en tu perfil de usuario para poder recibir la notificación en caso de resultar premiado. Puedes hacerlo fácilmente desde la sección 'Mi cuenta' o registrarte gratuitamente en eldia.es en tan solo unos minutos.

💛 No pierdas la oportunidad de vivir el baloncesto desde dentro y animar al La Laguna Tenerife en el Santiago Martín.

¡Participa y mucha suerte a todos! 🏆🏀