Del Real Madrid al Barça, otra prueba de fe para La Laguna Tenerife

En la semana de la visita del papa León XIV a Canarias (el jueves a Gran Canaria y este viernes a Tenerife), a La Laguna Tenerife le toca agarrarse con fuerza al valor de la fe para sortear con éxito el obstáculo del Barcelona (hoy, a las 19:00). Esa que le permitió creer frente al Real Madrid para superar la ronda de cuartos de final de la Liga Endesa.

Solo así, bajo el paraguas de una convicción que va más allá de lo racional, se explica que el octavo eliminase al primero por segunda vez en la historia de las eliminatorias por el título de la ACB, la primera desde que el Unicaja (curiosamente dirigido por Sergio Scariolo), completó una gesta idéntica en el año 2008. Pero no solo contra el gigante blanco tuvo que lidiar el Canarias. Tampoco contra la clasificación en la fase regular. También con las lesiones e infortunios que se han cebado con el equipo en las últimas semanas (Giedraitis, Fitipaldo, Shermadini y Guerra) y hasta con la abultada victoria madridista en el segundo partido (83-118), cuando los aurinegros parecían tenerlo más cerca que nunca.

Previa Barça La Laguna Tenerife. / El Día

El valor de la fe, un argumento clave

Así lo explicó Txus Vidorreta en la misma sala de prensa del Movistar Arena, poco después de que su jugadores asaltaran el coliseo capitalino por segunda vez en apenas un puñado de días y tercera en un mes y medio. «Los chicos han creído en el mensaje», manifestó orgulloso mientras, quizá, en su cabeza era consciente que iba a tocar seguir creyendo.

Y así fue, porque el Barça se impuso unas horas después al UCAM Murcia en el otro duelo decisivo de cuartos de final y se postuló como rival de los insulares en semifinales. Con la serie en esta ronda al mejor de cinco partidos, y no de tres, el cuadro aurinegro vuelve a tener en contra el factor cancha.

Esta vez tocará ración doble de menú foráneo. Dos partidos seguidos en el Palau Blaugrana (el de hoy a las 19:00 y un segundo el jueves) antes de retornar a la Isla. En el Santiago Martín solo hay asegurada una cita, la del sábado.

Las claves del rock and roll aurinegro

Lo mismo que esta noche, cuando la escuadra aurinegra trate de hacer sonar con fuerza el rock and roll que descompuso al Madrid de Scariolo, un experto en la defensa, al ritmo de la guitarra de Patty Mills y la batería de Marcelinho Huertas. El solista bien pudo ser Kevin Yebo. Entre los tres sumaron 74 de los 107 puntos del Canarias, 37 de ellos en el último cuarto.

Para que la pieza compuesta por Vidorreta se escuche con la misma fiereza será clave también la aportación del coro. Desde la defensa de Abromaitis, Doornekamp, Scrubb y hasta Sastre, todos manos a la obra para que la ausencia de Guerra y Gio se note lo menos posible, hasta el ataque a fogonazos de Jaime Fernández y Van Beck, menos regulares pero capacitados para aportar en cualquier momento.

En un Barça en descomposición (Navarro no seguirá como manager, Pascual se marcha por voluntad propia y Laprovittola lamentó ayer no haber podido alcanzar un acuerdo para renovar), pero igualmente favorito y peligroso, habrá que vigilar de cerca al gigante Youssoupha Fall (2,21), clave en la victoria azulgrana en Tenerife (97-102) hace menos de un mes.

Joan Sastre, "con ganas de seguir peleando"

«Yo creo que nos tenemos que centrar más un poco en nosotros, en nuestro baloncesto, nuestro juego, e intentar en intentar jugar como lo hemos hecho esta serie con el Madrid», declaró ayer Joan Sastre a los medios oficiales de La Laguna Tenerife. El balear, antes, había reconocido estar «muy contento» por haber alcanzado las semifinales por segundo año consecutivo.

«Estamos motivados, con ambición y con ganas de seguir peleando e intentar llegar lo más lejos posible. Los partidos contra el Barça van a ser muy duros. Es otro gran equipo, que ya tiene a toda su plantilla», concluyó el jugador aurinegro.