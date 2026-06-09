Patty Mills, jugador de La Laguna Tenerife, emula al MVP de la NBA antes de la eliminatoria contra el Barça

Un MVP en el más amplio sentido de la palabra. El impacto y la implicación que, hasta la fecha está teniendo Patty Mills como jugador del CB Canarias se encuentran fuera de toda duda. Dentro de la cancha, y también alejado de ella. Una aportación a base de puntos -muchos de ellos en instantes claves, como los del tercer partido de la eliminatoria contra el Real Madrid-, y también en su deseo por empaparse por la cultura y costumbres isleñas.

Una conexión especial con los guanches

Una involucración ya plasmada, por ejemplo, en una reciente excursión por Anaga, donde el aborigen australiano conoció la historia y costumbres del pueblo guanche. Un aprendizaje que se ha viralizado toda vez que el base aurinegro ha publicado en sus redes sociales las principales pinceladas de lo que más le llamó la atención sobre la forma de vivir de los antepasados canarios. Un descubrimiento que el jugador ha admitido que le ayudó a salir airoso de su eliminatoria de cuartos de final. Pero es que Patty ha ido más allá.

Aprovechando que tras el partido contra el Real Madrid no regresó a la Isla sino que se quedó en suelo peninsular -para unirse el lunes en Barcelona al resto de la expedición canarista-, Mills aprovechó esas horas de asueto para irse de tiendas. Pero no solo para satisfacer sus caprichos personales. También para tener un detalle con los suyos. Así, y tras la cena en el hotel de concentración en Barcelona, Patty sorprendió a los otros 12 jugadores -incluido Fran Guerra- con un regalo. En concreto se trataba de un bolso de la marca Nude Projects, valorado en 139 euros.

Como Shai, pero a modo de detalle

Fue, a pequeña escala, y sin la necesidad de haber recibido ninguna mención tangible -aunque sí fuera, por ejemplo, el máximo anotador de todas las series de cuartos de final-, un gesto a imagen y semejanza al que realizó hace apenas unas semanas la estrella de los Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, que tras ser nombrado de nuevo MVP de la temporada regular en la NBA obsequió a los suyos con diferentes regalos (ropa, reloj, móvil...) con un valor, por persona, de cerca de 40.000 euros.

Patty Mills, en la tienda de Nude Project en la que compró los bolsos para sus compañeros. / El Día

Con el gesto de este lunes, en la víspera del inicio de las semifinales de la Liga Endesa contra el Barça, se puede considerar que Mills se hizo acreedor de ese simbólico MVP. Reconocimiento honorífico para un jugador que desde su llegada al CB Canarias -este lunes se cumplieron exactamente tres meses- ha tratado de generar el mejor ambiente posible. Más no se le puede pedir.