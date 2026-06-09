Vidorreta, después de la abultada derrota de La Laguna Tenerife frente al Barça: "Así es imposible tener opciones"

"No hemos tenido el nivel que ha tenido el Barcelona", lamentó Txus Vidorreta, aún sobre la pista, cuando todavía no había pasado "el duelo" de la abultada derrota de La Laguna Tenerife frente al Barça en el primer partido de la serie de semifinales de la Liga Endesa. "Así es imposible tener opciones", expuso resignado al referirse al pésimo porcentaje de éxito de sus chicos en los tiros de tres.

El preparador canarista, en declaraciones a 'Dazn', apuntó al "físico" y al "acierto" como los principales motivos de la diferencia entre azulgranas y aurinegros en el Palau. Y eso que su equipo se esforzó "a tope", pero no hubo manera. "Ellos han tenido grandes porcentajes y, además, esos balones sueltos han acabado en bandejas por su parte. Nuestros porcentajes han sido muy malos. Veníamos de anotar 40 triples en la serie contra el Madrid y hoy ni nos hemos acercado a la media de 13. Hemos anotado tres", sostuvo.

"Así es imposible tener opciones"

Ya en sala de prensa, y con algo más de calma, insistió en que el Barça había sido "muy superior". "Nosotros no nos hemos encontrado cómodos en ningún momento. Hemos mantenido un buen tono defensivo en el primer cuarto, pero en dos acciones que no debimos hacer, anotaron dos triples y han empezado a jugar con ventajas. Esos seis puntos cuando estábamos a 2-4 avanzado el primer cuarto, nos han hecho daño. Unido a que nuestros porcentajes en tiros de dos han sido muy malos en la primera parte y, en los de tres, incluso peores todo el partido... pocas opciones tenemos", lamentó de salida antes de explicar que, con un equipo de jugadores pequeños y teniendo en cuenta el nivel físico del Barcelona, "así es imposible tener opciones". "Avanzado en el tercer cuarto y todo el último, nos hemos dedicado a pensar en el próximo partido".

Hubo tiempo también para la fina ironía de Vidorreta. Un clásico a escena cuando trató de poner fecha al segundo partido. Le costó recordar que era este jueves, o eso quiso que pareciera. "¿El próximo partido es el jueves, no? Ya es que no sé en qué día vivimos. La semana pasada volamos lunes, miércoles, viernes, domingo y lunes... no hemos parado. Será el quinto partido en muy pocos días y, lógicamente, teníamos que pensar más en ese cuando estás 20 abajo y ves que no hay posibilidad alguna de poner el 0-1 en la serie", expresó con una sonrisa.

Habrá que cambiar "muchas cosas"

El jueves, sí, tocará "cambiar muchas cosas". "Pero la más importante son nuestras caras. En el momento en el que tuvimos dificultades, dejamos de ser ese equipo de rock and roll. Cuando tienes inferioridad física, necesitas tener chispa. Hoy no la hemos tenido. Seguramente, por la defensa del Barça. Seguramente, por haber tenido que jugar cuatro partidos en siete días contra Real Madrid y Barcelona. Eso es una carga muy importante, también por la adrenalina que nos dio eliminar al Madrid contra todo pronóstico y hacerlo jugando tan bien. Tenemos que hacer un trabajo sobre todo mental", indicó el entrenador.

La mejora en los tiros de tres será indispensable para presentar batalla en la segunda cita. "Aquí ganamos para entrar en la Copa anotando 12 triples [esta vez fueron tres] Ese es nuestro baloncesto y debemos tener confianza en ese juego. Energía y alegría. Cuando un equipo está enchufado, y el Barça ahora lo está, no basta con estar delante a nivel defensivo. Hemos sido muy vulnerables cuando nos hemos conformado con estar cerca y también cuando hemos sido más agresivos, aunque hemos tenido ese punto de mala suerte. Hubo algunas jugadas en las que parecía que robábamos y, al final, no solo lo hacíamos, sino que acababa con una bandeja y hasta el mate final de Willy. Cuando estás a remolque, eso hace mucha mella", prosiguió Txus Vidorreta.

Vidorreta, durante el partido entre La Laguna Tenerife y el Barcelona. / Agencia LOF

Se rompe una racha triunfal contra los grandes

"¿Tantos habíamos ganado? Vaya racha que llevábamos últimamente. Los tres últimos en el Movistar y también aquí. Eso es histórico", contestó el 'coach' al ser cuestionado por la racha de tres victorias seguidas de su equipo en el Palau. "Me he quedado tan sorprendido que no recuerdo ni la pregunta", continuó con una sonrisa cómplice para demandar al periodista que le repitiera la cuestión. ¿Serán esos tres partidos un motivo para hacer creer a los jugadores en que se puede?. "Sin duda, lo utilizaremos. Los modestos utilizamos cualquier arma que podamos. Ese es un dato importante que debemos saber manejar para poder recuperar el 'flow' que tuvimos para eliminar al Madrid. Dije en broma que hoy nos deberían haber hecho el pasillo. Hemos cambiado el signo de la eliminatoria, y el Barça también contra el Murcia, por eso ellos juegan ahora dos partidos en casa y cuentan con el factor cancha. Estamos con ilusión de mejorar. No parece difícil porque nuestro rendimiento hoy no ha sido el que queríamos".