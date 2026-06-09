El CB Canarias deberá esperar para jugar la Eurocup

Al CB Canarias le tocará esperar para confirmar su cambio de acera en las competiciones europeas. Y es que la junta directiva de la Euroliga (ECA), órgano que comanda también la BKT EuroCup, ha decidido aplazar el anuncio de la lista de equipos que participarán en dicho torneo dentro de su edición 26/27. Una opción tomada, básicamente por la gran cantidad de solicitudes, más de 40, que se han planteado a la entidad cuyo CEO es Chus Bueno.

Diez años después de la BCL

Tras una década en la Basketball Champions League -donde fue campeón dos veces y subcampeón en otro par de ocasiones-, La Laguna Tenerife decidió dejar de lado la competición auspiciada por la FIBA para integrarse en un torneo que le ofrecía como principal aliciente es una licencia garantizada por tres años más otros dos adicionales, así como una bolsa de 150.000 euros por temporada.

Lo que sí ha aprobado la ECA es la ampliación de la próxima BKT EuroCup a 32 equipos, divididos en cuatro grupos de ocho. Dieciséis conjuntos avanzarán a la postemporada, que contará con octavos de final, cuartos de final, semifinales y finales, todos jugados bajo un formato de playoff al mejor de tres encuentros.

Según anuncia la Euroliga, "la lista final de los equipos participantes incluirá el acceso desde una selección de diferentes ligas nacionales, de acuerdo con el ranking final de dichas ligas, complementado por aproximadamente 20 equipos que reciben licencias a largo plazo de cinco años". Sería por esta última vía por la que el CB Canarias lograría su pasaporte. "Esta estructura está diseñada para aumentar la estabilidad, promover la inversión y apoyar la planificación a largo plazo entre los clubes participantes", añade también el comunicado, para agregar además, que el listado de equipos se completará con varias wild card anuales.

Los jugadores del JL Bourg Basket celebran el título de la Eurocup logrado hace unas semanas. / Eurocup

A finales de semana

"Estamos muy contentos de ver el enorme interés que el BKT EuroCup ha generado a partir de clubes de toda Europa. Seguiremos trabajando con gran determinación para reforzar la BKT EuroCup y maximizar su potencial deportivo y comercial. Con el nivel de exigencia que estamos viendo, estoy seguro de que la competencia ofrecerá una calidad excepcional y se convertirá en una plataforma aún más importante para clubes, jugadores y aficionados", expresa Diego Guillén, Director de Competiciones de la Euroliga.

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Está previsto que los equipos participantes y los que reciban licencias a largo plazo se anuncien en los próximos días; seguramente a finales de esta semana.