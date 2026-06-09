El CB Canarias, totalmente superado por el Barça, arranca la semifinal con una clara derrota (100-67)

Un primer asalto sin historia. El CB Canarias ha caído de forma clara en el estreno de las semifinales frente a un Barça (100-97) que mandó prácticamente desde el salto inicial (aguantaron los laguneros hasta 9-9) y con el camino más allanado de lo esperado, toda vez que delante tuvo a cuadro isleño negado en ataque (46-27 puntos al descanso con 10/34 en tiros). Un desacierto que mejoró tras el descanso, si bien, por mucho que intentó variar la dinámica en el arranque del tercer cuarto (52-37), el cuadro de Txus Vidorreta vio como su rival terminó de sentenciarle gracias en buena medida a su aportación desde el triple.

Fue ahí, en el arco, donde más sufrió el conjunto tinerfeño, ya que al margen de no poder frenar un buen día de su adversario (13/27), estuvo totalmente desacertado en sus intentos: acabó con un 3/18. Y sin ese plus que tan buenos réditos le diera frente al Real Madrid, y con una discreta producción de sus manejadores, al CB Canarias no le quedó más remedio que claudicar para casi acabar dejándose ir, como ya sucediera en el segundo cruce de cuartos. Escenario en el que el Barça se gustó para irse a rentas que llegaron a estar por encima de la treintena (96-65) antes del 100-67 final.

En medio de ese desacierto generalizado Kevin Yebo, autor de 16 puntos y seis rebotes, fue el más destacado del plantel canarista, donde al menos reapareció Fran Guerra (tres puntos y un rebote en siete minutos) y varios jugadores pudieron reservarse de cara al segundo choque, previsto para el jueves.

Mala puesta en escena hasta la salida de Mills

Resultó muy pobre la puesta en escena del Canarias, errático en sus decisiones ofensivas, y con problemas ante la inferioridad de centímetros en la zona ante la presencia de Fall, y también para llegar a las rotaciones exteriores de los locales (7-0). Pero esa espesura se la sacudió el cuadro lagunero con la entrada en escena de un Patty Mills que explotó primero su capacidad para asistir (tres seguidas) y luego para anotar (9-9). Más liberado en ataque y con mayor confianza atrás gracias a sus ayudas en líneas de fondo, La Laguna Tenerife parecía en disposición de cambiar las tornas.

Sin embargo, el cuadro de Txus Vidorreta volvió a meterse en un enorme socavón ofensivo. Erró en la mayoría de sus penetraciones, no estuvo nada atinado en el tiro exterior (1/7 en este primer acto) y además cometió hasta tres pérdidas casi gratuitas. Desde el 9-9 los isleños solo aprovecharon uno de sus siguientes nueve tiros. Lujo mayúsculo, para unas semifinales, pese a varias aplicaciones defensivas más de los laguneros, que por contra no pudieron frenar la aportación a media distancia ni la exterior de los azulgranas, que llegaron a situarse por encima de la decena con el triple de Laprovittola para abrir el segundo acto (22-11).

Un par de acciones de Yerbo, y poco más

Aguantó el Canarias con un par de presencias interiores de Kevin Yebo y dos libres de Huertas (24-17). Pero ese intento de reacción fue más que efímero, porque el cuadro azulgrana volvió a castigar sin piedad en triples liberados y también en segundas oportunidades. Todo lo contrario que el conjunto tinerfeño, en bonus en apenas después de tres minutos (con Mills en dos faltas), negado desde el perímetro (1/9) y hasta desperdiciando las definiciones en 2x2 de un Huertas casi desquiciado ante la pegajosa marca de Clyburn primero Cale después.

Kevin Yebo lanza ante la intimidación de Fall. / Agencia LOF

Totalmente superado, el CB Canarias se vio casi 20 abajo (35-17). Situación casi crítica para pensar en asaltar el Palau. Seis puntos seguidos de Wes Van Beck permitieron al menos amortiguar la caída (37-23). Pero nada más, porque los problemas para producir delante siguieron para los aurinegros ante un rival que alargó su buen momento desde el arco (triple de Lapro para el 8/17 global al descanso), y que sobre todo dio con situaciones sencillas a media distancia, y también hacia dentro para volver a rozar la veintena coincidiendo con el intermedio: 46-27.

Sin noticias de Mills tras su arreón inicial, y con Huertas sin anotar en juego (0/6 en tiros de dos), el Canarias se mostraba tan desacertado de cara a canasta (8/22 en lanzamientos de dos y 2/12 en triples) como impotente debajo del aro, donde su adversario le doblaba en capturas: 26 a 13. Carencias muy significativas para al menos agarrarse con el gancho a las opciones de victoria.

Algo más reconocible, pero...

A la vuelta de vestuarios el CB Canarias fue algo más reconocible, sobre todo porque se agarró a su 2x2, en especial agarrado a tres definiciones seguidas de media distancia de Marcelinho Huertas (52-37). Pero como en episodios anteriores, ese tímido arreón fue un visto y no visto, porque los de Vidorreta les faltó más contundencia en el 1x1 así como solidez para cerrar su rebote. Así, con varias segundas opciones, el Barça no solo cortó de cuajo la recuperación aurinegra, sino que incluso estableció una nueva máxima (59-37).

Pese a estar dejando mejores sensaciones ofensivas que en la primera parte, el intercambio de canastas era totalmente estéril para los de Vidorreta. Y menos aún cuando el Barça sumaba desde el arco, primero dos veces con Shengelia y a continuación con un 3+1 de Brizuela (68-45), que también se benefició luego de una bola suelta para anotar a placer. Nada que ver con la aportación exterior de un Canarias que intentó en todo el periodo un solo tiro -errado- desde el 6,75, antes de otro de Sastre que sí entró... pero ya fuera de tiempo (72-48).

La tendencia, la misma hasta el final

Ejemplos de esos pequeños detalles, síntomas más que evidentes de que el del Palau estaba siendo de esos duelos en los que al Canarias no le salía nada. Situación de inferioridad más que manifiesta que siguió escenificándose con muchas canastas sencillas de los locales debajo del aro, casi nulo acierto aurinegro desde el arco (1/6) y más pérdidas de las convenientes para tratar de acabar con la cabeza alta. Combinación letal que acabó derivando en una clara derrota por 100-67. Toca pensar en el jueves -todavía con red- y acordarse de lo que ya sucedió hace menos de una semana frente al Real Madrid.