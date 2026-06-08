El TDK Manresa de la 97/98, el ejemplo de gesta en el que se puede mirar La Laguna Tenerife para soñar con el título liguero

Más allá de su pase a semifinales como gesta principal y de mayor calado, la serie que ha firmado el CB Canarias en sus recientes visitas al Movistar Arena presentan una relevancia histórica. Y es que en más de cuatro décadas de existencia de la ACB, solo cuatro clubes habían sumado tres triunfos de forma consecutiva en el feudo blanco dentro de una misma campaña.

Los jugadores del CB Canarias celebran su clasificación para semifinales. / Agencia LOF

Hacía 20 años que nadie lo lograba

Ahora, La Laguna Tenerife entra de cabeza en un selecto club. De él ya formaban parte el Barça de la 96/97, el TDK Manresa justo el año siguiente, mientras que inmediatamente a continuación lo hizo el Caja San Fernando. Más tarde, en la 05/06, el Barça llevó a cabo lo propio. Ahora, 20 años después, otro club vuelve a ganarle al Real Madrid tres veces seguidas como visitante.

Gesta que ya de por sí insufla -de cara a lo que está por venir- una motivación extra a los aurinegros, que además pueden tener a varios de estos antecedentes como espejo en los que verse reflejados para soñar en grande. El mejor de ellos, el escenificado en la 97/98 por el TDK Manresa, a la postre sorprendente campeón liguero. Es cierto que en aquella ocasión el conjunto del Bages hizo saltar la banca en semifinales, pero también lo es que aquel plantel guarda ciertas similitudes con este CB Canarias 25/26.

La figura de dos bases muy veteranos: Creus y Huertas

El más evidente, el de un archiveterano como capitán general. Hace casi tres lustros lo era Chichi Creus y ahora esa función la escenifica Marce Huertas. El primero con 41 años y medio, y el brasileño superada la barrera de los 43 y, lo más importante, una impronta global algo mayor que la del base de Ripollet, clave eso sí en la gran final.

Aquel TDK tuvo –como le sucedería ahora al Canarias– el factor cancha en contra en sus tres eliminatorias, resueltas todas con sendos 1-3; y también varios problemas físicos que sortear. Como el de Brian Sallier, que jugó todos los playoff infiltrado en una fascia plantar que no se rompió de milagro; así como Pere Capdevila, al que una máscara para proteger una fractura nasal no le impidió ser determinante en el partido definitivo.

El título, la culminación de un ciclo glorioso

Fue, la gesta de aquel TDK, la culminación a un ciclo de varios años codeándose con la élite, título de Copa incluido (96), al margen de dos semis de ACB (95 y 96). Ahora, cuando parece que las inigualables prestaciones de este CB Canarias están a punto de llegar a su fin, emular lo realizado por aquel TDK sería una maravillosa guinda a un proyecto que arrancó en el verano de 2019.

Significaría, además, el broche perfecto para la carrera de Marcelinho Huertas, que si bien poco apunta a una retirada –en función de su rendimiento superlativo– sí podría firmar otro paralelismo con Chichi Creus: llevarse un título de liga con casi dos décadas de diferencia. El catalán lo hizo en 1981 y en 1998; y el brasileño podría lograrlo 16 años después (también lo ganó después en 2012 y 2014) del conquistado con el Barça en 2010.

Los jugadores del TDK, con Creus en el centro, celebran el título liguero de la 97/98. / FEB

Y puestos a buscar comparaciones, el TDK de la 97/98 levantó el título liguero sin la necesidad de tener un pívot de gran envergadura. Lo hizo con Derrick Alston y Bryan Sallier, que apenas llegaban a un 2,08 y 2.03 respectivamente. Ahora, el obligado small ball de los rockeros del Canarias no difiere mucho de aquella fisonomía de plantilla. Muestra de ello es que ni Doornekamp (2,01), Abromaitis (2,03) ni Yebo (2,07) se acercan a las dimensiones del center clásico.

Otros casos que le podrían servir al CB Canarias

Pero es que además del ejemplo manresano, al Canarias también le podría servir el caso del Barça un año antes, si bien los dos últimos triunfos culés de esa serie de tres llegaron ya en una final que acabaría llevándose el equipo liderado por Sasha Djordevic.

El propio Barça también golpeó tres veces al Madrid en la 05/06, dos de ellas en los cuartos, aunque a continuación los azulgranas acabarían cayendo en semifinales a manos del Baskonia. El otro caso de este selecto club al que seguro que no le haría ascos el Canarias es el que aconteció en la 98/99, cuando el Caja San Fernando tumbó al Madrid en semifinales con dos triunfos seguidos iniciales en el Raimundo Saporta, para luego acabar siendo subcampeón al caer contra el Barça.