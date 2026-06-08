Ni corte de mangas ni provocación, la explicación a la controvertida celebración de Patty Mills que algunos malinterpretaron

Ni peineta ni provocación. No hubo nada de eso en la celebración de Patty Mills tras la victoria de La Laguna Tenerife frente al Real Madrid. El australiano festejó como acostumbra: de forma muy efusiva, y con los códigos habituales de la cultura de su pueblo (los indígenas del Estrecho de Torres, en Australia), así como de alguno de los destinos en los que se ha desempeñado como profesional.

Todavía sobre la pista y absolutamente eufórico, el jugador canarista se golpeó con fuerza el pecho mientras festejaba el asalto al Movistar Arena. También hizo la señal de 'shaka', originaria de Hawái (desde donde llegó al Canarias) y adoptado como propio por la comunidad de surferos. La combinó gestos efusivos de fuerza y vigor, habituales entre los pobladores nativos de la zona de Australia de la que era natural su madre y de la que se siente tan orgulloso de pertenecer. Estos últimos, bastante habituales en Mills durante toda su trayectoria.

Un guiño a los "Island boys"

Del mismo modo, el propio Mills compartió en su perfil de la red social Instagram (@balapat) una historia con la comentada fotografía (completamente ajeno al debate que se había generado) acompañada por una bandera de Canarias y el texto «Island Boyz», en español «Chicos de la Isla». Otro guiño a la conexión entre los archipiélagos de Canarias y de Hawái, formado por nueve islas y que lleva el nombre de la más grande de todas.

De entre las frases y celebraciones que ha hecho suyas, destaca también el lema «For the love of the game», que en castellano se traduce «Por amor al juego». Bala Guanche, como le llama cariñosamente su compañero de trastadas Marcelinho Huertas, sigue empeñado en dejar huella a su paso por Tenerife. «Gente especial. Lugar especial. Tenerife, me tienes sintiendo algo», escribió nada más llegar.