Ya hay fecha para la venta de entradas del duelo de semifinales entre Canarias y Barcelona del Santiago Martín

La Laguna Tenerife activará a partir de este martes 9, a las 10:00, las entradas para el choque en casa del playoff de semifinales de la Liga Endesa, que medirá al primer equipo aurinegro este sábado día 13 de junio, ante el Barça (Santiago Martín, 19:00 hora canaria), en el tercer partido de la serie al mejor de cinco encuentros con factor cancha en contra (el primero y el segundo se disputarán mañana y el jueves, a domicilio, en el Palau).

Los playoffs no están incluidos en el abono 25/26, por lo que los abonados tendrán un plazo preferencial hasta jueves para adquirir su entrada en su sitio habitual. En su caso, además, incluiría el posible cuarto partido, a celebrarse el próximo lunes (Santiago Martín, 20:00 hora canaria).

Los abonados pasarán por caja, pero a precios reducidos

Las entradas para abonados tendrán un precio de 8 euros en las Gradas Alta, Media Fondo y Baja Fondo (peñistas); de 12 euros para la Grada Baja Fondo (sector R); de 12 euros para la Grada Media Lateral; y de 15 euros para la Grada Baja Lateral (sin gastos de gestión para ellos en caso de adquirirse la localidad vía internet ). Los menores de cuatro años no ocuparán asiento, pero deberán acceder con una invitación previamente retirada en taquilla o solicitarla via email a secretaria@cbcanarias.es.

Los abonados tienen de plazo hasta el jueves. A partir de ahí, los asientos no comprados serán liberados para la venta en general desde el viernes las 10:00. No obstante, fuera de plazo, y de manera presencial, podrán adquirir si hubiese asientos disponibles su entrada respetando el precio de abonados de cada sector.

Entradas para no abonados, entre 20 y 60 euros

El club activará también a partir de este martes, a las 10:00, y en los asientos disponibles la venta de localidades para no abonados de cara solo al encuentro del sábado.

Las entradas para los no abonados tienen un precio de 10 euros para jóvenes (de 4 a 17 años) y de 20 euros para adultos, en la Grada Alta; 20 euros para jóvenes y 30 euros para adultos, en la Grada Media Fondo; de 30 euros para jóvenes y 40 euros para adultos, en la Grada Media Lateral; y de 22 euros para jóvenes y 35 euros para adultos, en la Grada Baja Fondo; y de 40 euros para jóvenes y 60 euros para adultos, en la Grada Baja Lateral.

El Santiago Martín ya acogió una gran entrada durante el partido de cuartos de final frente al Real Madrid. / Arturo Jiménez

La opción del cuarto partido, aún en el aire

En caso de disputarse un cuarto encuentro en la serie y de haber partido el próximo lunes, el club activaría igualmente la venta de localidades para no abonados para ese partido en concreto.

La venta de entradas, tanto para abonados como para no abonados, estará operativa en las oficinas del club, en el horario habitual de atención al público, a partir de este martes de 10 a 14 horas; el miércoles también de 17 a 20 horas; y en taquilla desde una hora antes del inicio del encuentro, en el caso de que aún resten localidades por vender.

La venta estará igualmente operativa vía online, a partir de este martes a las 10:00 horas (hay un enlace en la web oficial del club) a través de la herramienta de Bacantix.