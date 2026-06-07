La Laguna Tenerife, tantas victorias en casa como lejos del Santiago Martín

Menos solvente en casa, pero temible fuera. En esa especie de reinvención anticipada en la que se encuentra inmerso recientemente el CB Canarias ha tenido, como uno de los salvoconductos para alcanzar las semifinales de Liga Endesa, su solvencia lejos del Santiago Martín. Las dos victorias frente al Real Madrid son el testimonio más claro de ello.

En total, el plantel de Txus Vidorreta suma ya, sobre 18 posibles, diez triunfos a domicilio. No es, ni de cerca, el mejor registro de los laguneros en este sentido. De hecho, el pasado curso el equipo tinerfeño rascó 13 resultados positivos como visitante. De un total de 20 partidos. Algo similar sucedió en la 20/21: un acumulado de 13 victorias en 21 encuentros.

Victorias en cantidad y de calidad

Pero es que en el presente ejercicio son esas prestaciones fuera de casa las que vienen sosteniendo a los isleños en los momentos importantes. Tanto por la cantidad como por la calidad de sus triunfos. De hecho, con esos 10 finales felices lejos de la Isla, el Canarias suma ya las mismas alegrías como foráneo que ante su afición, toda vez que en el Santiago Martín se le han escapado ocho duelos: siete de la fase regular y el reciente contra el Real Madrid de cuartos.

Patty Mills se abraza con Jaime Fernández para celebrar el pase a semifinales. / Agencia LOF

En este caso ese 10-8 actual es el registro más bajo de todas las temporadas en las que el cuadro isleño se ha metido en las series por el título. La diferencia se hace todavía mayor con respecto a las dos ocasiones previas en las que el Canarias se coló en las semifinales: 17 en la 20/21 (aunque con liga de 19 equipos) y 14 hace un año.

Las cuatro últimas, a domicilio

Esa cierta irregularidad en su cancha de Los Majuelos se contrarresta con su fiabilidad como visitante. Ocho victorias en la fase regular (solo los cinco primeros fueron mejores que los aurinegros) y las dos del playoff de cuartos. De ellas, varias claves. Como la lograda en el Palau para certificar la clasificación a la Copa del Rey; las sumadas dentro de la segunda vuelta contra Unicaja y Real Madrid; o la conseguida más recientemente en la visita al Granada, de relevancia por acabar con una racha de siete tropiezos. Y por supuesto, las dos todavía frescas del Movistar Arena.

Lo más singular de este actual guarismo del CB Canarias es que nunca ha acabado la temporada con un balance tan equilibrado. Incluso, y en caso de seguir alargando su proeza -tendrá el factor cancha en contra tanto en semifinales como en una hipotética final-, los de Txus Vidorreta podrían terminar el curso con más triunfos fuera que en casa. De hecho, sus cuatro éxitos más recientes han sido lejos del Santiago Martín, plaza en la que no sale airoso desde hace prácticamente dos meses: 97-94 contra el Girona.

El ejemplo del UCAM Murcia hace dos años

Desde ese momento, cinco derrotas seguidas. Hace dos años el UCAM Murcia ya fue subcampeón sin ganar un solo partido de playoff como local. A sabiendas de lo ocurrido en el cruce ante el Real Madrid, a la afición del CB Canarias no le importaría no ver ganar más este curso a los suyos si el desenlace es como el citado... o incluso mejor.