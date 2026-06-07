La dulce resaca del CB Canarias en su celebración con la afición a su llegada al Aeropuerto Tenerife Norte

“Por la mañana café, por la tarde ron; Txus Vidorreta, hazme campeón”. El pegadizo estribillo de la canción de Bud Bunny, que ya fuera reescrito por la parroquia del Baskonia en la Copa del Rey, y adoptado luego por la afición del CB Canarias antes de la Final Four de la BCL, resonaba el mediodía de este domingo en la terminal de llegadas del Aeropuerto Tenerife Norte.

Fue solo uno más de los cánticos de una afición, la aurinegra, que ha recibido a los suyos como si hubieran conquistado un título. Porque esa es la sensación que se palpa ahora mismo en el canarismo después de que su equipo haya tumbado al Real Madrid para meterse en las semifinales de la Liga Endesa.

Recibimiento de la afición al CB Canarias / Andrés Gutiérrez

El reconocimiento a una gesta casi única

Una proeza por lo cogido con pinzas que ha llegado La Laguna Tenerife a este tramo final de curso, también por la entidad y enjundia del rival, y por supuesto, por su calibre histórico, toda vez que es la segunda ocasión en las más de cuatro décadas de existencia de la Liga ACB en la que un octavo se carga al campeón de la fase regular.

Aún revolucionados por la gesta del sábado por la tarde, unos 200 seguidores se personaron en Los Rodeos para alargar una dulce resaca, honrar a los suyos e incluso hacer más llevadera la espera hasta que lleguen las semifinales. Por muy a la vuelta de la esquina que se encuentren. Y en lo que aparecían los jugadores la parroquia canarista se entretuvo gritando “¡MVP, MVP!” a los comandantes de varios aviones, entonando algún que otro riqui-raca, y hasta calentando ya para las semis al cántico de “¡Árbitro culé!”, ya un clásico copero.

Kevin Yebo, el nuevo héroe del canarismo

Con Tim Abromaitis y Aaron Doornekamp a la cabeza, el plantel aurinegro asomó por la puerta de llegada ante el júbilo generalizado. Los dos con más experiencia de la plantilla fueron, junto al técnico Txus Vidorreta, los más reclamados por una afición en los ojos por mucho que la fiesta no fuera completa. Y es que tanto Marce Huertas como Patty Mills, con permiso del club, alargaron unas horas más su estancia en la capital de España junto a sus respectivas familias.

Txus Vidorreta firma la camiseta de una aficionada. / Andrés Gutiérrez / t

El resto no paró de saludar, sacarse fotos y firmar autógrafos, en especial uno de los héroes del tercer partido, Kevin Yebo, ya adoptado por completo al canarismo. Un recibimiento a lo grande "de una afición espectacular" que no se "esperaba" la plantilla, que todavía -como reconocían varios jugadores- no termina "de creer que la clasificación sea verdad". "Hay que seguir soñando, ahora a por el Barça", proclaman los integrantes del vestuario isleño. Una consigna que ya tiene grabada a fuego una parroquia aurinegra que ha vuelvo a ilusionarse con un equipo que nunca termina de sorprender. El martes, primer episodio de las semifinales en el Palau.