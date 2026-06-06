Txus Vidorreta, "flipando" con la "increíble" eliminatoria de La Laguna Tenerife frente al Real Madrid

"Estoy muy contento porque es un 'playoff'. Llevo muchos años jugándolos y sé que una primera victoria es fundamental, pero no te garantiza nada. Mira lo que pasó en el segundo partido. Hoy sí sonrío. Hoy estoy exultante, no solo por dentro, también por fuera, porque nos hemos metido en semifinales por segundo año consecutivo. Hemos hecho una eliminatoria increíble y estoy flipando con el partido que hemos hecho hoy". Así se despachó Txus Vidorreta, todavía sobre la pista del Movistar Arena, nada más concluir el duelo entre La Laguna Tenerife y Real Madrid. En el tercero y definitivo partido de la serie de cuartos, el equipo aurinegro acababa de hacer historia al tumbar al gigante blanco: 95-107 y 1-2 en la serie para avanzar a semifinales.

Estaba flotando todavía el técnico canarista, que apenas unos segundos antes se había fundido en un apasionado abrazo con sus ayudantes en la banda, y todos de sus jugadores cuantos se había ido encontrando por el camino hasta ofrecer, en 'Dazn', sus primeras impresiones tras la enésima gesta de su equipo. Unos minutos después, y con algo más de aliento, se sentó en sala de prensa. "Nos hemos recuperado muy bien de la derrota del jueves. Esa ha sido la clave. El equipo ha creído en el mensaje y el mensaje era que habíamos jugado de manera fantástica 60 de los 80 minutos que había tenido la eliminatoria", comenzó exponiendo.

100 minutos buenísimos sobre el total de 120

"Es verdad que el Madrid nos sacó del campo en el tercer cuarto y, por eso, en el último, los dejamos ir. El equipo ha creído que estábamos en condiciones de dar la sorpresa. Hoy hemos jugado un gran partido y, de los 120 minutos que ha tenido la eliminatoria, 100 han sido buenísimos. Por eso hemos ganado", continuó valorando con orgullo el preparador de la escuadra insular.

"Cuando parecía que más iba a costar, hemos jugado un baloncesto de altísimo nivel. De muchos quilates en los últimos 15 minutos para ganar y hacerlo, además, con autoridad", prosiguió. "Estamos muy contentos porque hemos tenido la fortuna de cambiar la historia por segunda vez en 18 años y, al mismo tiempo, de encontrarnos con un Real Madrid que nos ha felicitado a pesar del momento tan duro que es para ellos. Eso les honra más", aseveró finalmente antes del turno de preguntas.

El baloncesto, el camino para una final soñada

Se río Txus Vidorreta cuando, a las primeras de cambio, le cuestionaron si su equipo cree que puede ser campeón de la ACB. "No, no... No creemos en eso. De hecho, cuando creímos que tuvimos la oportunidad nos autopresionamos. Independientemente de que el Madrid estuviera a un gran nivel, nosotros no estuvimos en nuestra pista al mismo nivel que hemos estado los dos partidos en el Movistar Arena. Vamos a ir con factor cancha en contra y las piernas aún más cargadas, pero es verdad que estamos haciendo un gran baloncesto e iremos partido a partido con la misma ilusión que hasta ahora", avanzó.

Kevin Yebo choca la mano con Patty Mills durante el partido. / CBC

Kevin Yebo, un partido de 11 sobre diez

"Kevin ha jugado bien todos los días, pero hoy ha tenido una gran personalidad. Ha hecho un derroche extraordinario. Qué buen ojo de Richotti. Él me dijo que viese a Kevin Yebo y dijimos: vamos a traerlo. Luego Aniano nos dio el ok. Una vez más, hemos sido un equipado. Su partido no ha sido de diez, sino de 11. No sé si esto es lo más grande que hemos hecho, eso lo tienen que valorar los que llevan toda la vida al otro lado. Meternos en semis, eliminando al Madrid que era el primero, es lo más grande que hemos hecho en España. Yo me sigo quedando con los dos títulos de la Champions pero, si podemos dar otra sorpresa en la siguiente eliminatoria, ahí podremos decir que ha sido la mejor temporada de la historia del club en la ACB", concluyó con optimismo.