El CB Canarias da una exhibición en el Movistar Arena, tumba al Real Madrid y se planta en semifinales (95-107)

Un partido de época de un equipo de época. El CB Canarias ha derrotado por 95-107 al Real Madrid en una exhibición aurinegra en ataque y de saber estar cuando peor se le pusieron las cosas. como en el primer partido de la serie el cuadro lagunero dio su mayor arreón en el cuarto final (22-37), liderado por Marce Huertas (23 puntos) y un Patty Mills, que se fue hasta los 29, 16 de ellos en el acto final. La aportación tan poco ortodoxa pero efectiva de Kevin Yebo (22 puntos y siete rebotes) también resultó fundamental para obrar una de las mayores sorpresas de la historia de la ACB.

El arranque de Hezonja, respondido con triples

Sufrió mucho de inicio el CB Canarias ante un Hezonja enchufado y al que le dio igual los diferentes pares que tuvo delante. Así llegaron las cinco primeras aportaciones ofensivas de los locales, un arranque descollante al que el cuadro isleño respondió con mucho descaro, sobre todo desde el arco.

Contestación en la que mucho tuvieron que ver el acierto de Marce Huertas y Aaron Doornekamp, incluso ambos llegando a la contra, para irse a dos triples cada uno para un 5/6 colectivo y una máxima y esperanzadora renta de 12-19. Con el plantel aurinegro sólido en defensa como Abromaitis en el rebote defensivo, el Canarias insistió en la mista táctica, aunque esta vez con dos errores seguidos.

El Madrid saca provecho del bonus

Ya dentro del bonus, con otras decisiones no muy afortunadas en ataque, algo blando en dos acciones defensivas consecutivas, el cuadro aurinegro se tambaleó por momentos y vio como su rival cogía aire, agarrado sobre todo a su presencia en el tiro libre: 6/9. Además, los de Txus Vidorreta parecieron meterse de lleno en una espiral de protestas arbitrales reclamando -muchas veces con razón- el mismo criterio en los contactos de los dos lados de la cancha. Con todo, el Canarias amortiguó como pudo la recuperación blanca (24-23).

Pero si La Laguna Tenerife reindició en intentar golpear desde el perímetro (3+1 de Doornekamp para el 27-27), el Madrid fue aún más pesado en otro aspecto que tenía claro: apretar todo lo que pudiera y más (primero Campazzo y luego Feliz) a un Huertas casi desquiciado por momento y obligado a realizar varias malas decisiones de cara a canasta. Otra situación delicada que el Canarias solventó apretando los dientes primero para minimizar el torrente ofensivo local, y encontrando a continuación a Yebo, muy activo yendo hacia el aro y sacando varias faltas (4/4 en libres) para el 35-37 (16').

Aparición momentánea de Mills

Estabilizada la situación, el Canarias vio como Deck explotó, una y otra vez, el posteo en especial sobre un Doornekamp condicionado por las faltas. Pero en cambio agradeció el cuadro isleño la entrada en escena de un Patty Mills desatado y que encadenó nueve puntos para darle de nuevo una pequeña ventaja a los laguneros (39-44). Un arreón tal vez demasiado corto porque el australiano se pudo enseguida en tres faltas.

Pero sin Patty, el testigo lo tomó Huertas, más vertical que en episodios precedentes, para hacer cuatro puntos seguidos (43-48). Incluso tuvo dos triples más el Canarias (solo 2/6 en el segundo cuarto) para herir más al Madrid, pero incluso sin la misma cadencia de acierto de los diez primeros minutos, el cuadro isleño llegó en franquicia al intermedio (45-49).

Salvo alguna pérdida de más (seis), la incapacidad para frenar la puesta en escena de Hezonja, y los posteos posteriores de Deck (20 puntos entre ambos), poco más se le podía pedir a la primera parte de un Canarias muy equilibrado delante y aguerrido detrás. Igualando la batalla del rebote (16 a 16), haciendo que los puntos en pintura de su rival no supusieran una sangría (22 por los 16 de los aurinegros) y evitando que los locales apenas corrieran.

Una máxima ventaja de ocho que duró un suspiro

A la vuelta de vestuarios se repitió, en parte, la puesta en escena del choque, con Hezonja haciendo daño, y aunque al Canarias le costó carburar en ataque, poco a poco ganó confianza -canasta milagrosa de Huertas de por medio- hasta el punto de establecer una nueva máxima renta (47-55). De hecho, el cuadro isleño atacó para irse por encima de la decena, pero una pérdida en saque de banda fue el inicio de un arreón blanco, mucho más fuerte atrás y corriendo para descarrilar a los laguneros. Encajó así el cuadro isleño un 9-0 que lo pudo cambiar todo (56-55).

Pero ahí apareció, incluso mucho antes que en el primero de la serie, Jaime Fernández. El madrileño anotó penetrando por la izquierda y luego asistió, hasta por tres veces seguidas, para las continuaciones de Mills y Yebo (60-63). Una recuperación que el Madrid dinamitó provocando alguna pérdida más, y buscando continuas penetraciones, en especial con Feliz (ocho puntos en el periodo) que hizo que a Huertas se le vieran las costuras en el 1x1, y también encontrando un par de desajustes en lo más bajo de la pintura que Sissoko transformó en cinco puntos (73-68). Lejos de venirse abajo (y pese a desperdiciar dos libres), el Canarias se agarró a base de la sabiduría del propio Huertas (asistencia y canasta), para que los de Vidorreta llegaran con vida al cuarto final (73-70).

Unas constantes que fueron si cabe más fuertes en el arranque del cuarto periodo. Y es que pese a no cerrar la producción local en el 1x1 hacia dentro y continuaciones con canastas fáciles bajo aro, el Canarias volvio a encontrar el acierto exterior del inicio, con sendos triples de Sastre, Mills y hasta Yebo, que puso un 79-83 que obligó a Scariolo a pararlo con menos de siete minutos. Quiso seguir con la fiesta desde el arco, como incluso indicó Vidorreta en el tiempo, el equipo lagunero.

La segunda estelar aparición de Patty Mills

Y pese a que erraron Doornekamp y Mills -que incluso se precipitó luego en una contra- en sendas ocasiones liberadas, el Canarias no cejó en su filosofía. Y ahí los que sí golpearon fueron Huertas y Mills para cerrar un parcial de 2-14 para el 79-89 que hizo gastar a Scariolo otro tiempo ante un cuadro lagunero crecido (79-89) con 4'40'' por jugarse. El Madrid salió del minuto con un triple, pero sobre todo volviendo a insistir en sus penetraciones (86-91), pero ahí el cuadro lagunero encontró de nuevo a Yebo, autor der seis puntos seguidos, lo que unido a dos libres de Mills volvieron a allanar el camino de los laguneros (87-98), esta vez ya con menos de dos minutos por delante.

Con esa enésima respuesta el Canarias hizo entrar en colapso al Real Madrid, con Hezonja jugándose un triple desde ocho metros y sin rebote. Con Mills siendo certero desde el libre (8/8 en este periodo) el Canarias -que estaba evitando cualquier 2+1 rival- se plantó en el minuto final nueve arriba, que fueron 11 con la fácil penetración de Jaime Fernández (92-103). Ahí, a los laguneros les valió con un simple intercambio de golpes ante un rival ya descompuesto. Segundo concierto en el Movistar Arena de un Canarias al que todavía le quedan, como mínimo, tres sesiones más de rock and roll.