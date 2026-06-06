La Laguna Tenerife, ante el Real Madrid en el partido que todos hubieran firmado jugar

El partido que todos hubiesen firmado jugar. Aunque la tercera batalla de la serie de cuartos de final entre el Real Madrid y La Laguna Tenerife (hoy, 17:00) parece ahora un castigo para la entidad aurinegra, que venció en la capital en el primer partido pero no pudo aprovechar la primera oportunidad para avanzar a semifinales, nadie en su sano juicio hubiese dado por malo llegar al desempate hace una semana. Menos si cabe en la jornada del lunes, cuando el club confirmó la baja de Fran Guerra.

Así de cruel, de bonito y de cambiante es el deporte. Del temor de ir al matadero de algunos en vísperas del primer partido, a la euforia y la esperanza tras el triple ganador de Jaime Fernández en el Movistar Arena. No fueron suficientes emociones fuertes porque la montaña rusa del ánimo aguardó un desplome en la noche del jueves al viernes, cuando el equipo de Sergio Scariolo se revolvió con fiereza en su momento de mayor debilidad. O eso parecía. Se despertó la bestia y arrasó a un Canarias que se hizo pequeño ante la fuerza en la pintura de Maddy Sissoko, Yurtseven y hasta Lyles. Hezonja estuvo también imparable.

Previa Real Madrid La Laguna Tenerife / El Día

La derrota en casa, enterrada

Con Guerra aún ausente por problemas de tobillo [más Giedraitis, Shermadini y Bruno Fitipaldo] y el 83-118 de hace unas horas en todavía en la retina de la afición canarista, es natural que la zozobra se apodere inicialmente de algunos. Pero ni cuentan los puntos de diferencia, porque vale lo mismo ganar por uno que por 100, ni hay margen para los lamentos.

Al contrario, le toca a la escuadra insular reponerse, una vez más en una temporada repleta de obstáculos de todo tipo, y sacar a relucir el pundonor, el baloncesto y la convicción que ya valieron un triunfo hace nada en el feudo blanco. Los de Vidorreta conocen el camino, ganaron en Madrid en el primer partido de la serie, pero también en Liga a finales de abril. Toca repetir receta.

Un esfuerzo individual y colectivo, el único camino

Encomendados a la competitividad de Doornekamp, la entrega de Alderete, el trabajo de Scrubb y el oficio de Tim Abromaitis, el impulso del recién llegado Kevin Yebo debe ser clave para tratar de equilibrar las fuerzas en una zona que aspira a monopolizar el Madrid. Habrá que cortocircuitar el ataque blanco, desear que Hezonja no tenga su mejor día y que a Llull no le entren las canastas imposibles que se inventa de vez en cuando el balear.

Con la bola, le tocará a Patty Mills (el mejor el jueves) volver a tirar del carro en los momentos de atasco, a Van Beck sacar el fusil francotirador desde el exterior y a Jaime Fernández mantenerse en el camino recto hacia el aro que se inventó en la noche del martes, cuando anotó 17 puntos, incluido el triple ganador, solo en el último cuarto. Que Marcelinho y Fridriksson recuperen la finura a los mandos del ataque será también indispensable. Toca, pues, firmar una actuación redonda que bien valdría unas semifinales de Liga. El desafío es gigantesco y el esfuerzo necesario será titánico, pero vale la pena.

El récord de Tim Abromaitis

Igual no fue su noche más feliz, pero no debe pasar desapercibida. Tim Abromaitis superó el jueves Germán González y se convirtió en el jugador con más minutos (van 6.095 y subirán esta noche) en la historia del CB Canarias en ACB. «Tenemos muchas ganas de jugar un partido tan importante y tan grande como este», aseguró ayer el estadounidense a los medios del club tras reconocer lo «especial» de su récord. «Metieron muchos puntos en nuestro último partido así que debemos ser un poco más duros en los rebotes y en el juego interior y tener acierto en los tiros. Necesitamos esa confianza porque es una oportunidad increíble», declaró Tim.