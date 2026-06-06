Marcelinho Huertas: "Jugando en el Canarias, eliminar al Real Madrid es un hito histórico"

«He pasado por muchas batallas, pero es verdad que... jugando en un equipo como el Canarias, eliminar al Real Madrid es un hito histórico», declaró Marcelinho Huertas con una sonrisa de oreja a oreja tras la victoria de La Laguna Tenerife en el Movistar Arena. «Me he enfrentado a ellos muchísimas veces con el Barça o el Baskonia, equipos que quizá le pueden jugar al Madrid de igual a igual. Viniendo como venimos, octavos y sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que pelear al máximo en los tres partidos para poder eliminar a un gran equipo, al subcampeón de Europa. Tiene mucho mérito y hay que felicitar al equipo por ese hito», se apresuró a matizar justo después.

El paulista, en declaraciones a 'Dazn', se refirió seguidamente al cambio radical que experimentó la escuadra aurinegra con respecto al segundo partido, en el que los insulares cayeron arrollados en el Santiago Martín por el equipo de Sergio Scariolo. «Hemos intentado ajustar al máximo nuestras características con las de los jugadores que estábamos disponibles. Es verdad que en Tenerife nos arrollaron, sobre todo en el tercer cuarto. No tuvimos tiempo de reacción y tampoco era el momento de forzar a jugadores. Hoy hemos hecho un partido muy serio. Había que creer y tener fe. Este equipo siempre da la cara y hoy lo hemos demostrado», manifestó con orgullo.

Esta vez jugaron sin presión

«No sé si lo del otro día era cansancio», insistió al tratar de encontrar la explicación a la gran diferencia entre los dos partidos en la capital, ambos con victoria canarista, y el único que se disputó en la Isla. En el Santiago Martín, justamente, el brasileño se había quedado sin anotar ni un solo punto por primera vez en siete años en un partido de Liga con el Canarias. «Ellos salieron con muchas ganas y quizá hoy estaban un poco más cómodos y nosotros sin presión, aunque demostramos que vinimos a competir y, al final, dimos la campanada. Es difícil encontrar palabras para describir esto».

Huertas, durante el partido del jueves en el Santiago Martín en el que se había quedado sin anotar. / Arturo Jiménez

Patty Mills y Kevin Yebo, el factor diferencial

Huertas valoró, también, la puesta en escena de Patty Mills y Kevin Yebo. Con Mills, justo antes, había dejado una imagen para la historia al fundirse en un abrazo sobre la pista. «Patty es un jugador extraordinario, no hace falta que lo diga porque él lo demuestra cada día con su capacidad anotadora, liderazgo y energía. Fuera de la pista es un chico espectacular con una energía increíble. Se ha adaptado y parece que lleva cinco o seis años con nosotros. Kevin ha llegado en una situación muy complicada y nos da cosas diferentes a nuestros otros cincos: movilidad, es inteligente, vertical, tiene tiro... hoy ha estado increíble».

A seguir soñando

¿Lo siguiente? «Recuperar las piernas porque somos un equipo veterano y tendremos una eliminatoria a cinco partidos. Hay que prepararse de la mejor manera. Jugaremos de igual a igual aunque no tengamos ventaja de campo. No sabemos cuál es nuestro techo, solo seguimos intentando hacer que la gente siga soñando», concluyó.