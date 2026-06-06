El Barça será el rival de La Laguna Tenerife en las semifinales de la Liga Endesa

La gesta continuará contra el Barça. Tras ganar en la tarde de este sábado al Real Madrid (95-107), La Laguna Tenerife ha conocido, un par de horas después, la identidad de su rival en las semifinales de la Liga Endesa 25/26. Un adversario que será el Barça, que en el tercer y definitivo duelo de su cruce de cuartos venció con autoridad al UCAM Murcia (76-100) en un partido que quedó casi resuelto al descanso con un parcial de 2-16 que puso a los de Xavi Pascual con un 36-52 del que los pimentoneros ya no lograrían reponerse.

Brizuela y Willy cometen falta sobre la penetración de Forrest. / ACB Photo

75n el conjunto culé destacó especialmente Will Clyburn, que se fue hasta los 23 puntos y tres rebotes paera 29 de valoración, mientras que Kevin Punter se fue hasta los 14, al igual que Nico Laprovittola. Toko Shengelia alcanzó los 23 de nota gracias a sus 12 tantos, cinco rebotes y tres asistencias. El UCAM Murcia, que aguantó hasta erl 34-36, acusó la baja por lesión de David DeJulius, siendo Jonah Radebaugh (15 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias para 21 de nota) su jugador más desacado.

Desde el martes, en el Palau

La serie de semifinales de La Laguna Tenerife, que se disputará al mejor de cinco (será necesario ganar tres partidos para seguir adelante) arrancará el martes día 9 en el Palau Blaugrana, mientras que el segundo episodio está programado para el jueves 11. Ya el tercer encuentro se jugará en el Santiago Martín el sábado 13, y si fuera necesario, el recinto de Los Majuelos también albergará la cuarta batalla, en este caso el lunes 15. En caso de hacer falta una quinta, el cruce volvería al Palau el miércoles 17. Todos los partidos están previsos para las 19:00 horas.

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La segunda semifinal ante el Barça

Será la segunda semifinal que el CB Canarias jugará contra el Barça, al que ya se midió a estas alturas del curso en la temporada 20/21. En aquella ocasión, en un cruce al mejor de tres, el cuadro isleño fue capaz de vencer en el Santiago Martín (80-68), para caer claramente en el Palau: 112-69 en el primero de los duelos, y 89-72 en el definitivo. Este ejercicio, La Laguna Tenerife sí fue capaz de imponerse en el pabellón azulgrana (89-82), si bien cayó hace menos de un mes en Los Majuelos por 97-102.