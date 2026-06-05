Txus Vidorreta, después de la derrota del Canarias ante el Real Madrid: "Han complicado nuestra manera de jugar y han aprovechado su superioridad en la pintura"

No fue el día de La Laguna Tenerife, que se quedó a medias frente a un Real Madrid que pasó por encima de los aurinegros en la segunda mitad del partido. La diferencia en el tanteo fue tan grande que hubo tiempo para hacerse a la idea del tropiezo incluso durante el partido. No es de extrañar, por tanto, el gesto con el que Txus Vidorreta compareció en sala de prensa. Otras veces frustrado por la derrota, esta tocó resignación. «Han complicado nuestra manera de jugar y han aprovechado su superioridad en la pintura», expuso el técnico.

«Felicitar al Real Madrid. Han hecho un gran partido, son un gran equipo, el actual subcampeón de Europa, y han respondido muy bien. Con los jugadores y el entrenador que tienen, no podía ser de otra manera», comenzó diciendo el Vidorreta antes de apuntar a las causas de la abultada derrota por 83-118. «Nos han complicado nuestra manera de jugar, especialmente en la segunda parte, y han aprovechado su superioridad física en la pintura. A partir de ahí, han cogido mucha confianza para anotar tiros que en el primer partido no les entraron. Nosotros hemos tenido que hacer 20 minutos muy buenos, con lo cual, ya llevábamos 60 seguidos muy buenos. Teníamos la sensación de que podíamos repetir la hazaña del partido anterior, de que podíamos incluso haber estado más cerca en el marcador, incluso por delante al descanso porque habíamos hecho merecimiento para ello», comentó.

El partido se hizo largo

Pero nada más lejos de la realidad, porque el Madrid pudo «abrir diferencias» desde el tercer cuarto. «Primero en torno a diez puntos y ahí, cuando en el primer partido fuimos capaces de volver al partido, esa vez no lo fuimos. Nos han cogido 20 y, aunque hemos tenido un arranque de última hora con dos triples seguidos al final del tercer cuarto, ellos han acabado también anotando y mantuvieron la diferencia. En el inicio del último cuarto hemos tratado de jugar con los jugadores que estaban en mejor condición para ver si había una posibilidad de volver a entrar en el partido y, cuando hemos visto ya falta de seis minutos y medio que estábamos 24 abajo, lógicamente nos dedicamos a pensar en el tercero y a dosificar al equipo», concluyó entristecido su relato.

¿Qué pasó para que el Madrid se alejara tanto a la vuelta de vestuarios? Fue importante, según Vidorreta, que su equipo se dejó «puntos fáciles» que cambiaron el resultado justo antes del parón. «En lugar de ir dos-cuatro puntos arriba al descanso, pues íbamos seis abajo. Cuando nos han hecho un parcial de 0-5, pues claro, estás 11 abajo con 60 minutos jugados en dos días con una plantilla en la para defender el poste bajo de los pívots que ellos sí tienen, y nosotros no... entras en el bucle de las faltas y ya tampoco puedes ponerte delante porque si no, acabas sin jugadores. Es como una espiral que te condiciona y cuando tienes en frente a un equipo altísimo nivel, el segundo mejor de Europa este año, pues te penalizan cada acción».

Recado a los árbitros

Afectaron, además, algunas decisiones arbitrales que indignaron al Santiago Martín y desesperaron al entrenador en la banda. Así lo mantuvo en sala de prensa. «En el partido de hoy está claro que, cuando íbamos por delante en el marcador, ellos han tenido un momento en el que han ido muchísimo al tiro libre y desde ahí han jugado con una gran confianza. Cuando tú tienes grandes jugadores y encima encuentras que todo va en una línea en la que tú apuntas [a la pregunta sobre las decisiones arbitrales], pues ellos crecen. Y se han crecido. Cuesta conectar, no puedes competir con ellos, especialmente como digo, cuando ya partes de una inferioridad en lo que son muchos de los aspectos del juego».

Así, con la confianza blanca en lo más alto y un elenco lleno de «jugadorazos», los de Scariolo metieron «canastones» que no habían entrado en el primer partido. «Solo la última canasta ya de Sergi Llull para llegar al descanso ya es un indicativo. Pero es que Sergi, que no estuvo acertado en el primer partido y jugó poco, hoy ha jugado más y muy bien. Ellos han cambiado su plan de partido, tienen un entrenador como Sergio que es extraordinario y que ha sabido cambiar el foco del primer partido claramente desde el principio. Saben contrarrestar las armas que nosotros empleamos para ponerles dificultades y nosotros también trataremos de sorprenderles en el tercer partido sabiendo de la dificultad», apuntó Vidorreta.

Marcelinho Huertas, durante el calentamiento. / Arturo Jiménez / t

Marce Huertas mermado y Guerra descartado

Al entrenador, finalmente, se le cuestionó también por la actuación de Marcelinho, incómodo y con poco protagonismo en los dos primeros cuartos y casi inédito en la segunda parte. «No le he visto en su mejor en su mejor día, es evidente que llevo tiempo controlándole porque está saliendo de una lesión y no está al 100%. Llevaba 10 minutos al descanso, hemos pensado que empezar el segundo cuarto el tercer cuarto con Jaime y Patty era una buena idea. No ha sido una mala idea, pero no ha salido bien porque nos han cogido 11-12 puntos muy rápido y, cuando Marce ha entrado, pues no le he visto con muy buenas sensaciones», relató el vasco antes de matizar lo que ya se deducía por entonces. ¿Para qué quemar a Marcelinho? «Nos han cogido ya 20 y... evidentemente, con 20 abajo contra el Real Madrid a falta de 15 minutos, si hay algo que tengo claro que no tengo que hacer es volver a poner a Marce en la cancha. Desde minuto 25, pues he decidido que teníamos que pensar en encontrar al mejor Marce para el partido del sábado, porque Marce para nosotros es muy importante», concluyó Vidorreta, que por el camino había dado a Fran Guerra –inédito en la serie–, por perdido también para el tercer partido.