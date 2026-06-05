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La visita del papa León XIV también afecta al duelo entre La Laguna Tenerife y Real Madrid del 'playoff' de la Liga Endesa

El paso del pontífice por la capital coincide con el tercer partido de cuartos de final entre el Canarias y el equipo blanco, que además tuvo dificultades para volar a la Península este viernes

Fridriksson trata de penetrar a canasta en una acción del segundo partido entre Canarias y Real Madrid, disputado ayer jueves.

Fridriksson trata de penetrar a canasta en una acción del segundo partido entre Canarias y Real Madrid, disputado ayer jueves. / Arturo Jiménez

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Luisfer Cabeza

Luisfer Cabeza

Santa Cruz de Tenerife

El desplazamiento más incómodo en el momento menos oportuno. La Laguna Tenerife y Real Madrid, que habían jugado en la noche del jueves el segundo partido de la serie de cuartos de final del playoff de la Liga Endesa, se toparon este viernes con dificultades para desplazarse hasta la capital de España, donde ambos se citaran este sábado (17:00), en el tercer y definitivo enfrentamiento.

En primer lugar, el viaje ya venía con hándicap para el equipo de Txus Vidorreta. Conscientes de la visita del papa León XIV a Madrid este fin de semana (con los correspondientes atascos y dificultades de movilidad), el Canarias ya se había visto obligado a optar por el hospedaje más cómodo posible. El cuadro insular hará noche en un hotel muy cercano al Movistar Arena con el objetivo de poder desplazarse a pie hasta el recinto. Menos de 300 metros de distancia, unos cuatro minutos andando.

El Madrid, con problemas en el desplazamiento de vuelta a la Península

Al Madrid, al margen del estrés por la duda de su desplazamiento hasta la pista, se sumaron este viernes las dificultades para abandonar la Isla. La expedición blanca, comandada por el lagunero Sergio Rodríguez, su actual director deportivo, fue víctima de los retrasos y desvíos de la jornada en el Aeropuerto de Tenerife Norte. Tenían previsto marcharse en horario de mañana por el Norte, acabaron despegando vía Sur y no llegaron a Madrid hasta media tarde.

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Con todo, la visita papal a Madrid y los problemas aéreos en Tenerife se suman al siempre cuestionado calendario del 'playoff'. Un partido cada dos días y, llegados al necesitado desempate, un total de tres en apenas 96 horas. Una paliza para unos y otros.

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