Marcelinho Huertas se queda en cero puntos por primera vez en siete años en La Laguna Tenerife

Pudo haber sido una jornada redonda, la del jueves, para La Laguna Tenerife. La escuadra aurinegra recibía en el Santiago Martín al Real Madrid tras vencer en la capital en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Liga Endesa y, en caso de repetir triunfo, los de Txus Vidorreta hubiesen certificado su pase a semifinales. No solo no fue así, sino que el equipo de Sergio Scariolo sacó más músculo que casi nunca antes y desarboló a los insulares con un desesperanzador 83-118.

Demasiado abultado para los méritos canaristas -que no fueron pocos- durante los dos primeros cuartos. En la hoja de estadísticas del brutal asalto blanco a Los Majuelos fueron una colección los números más destacados: los 20 puntos del MVP de la Liga Mario Hezonja (con 30 de valoración), los 67 puntos blancos en el segundo periodo (34+33) o el 76% de acierto de los visitantes en tiros de dos.

Los roscos de Huertas y Fridriksson

En el bando insular, mientras, sobresalieron para mal los roscos de Elvar Fridriksson y Marcelinho Huertas (hasta Dylan Bordón anotó dos unidades). Cero puntos y cero en valoración para sendos bases del conjunto aurinegro. El islandés lo pasó mal, asfixiado por la agresiva defensa madridista y desacertado en sus poquísimos lanzamientos, dos triples y una canasta de dos. Tampoco anduvo fino Marcelinho. Idéntico diagnóstico para el brasileño, que falló igualmente un tiro de dos y dos de tres.

Al paulista se le perdona todo. Máxime cuando se repasa su abrupta segunda parte de la temporada. Por el camino, en los últimos meses, una rotura en la fascia (la planta del pie), un inoportuno cólico nefrítico justo antes del derbi de Liga y, para culminar la fase regular, una lesión en el bíceps femoral. Su trayectoria en el club y sus brillantes registros de aurinegro le avalan, pero son también una peligrosa losa. De Huertas, que ha dado siempre lo mejor, se sigue esperando eso mismo. Lo mejor.

Una situación inédita para Marcelinho Huertas

Así, su cero en puntos frente al Real Madrid pasa a ser un pequeño lunar en su antes inmaculada hoja de servicios. De este modo, y desde su desembarco en la Isla en verano de 2019, la de este jueves fue la primera vez en la que el brasileño terminó un partido liguero de aurinegro sin anotar un solo punto. Hicieron falta 240 encuentros hasta que, al 241, Huertas se quedó en blanco. Siete temporadas en las que, tanto en la fase regular como en las eliminatorias de 'playoff', el marciano había anotado siempre.

Incluso en sus peores días. Así fue frente a Baskonia y Gipuzkoa, en las temporadas 19/20 (su primera en Tenerife) y 20/21, cuando se quedó en tres puntitos. Dos fueron los que sumó en las 21/22 y 22/23 contra Baskonia y Barça, respectivamente. A cinco subió en su peor registro de la 23/24, un duelo ante Unicaja, y hasta los dos bajó en la pasada 24/25 ante el Barcelona. Pero nunca cero unidades. Hasta esta semana.

Partidos de Huertas en la Liga Endesa con menos anotación. / El Día

Solo un precedente en la Basketball Champions League

En la Basketball Champions League, mientras, sí hay un precedente equiparable. Hay que remontarse a la temporada 21/22 cuando, en un partido de la primera fase disputado en octubre del 21 disputado en la pista del Prometey, Huertas no fue capaz de sumar ni un solo punto en 12 minutos en pista: cero sobre cuatro en trios de campo y valoración negativa (-1) en una jornada en la que los insulares se repusieron al bajo rendimiento de su mejor jugador para acabar ganando en Ucrania por 70-73 en un final colosal de Sasu Salin.

Hasta el artista más fino, Marce, tiene derecho a una mala tarde. A que se le escape el fino pincel y salirse al colorear una de sus pinturas. Lo extraño, así de retorcido es a veces el deporte, es que el desliz llega justamente en la que estaba siendo su temporada más anotadora en ACB, superando los 15 créditos de media de la pasada 24/25. La media, de 15,6 a principios de abril, ha aminorado desde entonces hasta las 14,8 unidades. Ya no salen las cuentas para su récord personal porque la puntería no anda fina.

Descansado al tercer partido de la serie

Marcelinho, que jugó solo 2'20'' en el tercer cuarto y se quedó inédito en el último, tiene este sábado la posibilidad de su particular redención. Consigo mismo, porque siempre quiere más y debe estar con el gesto torcido. Vidorreta, consciente de no está al 100% y a la vista de que no se sentía cómodo, prefirió darle descanso al ver que el Madrid encarriló el triunfo por la vía rápida en el Santiago Martín. Descansado y seguro que ultramotivado, quién sabe si los puntos que no anotó en el segundo partido los acabe sumando en el tercero y definitivo de la serie.