La Laguna Tenerife, ante la primera oportunidad para pasar a semifinales

Cambio de papeles. La eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa aparentemente más desigual, la que enfrenta al líder con el octavo, pasa a estar en manos del equipo peor clasificado. Lo que se suponía que iba a ser un cara o cruz para La Laguna Tenerife en el segundo duelo, lo será para el Real Madrid. Con el triunfo en el Movistar Arena, un 97-98 resuelto con un triple de Jaime Fernández, los aurinegros han puesto a su favor el factor cancha al mejor de tres encuentros. O lo que es lo mismo, si vuelven a vencer este jueves, en el pabellón Santiago Martín (20:00), o el domingo, en la capital, culminarán una hazaña histórica y accederán a la siguiente ronda, no solo por el pase en sí, sino por el adversario.

Rachas previas

Puede que el Real Madrid no esté en su mejor momento. Terminó el calendario regular con una extraña racha de cinco derrotas consecutivas y tres jornadas antes de entrar en ese bache había perdido ante el Canarias (90-95). Pero por trayectoria general, por potencial y por muchos motivos, se plantó en el playoff con todos los pronósticos de su lado, o casi todos. Ahora no es que haya pasado al otro extremo, pero está obligado a no fallar para no verse apartado de la lucha por el campeonato demasiado pronto. Tendrá que remontar ante La Laguna Tenerife, un equipo que tampoco pudo acercarse a las eliminatorias con las mejores sensaciones. Después de dar la sorpresa en el Movistar Arena el 19 de abril, cedió frente al UCAM, Andorra, Gran Canaria, Barcelona y Joventut. A continuación se recuperó en Granada y volvió a estancarse en la cita con el Bilbao Basket, con el séptimo puesto en juego. Ese resultado condujo a los de Txus Vidorreta a una octava plaza que no les está dando mala suerte. 'Solo' falta redondear la obra con una victoria más. A ser posible este jueves, en un Santiago Martín que registrará un lleno, uno más. El técnico compartió su deseo de que en la cancha se note «la atmósfera de los días especiales».

Las bajas

Txus volverá a tener las bajas de Bruno Fitipaldo, Rokas Giedraitis y Gio Shermadini. Habrá que ver si también se lo pierde Fran Guerra, que no pudo participar en el partido del martes por un esguince de tobillo que arrastraba desde el encuentro con el Bilbao del viernes anterior. Sin ellos, el Canarias se las arregló para plantarle cara al conjunto de Sergio Scariolo. Lo logró pese a recibir 64 puntos en la pintura, pero con otros recursos que mantuvieron a los tinerfeños con opciones de vencer hasta el final. Y con el mérito añadido de la aportación de jugadores que hace nada estaban en otros clubes, el base islandés Elvar Fridrikson y el pívot alemán Kevin Yebo.

El Real Madrid tampoco inició la serie con el plantel sano. Se quedó sin tres de sus jugadores altos, Edy Tavares, Alex Len y Usman Garuba, y también tiró de fichajes de última hora, el turco Omer Yurtseven y el maliense Mady Sissoko. Pero, claro, es el Madrid y, en teoría, su nivel será siempre superior al del Canarias. Ya se sabe, Facu Campazzo, Alberto Abalde, Mario Hezonja, Gabi Deck... «Ganarle dos veces seguidas en dos días es complicadísimo y aún así lo vamos a intentar todos juntos al cien por cien», advierte Vidorreta. Está en sus manos, en las de Marcelinho Huertas y compañía.